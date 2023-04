Výzva republikánů k mírovým rozhovorům na Ukrajině odráží zpackaný dopis progresivistů

26. 4. 2023

Progresivní demokraté a křídlo MAGA Republikánské strany se často neshodují v politických záležitostech, ale dopis od 19 republikánských zákonodárců zdůraznil oblasti shody v jedné klíčové otázce: Strategii Spojených států pro válku na Ukrajině, upozorňuje Brad Dress. Progresivní demokraté a křídlo MAGA Republikánské strany se často neshodují v politických záležitostech, ale dopis od 19 republikánských zákonodárců zdůraznil oblasti shody v jedné klíčové otázce: Strategii Spojených států pro válku na Ukrajině,

Dopis zaslaný prezidentu Bidenovi kritizoval "neomezené dodávky zbraní na podporu nekonečné války" na Ukrajině a naléhal na Bidenovu administrativu, aby "prosazovala vyjednaný mír mezi oběma stranami".

Mezi republikánskými signatáři byli mimo jiné senátoři Rand Paul (Ky.), J.D. Vance (Ohio), Mike Lee (Utah) spolu s poslanci Lauren Boebert (Colo.) a Matt Gaetz (Fla.).

"Neomezená americká pomoc Ukrajině musí skončit a my budeme neochvějně proti všem budoucím balíkům pomoci, pokud nebudou spojeny s jasnou diplomatickou strategií," napsal Paul na Twitteru.

V říjnu poslalo Bidenovi asi 30 progresivních zákonodárců podobný dopis, v němž vyjádřili přání "vyhnout se vleklému konfliktu" a "spojit vojenskou a ekonomickou podporu" Ukrajiny s "aktivním diplomatickým tlakem".

Tento dopis byl rychle stažen kvůli odporu ostatních demokratů, včetně některých kolegů progresivistů. Předsedkyně Kongresového progresivního výboru, Pramilla Jayapal (D-Wash), uvedla, že žádost byla zaslána bez řádného prověření a neúmyslně spojila jejich názory se skepticismem některých republikánů vůči Ukrajině.

Stažený dopis se výslovně nesnažil podmínit pokračující bezpečnostní pomoc Ukrajině diplomacií, jak to učinil dopis GOP.

Oba dopisy však upozorňují na společnou věc mezi opačnými konci politického spektra a na rozdělení mezi mainstreamovými a menšinovými frakcemi v obou stranách.

The Hill oslovil asi tucet signatářů progresivního dopisu, z nichž žádný neposkytl komentář k tomuto článku.

Danielle Pletka, vedoucí pracovnice v oblasti zahraniční a obranné politiky na American Enterprise Institute (AEI), uvedla, že politické spektrum je "kruh", zejména pokud jde o zahraniční politiku.

"Krajní levice a krajní pravice jsou si mnohem podobnější než lidé ve středu nalevo a napravo," řekla a poznamenala, že sdílejí skepticismus ohledně americko-izraelských vztahů a zahraničních konfliktů.

Dopis GOP také přichází poté, co uniklé dokumenty Pentagonu vykreslily temnější obraz války, včetně amerického hodnocení, že válka se protáhne po roce 2023 a ani jedna strana pravděpodobně v dohledné době nedosáhne významných zisků.

Pletka řekl, že vleklá válka by mohla vést k dalším kritikům napříč politickým spektrem, ale Biden by mohl "snadno podepřít podporu" konzistentnějším sdělením.

"Prezident nepronesl jediný větší projev o Ukrajině. Ve své zprávě o stavu Unie se o tom téměř nezmínil. Nepředložil jasnou strategii," řekla a argumentovala, že protiválečný dav "staví na příležitosti, kterou jim sama Bidenova administrativa dala".

Washington poskytl Kyjivu bezpečnostní pomoc ve výši miliard dolarů od doby, kdy Rusko v únoru 2022 napadlo zemi, a v Kongresu se setkal s malým odporem. Nicméně žádný velký ukrajinský balík nepřišel do Republikány kontrolované Sněmovny, která by otestovala, jak rozšířeným se stal skepticismus GOP.

Podpora vojenské pomoci Ukrajině se mezi americkou veřejností pomalu zmenšuje a podle průzkumu Ipsos/Axios klesla z asi dvou třetin všech Američanů v několika loňských průzkumech na 59 procent minulý měsíc.

Asi 42 procent republikánů podporuje pokračování americké vojenské pomoci, ve srovnání se 79 procenty demokratů, zjistil průzkum.

Od loňského roku, kdy byl dopis odeslán, progresivní demokraté většinou mlčí o prosazování diplomacie s Ruskem a nadále vyjadřují podporu Ukrajině vojensky.

Některé krajně pravicové osobnosti však svou kritiku vystupňovaly.

Floridský republikánský guvernér Ron DeSantis, potenciální uchazeč o Bílý dům v roce 2024, byl minulý měsíc nucen ustoupit od svého komentáře, který označil za "územní spor", a místo toho řekl, že neexistuje žádný "dostatečný zájem" pro pokračující zapojení USA.

Poté, co tento měsíc kolovaly po internetu dokumenty Pentagonu, republikánka Marjorie Taylor Greeneová, která podepsala dopis Bidenovi, skočila na odhalení jako na znamení, že Bidenova administrativa lhala o válce a obnovila své výzvy k ukončení americké podpory.

Ale mainstreamoví republikáni tyto výzvy z velké části odmítli, nebo je alespoň ignorovali, místo toho zaměřili své zprávy po Ukrajině na zvýšení amerického dohledu nad miliardami zbraní posílaných ukrajinské armádě.

"Jsem proti dopisu zaslanému malou menšinou členů GOP, kteří jsou proti podpoře Ukrajiny," řekl v e-mailu pro The Hill republikán Don Bacon (R-Neb.), člen Výboru pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů.

"Nezávislá Ukrajina je důležitá pro naši národní bezpečnost, a pokud Ukrajina padne, pak se zvýší pravděpodobnost bezprostředního budoucího konfliktu s Ruskem v Evropě. Baltské moře bude pravděpodobně další na řadě."

Ani republikánští zákonodárci, ani jejich progresivní protějšky nepředložili jasnou strategii kolem klíčové otázky, jak donutit Rusko ukončit válku.

Kyjiv a jeho západní spojenci tvrdí, že mírové rozhovory právě teď, kdy Rusko stále okupuje většinu obsazených území, by tyto zisky účinně zablokovaly a donutily Ukrajinu postoupit části svého území. A říkají, že pomoc Ukrajině vytlačit Rusko vojensky – zajištěním toho, aby Kyjiv nebyl překonán palebnou silou Moskvy – je jediný způsob, jak změnit tuto dynamiku před zahájením jednání.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij slíbil, že znovu získá všechny čtyři východní regiony okupované Ruskem a nezákonně anektované v loňském roce, kterých se Putin pravděpodobně nevzdá.

Zelenskij chce také získat zpět Krymský poloostrov, což je cíl, který USA ani nepodpořily, ani neodmítly - jde o zachování toho, co experti považují za strategickou nejednoznačnost, aby ponechaly prostor pro případné mírové rozhovory. Putin anektoval Krym v roce 2014 a považuje ho za ruské území.

Melvyn Levitsky, profesor mezinárodní politiky na Michiganské univerzitě, který měl pětatřicetiletou kariéru jako americký diplomat v zahraničí, řekl, že zákonodárci "tlačí proti otevřeným dveřím diplomacie".

"Zdá se, že to je to, co by administrativa chtěla, aby se stalo," řekl Levitsky, ale "co mohou vnější strany dělat ve sporu, jako je tento, kde jedna země napadla druhou?"

"Říkáte, že by měla existovat diplomacie, která by spor vyřešila," řekl, ale "upřednostňujete stranu, která je napadena, tím, že říkáte: 'Nyní máme vyjednávací agendu a oni jsou rovnocennou stranou s tou druhou.'"

