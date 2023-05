Británie: Antimonarchisté obdrželi "zastrašující dopis" ministerstva vnitra o nových zákonech proti veřejným protestům

3. 5. 2023

Britské ministerstvo vnitra tvrdí, že načasování nových pravomocí, které vstoupily v platnost několik dní před královskou korunovací, je náhodné



Antimonarchistům, kteří plánují pokojné protesty při korunovaci krále Karla III., byly zaslány oficiální varovné dopisy, v nichž se uvádí, že byly urychleně uzákoněny nové trestné činy, které mají zabránit narušování veřejného pořádku. Antimonarchistům, kteří plánují pokojné protesty při korunovaci krále Karla III., byly zaslány oficiální varovné dopisy, v nichž se uvádí, že byly urychleně uzákoněny nové trestné činy, které mají zabránit narušování veřejného pořádku.



Za použití taktiky, kterou právníci označili za "zastrašovací", napsalo oddělení policejních pravomocí britského ministerstva vnitra skupině republikánů, že nové pravomoci byly předloženy, aby se zabránilo "narušování velkých sportovních a kulturních akcí".



Nový zákon, který Charles v úterý schválil, znamená, že od středy:



- Protestujícím, kteří zablokují silnice, letiště a železnice, hrozí 12 měsíců za mřížemi.



- Každý, kdo bude blokovat ostatní, objekty nebo budovy, může jít na šest měsíců do vězení a hrozí mu neomezená pokuta.



- Policie bude moci zabránit narušení pořádku tím, že protestující předem zastaví a prohledá, pokud bude mít podezření, že se chystají vyvolat chaos.



"Byli bychom Vám vděčni, kdybyste tento dopis zveřejnili a předali svým členům, kterých se tyto legislativní změny pravděpodobně dotknou," píše se v dopise ministerstva vnitra, v němž se uvádí vznik řady nových trestných činů podle tolik kritizovaného nového vládního zákona o veřejném pořádku.



Ministerstvo vnitra tvrdí, že načasování zákonů je náhodné. Právníci však sdělili britské antimonarchistické organizaci Republic, že dopis by mohl být vnímán jako zastrašovací, a to několik dní před plánovanými demonstracemi v centru Londýna v souvislosti s korunovací.



Graham Smith, výkonný ředitel skupiny Repubic, označil dopis za "velmi podivný" a uvedl, že skupina žádá od policie ujištění, že se na plánech protestovat v den korunovace nic nezměnilo.



"Byli jsme v přímém kontaktu se styčnými policisty a setkali jsme se s vyššími veliteli, kterým jsme jasně řekli, co máme v úmyslu udělat. Jejich odpověď je, že můžeme. Ale tento dopis přišel znenadání," řekl Smith.



"Právníci, s nimiž jsme byli v kontaktu, se shodují, že to zní jako zastrašování, a v současné době čekáme na ujištění od policie, že se nic nezměnilo."



Republika plánuje na sobotu protesty pod heslem "Tohle není můj král", včetně protestu u sochy Karla I. v Charing Cross, který byl v roce 1649 sťat, což vedlo ke vzniku krátce trvající republiky.



Podle zasvěcených osob byly podobné dopisy zaslány i dalším organizacím včetně Extinction Rebellion.



Tento vývoj znepokojil aktivisty za svobodu projevu, kteří tvrdí, že by mohl být vykládán jako způsob omezení pokojných a legitimních protestů.



Jun Pang zee společnosti Liberty, řekl: "Klíčová opatření v návrhu zákona vstoupí v platnost jen několik dní před korunovací krále Karla - významnou událostí v historii naší země, která jistě podnítí širší celonárodní diskusi a veřejné protesty. Vláda zároveň využívá zákonný nástroj k tomu, aby drakonická opatření, která Sněmovna lordů z návrhu zákona vyhodila, vzkřísila z mrtvých a opět se vyhnula kontrole a odpovědnosti.



Je znepokojující, že policie dostala tolik nových pravomocí k omezování protestů, zejména před významnou celostátní událostí. Když vstoupil v platnost zákon o policii, kriminalitě, trestech a soudech, policie je opakovaně zneužívala - zčásti proto, že jim prostě nerozuměla. Podobně při úmrtí královny Alžběty jsme byli svědky toho, že policie vůči protestujícím postupovala nevhodným a tvrdým způsobem, který porušoval jejich práva."





Shami Chakrabarti, bývalá stínová labouristická generální prokurátorka, řekla: "Během schvalování tohoto neliberálního zákona ministři přiznali, že nový trestný čin "zamykání" je natolik široký, že postihne i pokojné demonstranty, kteří si na veřejnosti podají ruce.





Aktivisté za demokracii uvedli, že očekávali, že nové zákony budou zavedeny 15. června, a byli překvapeni, že byly posunuty na květen. Zdroje z ministerstva vnitra trvaly na tom, že nové zákony nebyly prosazeny narychlo kvůli korunovaci, ale dodaly, že mohou být "signálním bodem" pro policii a protestující před sobotní korunovací.





Jeden z vysoce postavených zdrojů obeznámených s diskusemi mezi vládou a policií o nových pravomocích uvedl, že blížící se korunovace byla jedním z faktorů, které vedly k tomu, že ve středu tato opatření vstupují v platnost.









"Policejní perlustrace bez podezření jsou proslulé rasovými rozdíly a je zarážející, že další z těchto ustanovení vstoupila v platnost tak brzy po zdrcující zprávě Louise Caseyové [o policii Met]. Ministryně vnitra chce útočit na ekoaktivisty , ale tato legislativa může být použita i proti protestujícím proti chudobě a za ukrajinskou solidaritu."