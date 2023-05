Princ bez trůnu

12. 5. 2023

Foto: Ferdinand Zvonimír Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard von Habsburg-Lothringen



Chaim Cigan (Karol Sidon) zkonstruoval ve své velmi čtivé, rozsáhlé tetralogii Kde lišky dávají dobrou noc (recenze ZDE) alternativní realitu: první ani druhá světová válka nebyly, Rakousko-Uhersko se rozpadlo až v roce 1989 a do té doby Češi a Slováci sledovali rakouskou-uherskou Fernsehen (televizi).



Připomněl to nepřímo tak trochu portrét mladého pětadvacetiletého Ferdinanda Habsburka v deníku New York Times. Kdyby se Rakousko-Uhersko nerozpadlo, tento mladík by dnes byl rakousko-uherským mocnářem... :)



Kdyby Rakousko-Uhersko stále existovalo, stal by se jeho panovníkem 25letý Ferdinand Habsburský. Místo toho je automobilovým závodníkem



"Jsem hrdý na svou rodinu a na to, co dokázala," říká Ferdinand Habsburský, následník trůnu z rodu Habsbursko-Lotrinského. "Ale já žiji jiný život."





Ferdinand Habsbursko-Lotrinský občas chodí běham do parku kolem zámku Schönbrunn s 1441 pokoji, bývalém letním sídle habsburských panovníků Rakouska-Uherska.



Rád si prohlíží upravené zahrady, bludiště, jednu z nejstarších dosud existujících zoologických zahrad na světě a jednu z největších barokních oranžérií na světě. "Chodím se tam toulat po té kráse," řekl, stejně jako turisté, kteří si ho mohou prohlédnout za vstupné od 22 dolarů.





"Uvnitř paláce je ložnice, která by byla moje, kdybych byl korunním princem," řekl s tím, že ví, která to je. "Když jsem to tu poprvé navštívil na školním výletě, když mi bylo čtrnáct, tak jsem si říkal, že takhle bych si svůj pokoj nikdy nezařídil."



Ferdinand Habsburk je pětadvacetiletý následník habsbursko-lotrinského rodu. Jeho pradědečkem byl Karel I., poslední rakouský císař a uherský král. Před ním vládli jeho další předkové více než 600 let a stáli v čele rozsáhlé světové říše.



V roce 1918, na konci první světové války, se Rakousko stalo republikou a Habsburkové byli svrženi a posláni do exilu. Karel I. zemřel v roce 1922 na portugalském ostrově Madeira. Habsburkové se mohli do Rakouska vrátit, pokud se vzdali svých nároků na vládu, což dědeček pana Habsburka Otto v roce 1961 učinil. V roce 1966 se vrátil jen na několik hodin, a to autem z Bavorska.



Dnes je Rakousko demokratickou republikou s prezidentem, kancléřem a parlamentem, a i když někteří členové bývalého vládnoucího rodu, jako například sám Ferdinand Habsburk, v Rakousku opět žijí, nemají žádnou moc ani výsady. Místo toho je obyčejným občanem - tím, kdo závodí s automobily ve vytrvalostním mistrovství světa FIA a žije ve vídeňském bytě se svou dvaadvacetiletou sestrou Glorií Habsbursko-Lothringenskou.



Když navštíví kapucínskou kryptu ve Vídni, kde leží jeho prarodiče a kde bude s největší pravděpodobností uložen i on sám k poslednímu odpočinku i on a jeho otec Karl von Habsburg, musí zaplatit vstupné 10 euro jako ostatní turisté.



"Je to trochu šílené," řekl se smíchem. "Je to místo, kde budu pohřben, ale přesto musím za návštěvu zaplatit."



Mladý Habsburk má jméno vhodné pro krále - Ferdinand Zvonimír Maria Balthus Keith Michael Otto Antal Bahnam Leonhard von Habsburg-Lothringen -, ale žádné paláce, žádnou korunu ani zlaté kočáry.



Má také titul: arcivévoda rakouský, královský princ uherský, a oslovovali by ho Císařská a královská výsosti.. kdyby ovšem rakouské zákony nezakazovaly, aby tohoto oslovení v zemi používal.



Ferdinand Habsburk nemá žádnou roli ve vládě ani diplomatickou moc. Přesto se občas setkává s papežem a zastupuje rodinu na vatikánských shromážděních, kde mu je vyhrazeno čestné místo. (Příbuzný Eduard Habsburský je maďarským velvyslancem u Svatého stolce.)



Ferdinand Habsburk bude po smrti svého otce dohlížet na jednu věc: na Řád zlatého rouna, rytířský řád založený v roce 1430 (všichni členové jsou muži a křesťané). Členové, mezi nimiž je i několik hlav států, se scházejí jednou ročně, aby diskutovali o důležitých otázkách světa. "Je to něco jako think tank," řekl von Habsburg otec.



Je tu samozřejmě i složitá realita, že nejtraumatičtější událost, která se stala jeho rodině - ztráta císařství -, mu dala něco, čeho si váží: svobodu.



"Můj dědeček, to byl poslední korunní princ - musel vyrůstat s tátou jako císařem a mámou jako císařovnou," řekl Ferdinand Habsburg. "Jako dítě musel mít všechna císařská školení a naučit se deset jazyků, a to je těžká práce být královským princem. Jsou to samé akce a vernisáže a návštěvy v nemocnici."



Ferdinand Habsburk se narodil v rakouském Salcburku. Jeho rodiče jsou rozvedení; 62letý otec žije ve Vídni a portugalském Portu a 64letá matka v Madridu. Kromě své spolubydlící Glorie, producentky dokumentárních filmů, má Ferdinand Habsburg ještě jednu sestru: Eleonore Habsburg D'Ambrosio, 29 let, návrhářka šperků, která žije v Oxfordu se svým manželem Jérômem D'Ambrosiem, bývalým jezdcem Formule E.



Habsburkové - dnes jich žije asi 600 - se podle něj snaží udržovat vzájemné kontakty. "Máme skupinu na WhatsAppu," řekl Ferdinand Habsburg. "Mohu cestovat kamkoli na světě, napíšu do skupiny, kam a kdy jedu, a tam je dům, kde se mohu ubytovat." Se smíchem dodal: "Je to jako bezplatné Airbnb pro nás Habsburky."





Ferdinand Habsburg je závislý na motoristickém sportu od chvíle, kdy v sedmi letech usedl do motokáry. "Jako bych každý den prosil chůvu, aby mě odvezla na motokáry," řekl. Na své soukromé střední škole Danube International School měl dostatečně dobré známky, aby mohl trávit více času na okruzích.

Otec, Karl von Habsburg i Otto našli útěchu ve službě v Evropském parlamentu. "Otto a Karl velmi, velmi tvrdě pracovali na procesu, který tyto bývalé východoevropské komunistické země přivedl zpět do Evropy, aby opět spolupracovaly," říká Mario Christian Ortner, rakouský vojenský historik.

"Je to jako: 'Hmm, bylo by to zajímavé,' pomyslím si," řekl. "Pak se vrátím ke svému životu."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Věnuje se vytrvalostním závodům, jejichž závody trvají šest až 24 hodin. (Jezdci pracují jako tým, střídají se a absolvují stovky kol.) V roce 2021 vyhrál Le Mans, 24hodinový závod v severozápadní Francii, který je všeobecně považován za nejprestižnější závod sportovních vozů na světě.opatřen poznámkou, že platí pro všechny země světa kromě Rakouska."V meziválečném období a během druhé světové války byl habsburský rod vehementním odpůrcem nacistů.. Zejména Otto vedl kampaň proti nacistům ve Francii a ve Spojených státech, a to do té míry, že na něj nacisté vydali zatykač. Využil také svých kontaktů, aby pomohl desítkám tisíc Rakušanů, včetně 15 000 židů, uprchnout. Karl von Habsburg se v současné době snaží sjednotit Evropu na pomoc Ukrajině.Celkově Karl von Habsburg cítí silnou odpovědnost sloužit lidem, ať už jde o jeho rodinu nebo Evropany. "Všem členům rodiny chci vštípit, že pokud jste najednou v pozici, kdy musíte převzít odpovědnost za svou společnost, měli byste ji převzít," řekl.Jeho syn si toto poselství osvojil. Ve Vídni je mladý Habsburk součástí katolického společenství Centrum Jana Pavla II, které se snaží zpřístupnit svatá místa mladým lidem. Pyšní se tím, že je otevřený i těm, kteří by v tradičnějších katolických kruzích nemuseli být přijati. "Nezáleží na tom, jestli máte záznam v trestním rejstříku, jste rozvedení, prodělali jste potrat nebo jste homosexuálové," řekl pan Habsburg. "Jde jen o to, abychom se měli rádi.""Měl jsem tu čest vyrůstat bez pocitu ztráty," řekl. "Táta mi tak trochu dovolil, abych si to užíval, celou tu historii."Když ho v duchu napadne, jaké by to bylo, kdyby rakousko-uherská říše stále existovala, je to spíše náhodná zvědavost.