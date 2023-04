Z dvou ukrajinských dívek, uprchlých před válkou, se vyklubaly neuvěřitelně hudebně nadané, zázračné děti

29. 4. 2023

čas čtení 3 minuty

Když dívky hrají při otevřeném okně, na ulici se lidi zastavují s otevřenou hubou



Mathesonová, televizní novinářka v částečném důchodu, vysvětlila: "Než přijeli, věděli jsme jen, že jsou hudební rodina. Pár dní předtím mi poslali film, na kterém Chrystyna hraje Čajkovského klavírní koncert č. 1 [ve věku pouhých 14 let]. Řekla jsem si: 'aha, správně, tak to bude trochu jiná liga':







Když angličtí manželé ze severoanglického Northumberlandu loni otevřeli svůj venkovský dům ukrajinské matce a jejím dvěma dcerám, reagovali tak na těžkou situaci uprchlíků, kteří utekli před ruskou invazí. Sheilagh Mathesonová a Chris Roberts se dozvěděli pouze to, že se jedná o hudební rodinu, a tak nabídli dvě ložnice a rozvrzané staré piano.

Brzy se jim podařilo zařídit zapůjčení klavíru Steinway poté, co zjistili, že tyto děti mají mimořádný hudební talent - takový, že se kolemjdoucí zastavují a poslouchají u otevřeného okna.



Obě dívky nyní získaly stipendia na dvou předních britských hudebních školách, a to necelý rok poté, co uprchly z domova nedaleko Kyjeva a začaly nový život v Corbridge nedaleko Newcastlu.



Sedmnáctiletá Chrystyna Mykhailičenko získala plné čtyřleté stipendium na studium klavíru na Royal Academy of Music v Londýně. Její dvanáctiletá sestra Saša, houslistka, získala stipendium na týdenní internátní studium na Yehudi Menuhin School nedaleko Leatherheadu v Surrey.

Obě dívky cítí, že jim klasická hudba pomohla čelit traumatu z opuštění domova. Tři měsíce žili v Polsku, než loni v červnu přijeli do Corbridge v rámci programu Domovy pro Ukrajinu.



Dívky a jejich starší bratr, pětadvacetiletý Danylo, se narodily v Simferopolu na Krymu, odkud rodina uprchla v roce 2014, když Rusové Krym okupovali. Přestěhovali se do Irpinu nedaleko Kyjeva, a o rok později přišli při nehodě na rybách o otce Gennadije, profesora ukrajinské literatury.



Irpin zpustošila ruská vojska. Danylo je stále v rodinném domě bez tekoucí vody a omezeného množství elektřiny a jeho matka a sestry se o něj bojí.



Mathesonová řekla: "Nataliia má kamarádku, která byla postřelena a zraněna při pokusu o útěk, a manžel další kamarádky zemřel ve válce. Teď je tu pravděpodobnost odvodu do armády. Syn jedné kamarádky už půl roku nevychází z domu, protože se bojí, že ho odvedou."



Chrystyna se začala učit hrát na klavír ve čtyřech letech a její rodiče brzy zjistili, že má mimořádné nadání. Během několika let vyhrávala mezinárodní soutěže a koncertovala.



Sama říká: "Když jsem byla na Ukrajině, představovala jsem si, že půjdu na Královskou akademii, protože má světovou pověst, a o škole Yehudi Menuhina jsme věděli všechno. Nikdy, ale opravdu nikdy nás nenapadlo, že se naše sny o studiu na těchto místech stanou skutečností."





Jonathan Freeman-Attwood, ředitel Královské akademie, řekl: "Chrystyna Mychailičenko je na svůj věk mimořádně vyspělý talent. Nedávno mi přišla zahrát Chopinovu Baladu č. 1 a ukázala, jak vážnou umělkyní je, téměř jako by se její hrou přenášela tíha těžkého života. Bylo to mnohem víc než bezstarostná virtuozita, kterou v této skladbě tak často slýcháme. Měla také skutečnou přitažlivost a originalitu."





Matka Nataliia má dva vysokoškolské tituly, ale je připravena přijmout jakoukoli práci. V současné době pracuje jako dobrovolnice v potravinové bance a v charitativní organizaci pro dospělé se zvláštními potřebami.







