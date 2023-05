Turkmenistán svými obrovskými emisemi metanu ohrožuje planetu Zemi

9. 5. 2023

Úniky metanu, silného skleníkového plynu v Turkmenistánu, by podle odborníků mohly být snadno napraveny a rychle by se snížilo globální oteplování



Úniky metanu pouze ze dvou hlavních nalezišť fosilních paliv v Turkmenistánu způsobily v roce 2022 více globálního oteplení než veškeré emise uhlíku ve Velké Británii, jak odhalily satelitní údaje.



Emise tohoto silného skleníkového plynu z Turkmenistánu, země bohaté na ropu a zemní plyn, jsou "ohromující" a představují "děsivý" problém, který by měl být snadno řešitelný, uvedli odborníci. Úniky metanu pouze ze dvou hlavních nalezišť fosilních paliv v Turkmenistánu způsobily v roce 2022 více globálního oteplení než veškeré emise uhlíku ve Velké Británii, jak odhalily satelitní údaje.Emise tohoto silného skleníkového plynu z Turkmenistánu, země bohaté na ropu a zemní plyn, jsou "ohromující" a představují "děsivý" problém, který by měl být snadno řešitelný, uvedli odborníci.





Z údajů, které zpracovala společnost Kayrros, vyplynulo, že ze západního pole fosilních paliv v Turkmenistánu na pobřeží Kaspického moře uniklo v roce 2022 2,6 milionu tun metanu. Východní pole vypustilo 1,8 milionu tun. Dohromady tato dvě pole uvolnila emise odpovídající 366 milionům tun CO2, což je více než roční emise Velké Británie, které jsou 17. největší na světě.



Podle vědců emise metanu od roku 2007 alarmujícím způsobem vzrostly a toto zrychlení může být největší hrozbou pro udržení globálního oteplení pod 1,5 °C. Podle vědců také vážně hrozí, že to vyvolá katastrofické klimatické zlomy.



Turkmenistán je na tom s úniky "superemisí" metanu nejhůře na světě. Samostatný výzkum naznačuje, že za některými z těchto obrovských úniků může být přechod od spalování metanu k jeho vypouštění.



Spalování se používá ke spalování nežádoucího plynu, čímž se do atmosféry dostává CO2, ale je snadno zjistitelné a v posledních letech se stále více potírá. Zároveň se však také do ovzduší vypouští nespálený neviditelný metan, který bylo až do nedávného vývoje satelitní technologie obtížné odhalit. Metan zachytí za 20 let 80krát více tepla než CO2, takže vypouštění je pro klima mnohem horší.



Prosincový summit OSN o klimatu, který se koná ve Spojených arabských emirátech (Cop28), je příležitostí k tomu, aby se v Turkmenistánu podnikly kroky ke snížení emisí metanu. Oba petrolejářské státy mají úzké vazby.



Řešení úniků z míst, kde se spalují fosilní paliva, je nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak snížit emise metanu, a tím i globální oteplování. Opatření k omezení úniků se často vyplatí, protože zachycený plyn lze prodat. Podle odborníků je však údržba infrastruktury v Turkmenistánu velmi špatná.



"Metan je zodpovědný za téměř polovinu krátkodobého [klimatického] oteplování a dosud se absolutně nedařilo ho zvládat - byl zcela mimo kontrolu," řekl Antoine Rostand, prezident společnosti Kayrros.



"Víme, kde jsou superemitenti a kdo to dělá," dodal. "Potřebujeme jen, aby tvůrci politik a investoři dělali svou práci, což je potírání emisí metanu. Neexistuje žádná srovnatelná akce, pokud jde o [snížení] krátkodobých dopadů na klima."



Superemise z ropných a plynových zařízení se podle Rostanda dají snadno ukončit opravou ventilů či potrubí nebo alespoň opětovným zapálením plamenů: "Je to velmi jednoduché, pro občany to nemá žádné náklady a pro producenty jsou náklady zcela marginální."



Satelitní data, která Kayrros používá ke zjišťování metanu, se shromažďují od začátku roku 2019 a celkové emise Turkmenistánu od té doby vykazují vyrovnaný trend. Satelity také zjistily 840 superemisí, tj. úniků z jednotlivých vrtů, nádrží nebo potrubí rychlostí několik tun za hodinu nebo více, což je nejvíce ze všech zemí.



Většina zařízení, z nichž unikal metan, patřila národní ropné společnosti Turkmenoil, uvedl Kayrros. Další nezjištěné emise metanu budou pocházet z turkmenských ropných a plynových zařízení v Kaspickém moři.



Kayrros také provedl monitoring s vysokým rozlišením na ložisku Severní Bugdajly v západním Turkmenistánu. Počet tamních superemitorů se mezi lety 2021 a 2022 zdvojnásobil na téměř 60, přičemž jeden z posledních superemitorů vyléval metan téměř šest týdnů.



Turkmenistán je největším dodavatelem plynu do Číny a plánuje zdvojnásobit svůj vývoz do této země. Do roku 2018 dostávali turkmenští občané plyn a elektřinu zdarma. Země je však také velmi zranitelná vůči dopadům klimatické krize, přičemž se předpokládá, že pravděpodobnost velkého sucha se v průběhu 21. století "velmi výrazně" zvýší a výnosy hlavních plodin klesnou.





Mluvit otevřeně o tomto represivním a autoritářském státě je obtížné. Turkmenistán je pravděpodobně nejhorší zemí na světě, pokud jde o řešení úniku metanu.





Pro prezidenta Serdara Berdimuhamedova to není priorita. A to i přesto, že Berdimuhamedov, tehdejší místopředseda kabinetu ministrů, na klimatickém summitu OSN Cop26 v Glasgow v roce 2021 řekl, že Turkmenistán snižuje emise skleníkových plynů "zaváděním moderních technologií ve všech sférách hospodářství státu", přičemž "zvláštní pozornost" věnuje snižování emisí metanu.



Berdimuhamedov rovněž uvítal Globální závazek ke snížení emisí metanu (GMP), ale Turkmenistán se nepřipojil k 150 státům, které jej nyní podepsaly. Státní společnosti Turkmenoil a Turkengas nejsou ani členy dobrovolné iniciativy OSN na snížení úniků, Partnerství pro ropu a metan 2.0 (OGMP2), které zahrnuje asi 40 % světové těžby ropy a plynu. "Prezident se tím nezabýval," uvedl zdroj.





Nedávný vědecký výzkum, zveřejněný v časopise Environmental Science and Technology, zjistil, že západní pobřeží Turkmenistánu je "jednou z největších metanových horkých skvrn na světě".



Podrobná analýza satelitních dat odhalila 29 různých superemisí v letech 2017 až 2020, ačkoli starší satelitní data ukázala, že "k tomuto typu emisí dochází již desítky let".



Výzkumníci uvedli, že 24 z 29 superemisních událostí pocházelo z uhaslých komínů, které pak vypouštěly metan přímo do ovzduší, a že všechny byly spravovány státními společnostmi. Dalších pět souviselo s úniky z potrubí. Vědci uvedli, že "častější emise by byly v rozporu s turkmenskými zákony, které zakazují nepřetržité spalování a vypouštění plynu".



"Mechanismus vynucování



Prosincový summit OSN o klimatu představuje příležitost ke změně, uvedly zdroje, neboť jej hostí Spojené arabské emiráty, které mají silné vazby na Turkmenistán a odborné znalosti v oblasti těžby ropy a plynu. Naposledy navštívil Turkmenistán v únoru šejk Mansúr bin Zajd, místopředseda vlády SAE. Setkal se s Berdimuhamedovem a jednal s ním o dvoustranné spolupráci "v životně důležitých odvětvích, jako je ropa a plyn".



SAE jsou členem Globálního závazku pro metan a státní ropná společnost Adnoc je členem OGMP2. Adnoc nedávno oznámila partnerství při rozvoji "superobřího plynového pole" s názvem Galkynysh a dalších energetických projektů v Turkmenistánu. Společnost Adnoc však neodpověděla na žádost o informace o tom, jak by pomohla omezit emise metanu v zemi.







