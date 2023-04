Ruská agrese na Ukrajině: Nepřekvapivě, Británie se na svého občana Kara-Murzu vykašlala

18. 4. 2023

čas čtení 9 minut

Kara-Murzova manželka je "zmatená" chabou reakcí Británie na jeho uvěznění



Manželka Vladimira Kara-Murzy řekla britskému komerčnímu rádiu LBC, že reakce britské vlády na uvěznění jejího manžela je "slabá".



Jevgenija Kara-Murza řekla, že by ráda viděla, kdyby britská vláda zavedla sankce proti osobám, které odsoudily jejího manžela, a dodala, že je chabou reakcí Británie na uvěznění jejího manžela "zmatená".



Řekla: "Ano, rozhodně je to dost slabý postoj. Vyjadřují znepokojení a já jsem za to samozřejmě vděčná. Ale potřebuji vidět nějaké skutečné činy, víte, nějaké skutečné činy, protože Vladimir je britský občan a já si myslím, že britská vláda má povinnost chránit jeho práva a bránit ho v této naprosto kruté situaci. A vyjádření obav už nestačí, protože Vladimírovo zdraví se zhoršuje... Zavedení sankcí proti jeho odsuzovatelům by byl skutečně velmi praktický krok, který bych velmi ráda viděla.



Jsem samozřejmě vděčná za přítomnost britských diplomatů na slyšeních mého manžela po celý tento rok. A jsem samozřejmě velmi vděčná za to, že britské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského velvyslance a položil mu otázky související s nezákonným protiprávním pronásledováním mého manžela. Ale pokud mluvíme o sankcích, jsem upřímně řečeno mírně zmatená. Vladimír je ruský občan britské národnosti a já se domnívám, že je povinností, odpovědností britské vlády postavit se na jeho stranu a všemi dostupnými nástroji ukázat ruským úřadům, že vědí, kdo jsou pachatelé, a nenechají jim projít páchání tak krutého porušování lidských práv, jakého se dopustili v případě mého manžela.



Vladimir není například kanadským občanem. Kanada však byla první zemí, která zavedla sankce proti Vladimírovým odsuzovatelům. Na tuto iniciativu pak navázaly Spojené státy, které sankce zavedly v březnu. Dnes lotyšské ministerstvo zahraničí oznámilo, že zavede sankce proti deseti osobám, které se podílely na nezákonném stíhání mého manžela. Zatím jsem od britského ministerstva zahraničí v této věci nezaznamenala žádnou reakci. A abych pravdu řekla, jsem poněkud zmatená.





Manželka Vladimira Kara-Murzy řekla britskému komerčnímu rádiu LBC, že reakce britské vlády na uvěznění jejího manžela je "slabá".Jevgenija Kara-Murza řekla, že by ráda viděla, kdyby britská vláda zavedla sankce proti osobám, které odsoudily jejího manžela, a dodala, že je chabou reakcí Británie na uvěznění jejího manžela "zmatená".Řekla: "Ano, rozhodně je to dost slabý postoj. Vyjadřují znepokojení a já jsem za to samozřejmě vděčná. Ale potřebuji vidět nějaké skutečné činy, víte, nějaké skutečné činy, protože Vladimir je britský občan a já si myslím, že britská vláda má povinnost chránit jeho práva a bránit ho v této naprosto kruté situaci. A vyjádření obav už nestačí, protože Vladimírovo zdraví se zhoršuje... Zavedení sankcí proti jeho odsuzovatelům by byl skutečně velmi praktický krok, který bych velmi ráda viděla.Jsem samozřejmě vděčná za přítomnost britských diplomatů na slyšeních mého manžela po celý tento rok. A jsem samozřejmě velmi vděčná za to, že britské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského velvyslance a položil mu otázky související s nezákonným protiprávním pronásledováním mého manžela. Ale pokud mluvíme o sankcích, jsem upřímně řečeno mírně zmatená. Vladimír je ruský občan britské národnosti a já se domnívám, že je povinností, odpovědností britské vlády postavit se na jeho stranu a všemi dostupnými nástroji ukázat ruským úřadům, že vědí, kdo jsou pachatelé, a nenechají jim projít páchání tak krutého porušování lidských práv, jakého se dopustili v případě mého manžela.Vladimir není například kanadským občanem. Kanada však byla první zemí, která zavedla sankce proti Vladimírovým odsuzovatelům. Na tuto iniciativu pak navázaly Spojené státy, které sankce zavedly v březnu. Dnes lotyšské ministerstvo zahraničí oznámilo, že zavede sankce proti deseti osobám, které se podílely na nezákonném stíhání mého manžela. Zatím jsem od britského ministerstva zahraničí v této věci nezaznamenala žádnou reakci. A abych pravdu řekla, jsem poněkud zmatená.





- Ruský opoziční aktivista Vladimir Kara-Murza byl za svůj nesouhlas s ruskou válkou na Ukrajině uvězněn na 25 let.



Řada zemí, včetně Spojeného království a Francie, vyjádřila nad jeho vězněním znepokojení. Britský ministr zahraničí James Cleverly si předvolal ruského velvyslance ve Spojeném království Andreje Kelina, aby mu podal vysvětlení. Kara-Murza má dvojí rusko-britské občanství.



Jeho manželka Jevgenija Kara-Murza řekla britskému rozhlasu LBC, že je "zmatená" "slabou" reakcí britské vlády.



Britská velvyslankyně v Rusku Deborah Bronnertová uvedla, že verdikt o 25letém trestu je "šokující", a vyzvala k jeho okamžitému propuštění.



Šéf OSN pro lidská práva vyzval Rusko, aby ho propustilo. Volker Türk uvedl: "Nikdo by neměl být zbaven svobody za uplatňování svých lidských práv."



Pobaltský soused Lotyšsko uvalil sankce na deset ruských úředníků a právníků, kteří se na případu podíleli.





- Kreml uvedl, že vyhlídky na obnovení černomořské obilné iniciativy, v rámci které Rusko umožňuje Ukrajině přepravovat zemědělský export ze svých černomořských přístavů přes Turecko, nejsou "tak jasné". Rusko si opakovaně stěžuje, že západní hospodářské sankce mu brání ve vývozu zemědělských produktů a že je třeba je zrušit, aby mohlo souhlasit s jakýmkoli prodloužením.



- Slovensko dočasně zastaví dovoz obilí a dalších vybraných produktů z Ukrajiny, aby ochránilo své zemědělce, a připojí se tak k Polsku a Maďarsku, uvedl v pondělí mluvčí vlády.



- Ukrajinské ministerstvo pro obnovu uvedlo, že hrozí zastavení černomořské obilné iniciativy poté, co Rusko opět zablokovalo inspekce lodí v rámci dohody v tureckých vodách.



- Americkýá velvyslankyně v Rusku mohla poprvé navštívit vězněného novináře Evana Gershkoviche. Na oficiálním účtu velvyslanectví na Twitteru bylo uvedeno, že velvyslankyně Lynne Traceyová ho navštívila ve věznici Lefortovo. Je to poprvé, co USA získaly konzulární přístup od doby, kdy byl Gershkovich zatčen na základě obvinění ze špionáže.



- Spojené státy a desítky dalších členů OSN vyzvaly Rusko, aby Gershkoviche propustilo. "Protestujeme proti ruským snahám omezovat a zastrašovat média," uvedla Linda Thomas-Greenfieldová, velvyslankyně USA při OSN, když četla prohlášení, které podpořilo 45 dalších členských států OSN, včetně Velké Británie, Francie, Německa a Japonska, píše agentura AFP.



- Slovensko předalo Ukrajině všech 13 stíhaček MiG-29, které přislíbilo, uvedlo v pondělí slovenské ministerstvo obrany.





- Podle zprávy ukrajinského generálního prokurátora bylo na Ukrajině od ruské invaze zabito téměř 500 dětí.Podle ní bylo od pondělí postiženo celkem 1 418 dětí. Napočítali 470 zabitých dětí a 948 dětí, které byly zraněny - i když se ministerstvo domnívá, že počet zraněných dětí je vyšší.



- Předsedkyně britského výboru pro zahraniční záležitosti Alicia Kearnsová řekla rozhlasovému moderátorovi Andrewovi Marrovi, že vláda by měla "rozhodně" zavést sankce proti 31 osobám, které se podílely na zločinech proti ruskému opozičnímu aktivistovi Vladimiru Kara-Murzovi.



Řekla: "Sankce jsou jednou z věcí, které jsem dnes požadovala ve své [naléhavé interpelaci]. Skutečnost je taková, že jsme sankcionovali pouze dva z 31 lidí, kteří se podíleli na zločinech proti němu. A ti oba byli shodou okolností sankcionováni kvůli tomu, jak zacházeli s Magnitským.



"Je do toho [zapleteno] 29 lidí, o nichž britská vláda dostala důkazy před více než půl rokem - a je načase, aby začala jednat."



- Brazilský ministr zahraničí Mauro Vieira přijal svého ruského kolegu Sergeje Lavrova v Brasílii, kde jednali o konfliktu na Ukrajině.



Podle agentury Reuters Vieira novinářům po setkání zopakoval záměr Brazílie vytvořit skupinu zemí pro jednání o míru, přičemž potvrdil, že Brazílie je pro příměří a proti jednostranným sankcím.





- Ukrajinský ministr zahraničí je k mírovému úsilí skeptický a konstatuje, že Putin "chce válku".



Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba prohlásil, že je skeptický ke snahám o zastavení konfliktu s Ruskem a že Vladimir Putin "chce válku".



Při návštěvě Iráku, první návštěvě ukrajinského ministra zahraničí za posledních 11 let, řekl: "Rusko usiluje o válku. A to je největší překážka, největší překážka na cestě k míru.



"Takto se nechováte, když chcete mír. Takže ať už ruští představitelé říkají cokoli ... dnes chce Rusko válku.



"Potřebujeme, aby Rusko souhlasilo s velmi jednoduchou skutečností: musí zastavit válku a stáhnout se z území Ukrajiny. To dá prostor diplomacii."



- Bagdád podle agentury France-Presse uvedl, že je připraven pomoci při vyjednávání o příměří. O víkendu brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva uvedl, že během návštěvy Si Ťin-pchinga v zemi jednal o společném zprostředkování s Čínou a Spojenými arabskými emiráty.



- V sobotu kancelář francouzského prezidenta uvedla, že Emmanuel Macron "jednal o dalších krocích při organizaci mírového summitu" se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.



V letech 2021 a 2022 Irák zprostředkoval několik kol jednání mezi představiteli regionálních rivalů Saúdské Arábie a Íránu.





- Rusko v uplynulých 24 hodinách podniklo útoky napříč Charkovskou, Záporožskou, Sumskou, Černihovskou, Dněpropetrovskou, Chersonskou a Doněckou oblastí, při nichž byli zraněni tři lidé.



Podle gubernátora Jurije Malaška byl v Záporožské oblasti při vlně raketových, dělostřeleckých a dronových útoků na domy zraněn 61letý muž.



Mezitím v Dněpropetrovské oblasti ve střední Ukrajině byli zraněni dva lidé, včetně ženy, která byla hospitalizována. Jevhen Jevtušenko, náčelník vojenské správy v Nikopolu, oznámil, že byl poškozen kostel, pět domů a elektrické vedení.





- Česká republika nezakáže dovoz ukrajinského obilí



Agentura Reuters uvádí, že české ministerstvo zemědělství nebude následovat sousedy v zákazu dovozu ukrajinského obilí.



Uvedlo, že dopady ukrajinského dovozu obilí na trh sousedních zemí vyžadují řešení na úrovni celé EU, a ne individuální zákazy dovozu, jaké přijalo Polsko, Maďarsko a Slovensko.





Podrobnosti v angličtině V prohlášení dodalo: "Česká republika prozatím neplánuje zakázat dovoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny."Podrobnosti v angličtině ZDE

0