Ruská agrese na Ukrajině: Ruský ústup v Bachmutu "poukazuje na nedostatek věrohodných bojových jednotek"

13. 5. 2023

- Zelenskij přistál v Římě



Volodymyr Zelenskij v sobotu přiletěl na římské letiště Ciampino, sdělil agentuře Reuters politický zdroj.



Během svého pobytu v Římě by se měl setkat s premiérkou Giorgií Meloniovou, papežem Františkem a italským prezidentem Sergiem Mattarellou. Papež koncem dubna uvedl, že Svatý stolec se podílí na mírové misi s cílem ukončit válku na Ukrajině.



- Ruský ústup v Bachmutu dokazuje "nedostatek důvěryhodných ruských bojových jednotek", konstatuje britské ministerstvo obrany

Ukrajinské síly získaly zpět nejméně kilometr území v Bachmutu uprostřed ruského ústupu, který odráží "vážný nedostatek věrohodných bojových jednotek", uvádí se v nejnovější zprávě britských zpravodajských služeb.



Britské ministerstvo obrany uvedlo, že během posledních čtyř dnů se prvky ruské 72. samostatné motostřelecké brigády (72 SMRB) pravděpodobně "ve špatnémstavu" stáhly ze svých pozic na jižním křídle operace Bachmut.



Tato oblast byla takticky významná, protože se jednalo o ruské předmostí na západní straně kanálu Doněc-Donbas, který vyznačoval frontovou linii procházející částí oblasti, uvedlo ministerstvo ve své aktualizaci zveřejněné na Twitteru.



72 SMRB je součástí ruského 3. armádního sboru, formace vytvořené na podzim roku 2023 a provázené obviněními ze špatné morálky a omezené bojové efektivity.



Její nasazení v tak náročném a operačně důležitém sektoru poukazuje na vážný nedostatek důvěryhodných bojových jednotek v Rusku.

- Ukrajina usiluje o opakované vítězství v sobotní, nejpolitičtější eurovizní písňové soutěži za poslední roky



Budou tam rakety, vojáci a kníratí muži ve spodkách, kteří budou Vladimira Putina pranýřovat jako "krokodýlího psychopata" - a to je jen chorvatské vystoupení.



Jedno z nejostřejších politických finále Eurovize za poslední roky se koná v sobotu večer v Liverpoolu na pozadí války na Ukrajině





Žádost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby během čtyřhodinového vysílání vystoupil v přímém přenosu, byla zamítnuta, protože se organizátoři obávali, že by to mohlo vést "k politizaci soutěže".







- Německá vláda poskytne Ukrajině další vojenské vybavení v hodnotě 2,7 miliardy eur, což bude největší částka, kterou Berlín poskytl od ruské invaze.





Kreml v pátek uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s prohloubením vztahů s Ramaphosou.

.- Policie v ruském Petrohradě vytvořila protidronovou jednotku, která má odhalovat bezpilotní letouny po podezření z útoku na Kreml z minulého týdne. Jednotka zahájila činnost v úterý během každoročních oslav Dne vítězství ve druhé světové válce na Palácovém náměstí v Petrohradě, uvedlo městské ministerstvo vnitra.





- Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ukrajinské síly prováděly "útočné operace" podél celé linie dotyku u Soledaru, informovala oficiální tisková agentura ministerstva Zvezda. Při čtvrtečním útoku bylo použito více než tisíc vojáků a až 40 tanků, uvedlo v pátek a dodalo, že útoky byly "odraženy".





- Britský premiér Rishi Sunak vyjádřil zklamání nad rozhodnutím zablokovat žádost Volodymyra Zelenského o vystoupení prostřednictvím videa na sobotním velkém finále Eurovize. Evropská vysílací unie, která akci produkuje, uvedla, že ukrajinský prezident měl "chvályhodné" záměry, ale žádost zamítla kvůli obavám, že by to mohlo vést k politizaci akce.







