V Británii konečně rezignoval pochybný předseda správní rady BBC

28. 4. 2023

Richard Sharp odstoupil z funkce předsedy BBC poté, co neoznámil své spojení s půjčkou Borisi Johnsonovi



Podle vyšetřování Sharp porušil předpisy pro jmenování do veřejných funkcí, čímž vytvořil "potenciální zdánlivý střet zájmů"



Richard Sharp odstoupil z funkce předsedy BBC poté, co porušil pravidla pro jmenování do veřejných funkcí, když neoznámil své spojení s tajnou půjčkou 800 000 liber poskytnutou Borisi Johnsonovi.



Sharp skončil ve funkci v pátek ráno poté, co dospěl k závěru, že jeho další působení v BBC "může odvádět pozornost od dobré práce korporace".



Vyšetřování komisaře pro jmenování do veřejných funkcí dospělo k závěru, že Sharp porušil pravidla tím, že neoznámil své spojení s Johnsonovou půjčkou, čímž vytvořil "potenciální zdánlivý střet zájmů".



Vyšetřování také zjistilo, že Johnson osobně schválil Sharpovo jmenování předsedou BBC, zatímco osoby, které vedly údajně nezávislé výběrové řízení na tuto pozici, již byly informovány, že Sharp je jediným kandidátem, kterého vláda podpoří.



Ačkoli toto porušení pravidel nemusí nutně znamenat neplatnost jmenování, Sharp prohlásil, že jeho pozice již není udržitelná a že musí skončit. Hodlá odstoupit v červnu, což umožní vládě Rishiho Sunaka rychle jmenovat jeho nástupce.



Začátkem tohoto roku Sunday Times odhalily, že Sharp tajně pomáhal svému známému Samu Blythovi, který chtěl Johnsonovi nabídnout záruku za osobní půjčku ve výši 800 000 liber. Premiérovy osobní finance byly ve špatném stavu v době, kdy byl v Downing Street se svou novou manželkou Carrie a malým synem a procházel nákladným rozvodem.



Sharp se rozhodl představit Blytha Simonu Caseovi, šéfovi státní správy, aby spolu mohli projednat potenciální půjčku pro Johnsona. Předseda BBC však trvá na tom, že žádnou další roli nehrál a že neexistuje žádný důkaz, "že jsem hrál jakoukoli roli při zprostředkování, zařizování nebo financování půjčky pro bývalého premiéra".



Dodal, že si neuvědomil, že by měl toto seznámení oznámit během výběrového řízení na místo v BBC, a řekl: "Vždy jsem tvrdil, že toto porušení předpisů bylo neúmyslné."



Dosud není známo, kdo nakonec Johnsonovi půjčku poskytl. Celé se to dostalo na veřejnost až po jeho odchodu z funkce.



Sharpova rezignace přichází ve složité době pro BBC, která je terčem systematické kritiky, že se příliš přiblížila konzervativní vládě - a čelí otázkám, zda není příliš ovlivňována ministry.



Labouristka Lucy Powellová uvedla, že tento incident "způsobil nevýslovné škody na pověsti BBC a vážně podkopal její nezávislost v důsledku podlézavosti a kamarádíčkování konzervativců".



Dodala: "Rishi Sunak by měl urychleně zavést skutečně nezávislý a robustní proces, který by nahradil Sharpa a pomohl obnovit vážnost BBC poté, co ji jeho vláda tak pošpinila."



Vyšetřování Sharpova jmenování se týkalo zejména způsobu, jakým probíhalo přijímací řízení na toto místo. Ostatní kandidáti byli odrazeni od toho, aby se o místo v BBC ucházeli, protože se domnívali, že je již připraveno pro Sharpa. Vládě nakloněná média byla informována o tom, že Sharp je vládou preferovaným kandidátem na tuto pozici ještě před ukončením termínu pro podávání přihlášek.



"Úniky informací a informování tisku o 'preferovaných kandidátech' na veřejná jmenování (označované jako 'pre-briefing') by měly být ministry zakázány," uvádí se v závěru zprávy. "V tomto případě mohl takový pre-briefing odradit zájemce o tuto funkci. Může také podkopat úsilí vynaložené na zvýšení rozmanitosti žadatelů."



Poslanci již kritizovali Sharpa, finančníka a sponzora toryů, za "významné chyby v úsudku", když neoznámil potenciální střet zájmů.



Sharp poslancům řekl, že se v září 2020 účastnil soukromé večeře v Blythově domě, když mu tento kanadský podnikatel řekl, že četl zprávy o tom, že Johnson má "určité potíže" a že mu chce finančně pomoci. Sharp uvedl, že Blytha upozornil na etickou složitost této záležitosti.



V té době Sharp pracoval v Downing Street na covidu a Johnsonovi a Sunakovi řekl o svém záměru stát se předsedou BBC. V únoru to řekl výboru pro kulturu, média a sport: "Sdělil jsem premiérovi a kancléři, že se chci ucházet o místo, a v listopadu jsem podal přihlášku."



Vláda nyní bude moci vybrat nového předsedu BBC na čtyřleté funkční období, čímž připraví případnou labouristickou vládu o možnost jmenovat jej sama až do poloviny roku 2027.



Funkce na částečný úvazek zahrnuje dohled nad činností BBC a řízení vztahů BBC s vládou.





Ve svém prohlášení o rezignaci Sharp uvedl, že "při všech svých složitostech, úspěších a občasných selháních je BBC neuvěřitelnou, dynamickou a světovou tvůrčí silou, která nemá nikde jinde obdoby".







