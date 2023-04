Záře Fialovy svatozáře

19. 4. 2023 / Petr Haraším

Září, už zase září Premiér Fiala se dostal do bodu, kdy už sám září víc než ona linoucí se rudá záře. Pravda, není to bývalá Rudá záře nad Kladnem, dnes jde o Fialovou neoliberální zhoubnou záři nad celým Českem. Premiér Fiala se dostal do bodu, kdy už sám září víc než ona linoucí se rudá záře. Pravda, není to bývalá Rudá záře nad Kladnem, dnes jde o Fialovou neoliberální zhoubnou záři nad celým Českem.

A že nám to dnes zas tak krásně září, jako onehdy za soudruhů budovatelů lepších zítřků. Umíme holt krásně zářit za každého režimu. Tehdy zář nám i v Kremlu záviděli, kdy jsme ostře žhnuli rudým štěstím míru a přátelství s hlavněmi ochočených tanků plně hrdě zářící na všechny kolem. Dnes zářným leskem neoliberálně záříme chudobou obyvatel a zostouzíme mazané západní neoliberály.



Spalující žár klidné státnické síly ničí Česko nebývalým, leč velmi rychlým žárem. Prach a popel, špína a smrad a pravicový neoliberální bordel mete cestičku z oblázků pro duo maňásků převlečených za stvůru Babimůru. Dnes už jen můžeme doufat a v modlitbě k ctnostným nebesům si přát, aby další volby vyhrál projekt Babimůra 2025 jen a pouze prostou většinou, nikoli většinou zvanou „můžeme dělat vše, co se nám zlíbí“.

Je pravý čas zapátrat v historii stranické bramboračky pravicové politiky a zjistit, proč byl Fiala dosazen do čela projektu zvaného Konec České demokratické republiky prostřednictvím kmotra Pabla Blažka. Oligopol, který třese nevábným pozadím dnešní vlády, požírá zaživa Českou republiku. Žere, mlaská a necudně chrochtá pod dohledem ODS, kdy pořádá zbylé statky všech občanů.



Už se blíží skoro polovině majetkového veškerenstva zatím našeho státu. Fialu si ODS dosadila do čela nikoli proto, že by byl nějaký dobrý politik, natož alespoň průměrný „odborník“, ale protože je dobrý maskot.



Fiala byl dosazen, aby národům českým přednášel libým hláskem lidové pohádky, báje a prostoduché zvěsti o zemi, kde se musí tvrdě makat za minimální plat a platit nejvyšší ceny dokola kolem široko daleko. Jako duševní náhradu si pak občan může s dojetím se slzou na krajíčku počíst seznam dolarových českých miliardářských synků a dcer východní nemravné odnože kapitalismu ruského šklebu. Poníženým občanům sem tam hodí miliardář ohlodanou špinavou a smrdutou kost zvanou laskavost, kterou nahradí zákonem danou státní daňovou povinnost, protože politici bez rozdílu vzývají a uznávají vlastní pitomost.

Bez uzardění ve fialovém obličeji povídá pan Petr neoliberální prostoduché pohádky, jak jsme my i oni zvládli všechny krize bez ztráty babičky i dědouška, chlebu i teplouška. Jak zvládneme i další všechny krize, které za rohem nám na nás sami naši politici ještě připravili. Každá vláda pravice po Sametu má totiž jeden jediný úkol, a to je dokázat, že v pekle volného ničím neregulovaného trhu číhají světlé včerejší zítřejšky. Tomu obětují ekonomiku, sociální smír a jednu finanční krizi za druhou, ať již ji stupidně řeší ulhaný chemik, přistižený estébák, nebo arogantní neschopný programátor.

Aby se českému ztrápenému občanu ony krize vyrobené vládním sezením dobře zvládaly, tak je vláda politické změny pomalu připravuje i o ten poslední směšný zbytek směšných mezd. K čemu vlastně občané, pod fosilním jhem dotačního oligopolu, potřebují mzdy, když za ně sotva zaplatí všechny naložené náklady na zářný život pozemský.

Proč by se měl slabý a chudý stát starat o poštu, finance, dávky, policii, hasiče a zdravotníky? Nejsme přeci v socialismu, aby se stát staral. A proto prodat státní zbytky, nestát, nekoukat a makat, holoto líná.

Vládní pramice, která po proudu oligarchů kvapí správným směrem, nehodlá sáhnout na zdroje příjmů majitelům státu. Vždyť ten bilion ročně v podstatě ani nepotřebujeme. Raději chudým hloupým zvednout daň a ubrat na dávkách. Ano, takto podivnou máme dnes vládu. Fosilním, realitním a loterijním i lichvářským zloduchům České země na miliardový pytel nesmí vláda sáhnout, neboť, kdo sáhne na finanční maso, toho tne sekera, ať padne, kam padne.

A tak Křetínský si může vzít poštu, Kelerová finanční úřady a soudní exekutory, tykač důchody a životní prostředí, Vítek rozvoj a státní výstavbu a Komárek dráhu a státní chudinskou loterii sociálních dávek. S placením se nemusí obtěžovat, vždyť by to bylo z jedné kapsy. Sci-fi? Ani ne.

Zhoubné záření

Radim v záři

Nadějný ultrapravicový svazák. Novodobé princátko fosilní strany pro minulé století. Mírně zabarvený do rasistického hulvátského hávu. Odvážně čurající na nohu předvolebního billboardu politika Šlachty, věčného nepřítele ODS číslo jedna, za což má prý doživotně volné všechny placené články u Šafra. Oblíbenec ultrakonzervativního pravicového Vondrova a Fialova křídla nejhorších východních tradic.

Ostravský zástupce pravicové tuposti by chtěl, moc by chtěl za nic než za moc nabídnout majetným dobrovolníkům státní majetek. V prvním sledu minimálně poštu, dráhu a Budvar. Fakt musí být u Zbyňka na ministerstvu řádně vyprášený státní finanční pytel. Obecní úřady jsou také čiré finanční zátěžové zlo, proto nadějný neoliberální paňáca navrhuje zrušením odstranit z rozpočtu. Dál by komercializoval státní služby, aby, jak tradice velí, soukromý majitel sežral kozu, vlka i s Karkulkou, a ještě mu zbylo. Pravice nic jiného neumí, poněvadž od devadesátek sveřepě šlape jen jednou jedinou primitivní cestou. Výplatu důchodů, výplatu sociálních dávek, výplatu všeho státního směrem k občanům neprodleně privatizací zpeněžit. Zavést chce neoliberální pravicový břídil nemalé poplatky u lékaře a školy, školky a jesle naučit školné. Policie, hasiči, železnice, silnice, vše bude následovat od SPOLU do držení oligopolu. Po vládě ODS budeme v Česku stavět nikoli morové sloupy, ale fialové sloupy národní hanby, tedy pokud nebudeme jako bezprávní dlužníci všichni makat někde v privatizovaných lithiových dolech.

Záře lidová

Lidovecký europoslanec Zdechovský na Twitteru neudržel skautské lidovecké nadšení a stvořil příspěvek, za který by se nemusel stydět ani ten poslední troll v trollí petrohradské trollolárně.

Asi tak to bylo. Každý pravděpodobně víme, jak si dnes aktuálně stojíme ohledně inflace, recese a poklesu životní úrovně. Víme, ale dle europoslance Zdechovského je Česko na první příčce na světě v neohroženosti chudobou u kategorie 15 až 29 let. Že je to obrovský nesmysl? No a co. Je to přeci jasný důkaz kvalit českého sociálního státu, synonyma to sociálního smíru. Ministr Jurečka je pak pravý odborník v sociální oblasti, jakému rovno není. Umí nejen vyhrožovat a vydírat ale umí i svou sociální práci na jedničku s betlémskou hvězdičkou.

Jak musí chudý být celý svět, když my jsme ti nejlepší první? Pochopitelně poslanec Zdechovský si řádně nepročetl metodiku výzkumu a nedobře porozuměl kontextu grafu. Ale znělo to fakt téměř fanfárově.

Zdechovský neváhal potvrdit zářící morální bahno a nechal se slyšet, že Pirátská strana má vypadnout z pravicové vládní koalice. Proč mají vypadnout z koalice? Protože k nelibosti ODS a KDU vynesli na světlo boží neřádstvo, které vláda spokojeného občana potají chtěla lidem hodit do ksichtu. Od sotva tříprocentní nevolitelné strany je to dobrý mňouk.

Křeček už také

Poradci premiéra Petra ví, jak hluboko mají občané do kapsy. Protože také ví, že s tím ODS nehodlá nic dělat, neboť mají zákaz dle kodexu oligopolu, tak zcela oficiálně posílají nešťastné české rodiny nakupovat směr zahraničí.

Nedbal varování ekonom poradce Křeček a dál mluvil pravdu. Z České republiky jsou odváženy vagóny peněz do zahraničí pod bedlivým dohledem českých vlasteneckých politiků, kteří s tím tupě souhlasí. Jak moc se nám musí v zahraničí smát? To vše jen proto, aby dál titíž politikové jako byl prognostik Klaus mohli vyprávět své povídání o kapitalistické společnosti vilného trhu, který vše spasí.

Proč ekonom znající fialové porady, pláče, že český lid už nemá naději na zvrat a v české zemi nelze dobře žít? Jaké neoliberální tance lidské bídy na úřadě musí tančit, že se zatočila hlava i ekonomům poradcům? Co nás to vlastně čeká, co číhá za rohem?

Září už i Petrův Pavel

Podle aktuálního vyjádření nový prezident plně pochopil oč tu běží. I on vyslal zářící signál do podhradí, že na dluh se fakt nedá žít a že utratit můžeme jen to, co nám tady zbude. Zbude po loupeživém nájezdu výběrčích dividend a po nesplnění daňové povinnosti. Tak jsme zatím nad poměry zle žili i byli a už toho bylo dost. Je nutno, aby vy nuzní jste platili víc a dostávali méně. Jinak se nám budou hroutit státní finance a bude bác. Proto jsme statečně knokautovali důchodce, protože nutnost zachování finančních toků k oligopolu se nesmí přerušit. Proti válečným zločincům, teroristům a lumpům se Pavel dokázal bránit, proti finančním teroristům a zločincům složil zbraně téměř okamžitě. Ostatně Křetínský jako majitel ODS už vysadil na Hrad fosilní neoliberální výsadek.

Zářivý konec

Jak moc je nedobře? Viděti mohli mnozí, kdož se dobře dívali, českého premiéra, jak on státník jezditi po EU a škemrati o miliardové peníze pro náš zbědovaný stát hladových dolarových miliardářů. To nevypadá na zdárné vyřešení krizí. Vypadá to, že česká pravice už sama sobě nedává příliš šancí a chce urvat co nejvíce do domácích prasátek, než napálí do vlastní, dobře vystavěné betonové zdi z neoliberálních podvodů, fosilních lží a diktátu oligopolu.





Haraším Orlau Petr

Nelítostným pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

