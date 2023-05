Spor o ukrajinskou pšenici: Podřezává si agrární lobby vlastní větev?

10. 5. 2023 / Karel Dolejší

Zabrání-li hysterický řev agrární lobby kontrolovanému prodeji ukrajinského obilí v EU, může v důsledku vyvolat i zhroucení evropských cen komodity.

Ukrajinští farmáři produkují po mnoho let masivní objemy obilí na vývoz. S ohledem na půdní podmínky (v zavedené české terminologii "černosol") to dělají s nižšími výrobními náklady, než většina kolegů v ostatních evropských zemích.

Od počátku rozšířené ruské války dochází střídavě k úplné nebo částečné blokádě ukrajinských přístavů, přes které normálně prochází drtivá většina exportovaného obilí. Pokusy nahradit tento výpadek převozy po železnici do volných evropských přístavů byly úspěšné pouze z části. A navíc i tam, kde železnice vůbec "stíhají", nakonec není vždy k dispozici odpovídající koupěschopná poptávka neevropských zákazníků.

Ukrajinské obilí, často snad dokonce ještě ze sklizně v roce 2021, se tedy hromadí "po cestě" - a vzhledem k neuvěřitelně nafouknutým cenám v Evropě se objevují naprosto pochopitelné pokusy prodat je zde.

S cenami obilí, mouky i pečiva by to skutečně mohlo pohnout žádoucím směrem. Pokud jste také vloni slyšeli fámu, že "Poláci skupují české obilí, ale Fiala nic nedělá a my budeme mít hlad", letos pro změnu jede "Ukrajinci dovážejí levné obilí, ale Fiala nic nedělá, takže zemědělci zkrachují".

Ale skutečně by měl kabinet následovat příklady polských, maďarských a slovenských protějšků a úplně zakázat prodej ukrajinského obilí na českém trhu? Třebaže humbuk vznikl hlavně přefouknutím ojedinělého a dost málo překvapivého zjištění ohledně zbytkového obsahu ještě nedávno EU povolených pesticidů v ukrajinské pšenici?

Potíž je, že ukrajinské obilí žádnými administrativními zákazy ze světa nezmizí a nevypaří se. Takže pokud dojde k "sofistikovaným" blokacím evropských prodejů při současných cenách, za pár týdnů nebo měsíců budou muset jít ukrajinští dodavatelé s cenami obilí dokonce ještě níže, než jsou ty dnešní, které přece jen pořád ještě odpovídají jejich relativně nízkým výrobním nákladům. Jinak řečeno, budou nuceni přistoupit k výprodejům výrazně pod cenou.

Hromadění komodity bez šance na prodej tak může nakonec vyvolat kolaps cen komodity na evropských trzích. A tlaky na české pěstitele by pak byly ještě podstatně horší než dnes.

Pokud hlasitě křičící mluvčí zhruba 2,5 % obyvatel ČR, která pracují v zemědělství, dokáží před veřejným míněním u 97,5 % ostatních uspět s "vlasteneckou" negativní kampaní proti prodeji ukrajinského obilí, dost možná se později ukáže, že úspěch vedl k ještě větším potížím, než jaké doufal odstranit.

Veleúspěšné strašení českých spotřebitelů "otrávenou" ukrajinskou pšenicí či "vlastenecké" akce pekáren oblepených nápisy, že ukrajinské obilí nepoužívají, velmi pravděpodobně nakonec dospěje k mnohem většímu tlaku na české producenty obilí, než jaký jsme až dosud viděli.

