Do důchodu na vozíku!

24. 4. 2023 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 3 minuty

Je zajímavé si představovat, jak vždycky, když stát nedokáže sehnat peníze na důchody jinak (zejména proto, že nechce nebo neumí zdanit amorální luxus), prodlouží lidem věk odchodu do důchodu. A to podle toho, jak se statisticky bude zvyšovat průměrný věk odžití, aby náhodou důchodci nepobyli v důchodu příliš dlouho a po zásluze si ho neužili. A to ani v nové průmyslové revoluci, kdy lidi z podstatné části zastoupí roboti (umělé hlavy).



Schází mi v tom zásadní základní úvaha, kde a na čem budou přestárlí důchodci pracovat. Aby nevadil tak trochu začínající Alzheimer, nahluchlost, neschopnost se soustředit, nervozita, vysoký tlak, klepavé ruce, revma... případně umělé klouby, berle, invalidní vozík... Pokud chce někdo držet v práci lidi požehnaného věku, tak jim k tomu také ale musí vytvořit podmínky – a musí je vytvořit ten, kdo je v tomto věku v práci držet chce = STÁT. Bud SÁM a nebo FUNKČNÍ stimulací podnikatelského sektoru. Jinak se stane jen chorým schizofrenikem.

I jen ve své rodině mám dost příkladů, kdy člověk doputuje po odpracovaném životě do nějakého většího zdravotního problému a tak přijde za zaměstnavatelem a žádá úlevy, kratší úvazek, méně práce za stejné peníze atp. Zkrátka za celoživotní práci jako odměnu lidský přístup. Na počátku to vždycky nepříjemně jiskří a je na blahovůli zaměstnavatele zda vyjde zaměstnanci vstříc a nebo mu naopak vytvoří takové anti-prostředí, že se půjde radši „pást“. Nebo si někdo myslí, že třeba ve věku 55+ lze hledat u nás někde nějaké rozumné zaměstnání (zejména mám na mysli venkovské nepražské oblasti)? Rád se sejdu s člověkem, který má lepší informace - zaplatím mu dobré občerstvení a nechám se poučit:-)

Jako ve všem i tady existují průkopníci, kteří svým zasloužilým zaměstnancům takové benefity poskytují, plošně se to ale neděje. To je tedy PRVNÍ NUTNÁ LEGISLATIVNÍ ZMĚNA V OBLASTI DŮCHODŮ – uzákonit takové povinnosti zaměstnavatelů - ostatní až pak, podle toho jaké budou reálné výsledky.

Představuji si tedy zákon, kde bude uvedeno, jak budou vypadat pracovní programy pro zaměstnance jednotlivých oborů (takový závazný katalog) 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+... až tak daleko, jak to jednou stát hodlá dotáhnout s výší věku odchodu do důchodu. Pokud toto nebude, jakékoli zvyšování odchodového věku je jen výsměch zaměstnancům, kteří mají ve stáří zdravotní problémy (tj. skoro všem). Prostým prodloužením věku odchodu do důchodu by vznikl jen hloupý, velmi hloupý asociální nesmysl. A ten by tedy z podstaty zase rychle zanikl - jen co by přišla k moci vláda, která lépe zvládá sociální problematiku.









0