Decentralizace elektroenergetiky zvítězí

15. 5. 2023 / Oldřich Maděra

Dobrý den, chtěl bych k tomu říci pár faktů. Jednoduché vedení 22kV přenese asi 14 MW, dvojité vedení 110 kV s jedním vodičem asi 150 MW, se dvěma vodiči asi 300 MW. Vedení 220 kV dvojnásobky těchto hodnot (300 MW, 600 MW). 400 kV pak zase zhruba dvojnásobek, t.j. asi 550 a 1100 MW Z pohledu elektroenergetiky relativně malá zemička, kdesi uprostřed kontinentu, bez moře a s nepříliš silnými větry, má instalovaný výkon asi 20 tis MW. Pokud se to v budoucnu zvedne na nějakých 30 tis MW, protože budou elektroauta, tak zase asi 80-90% se vyrobí přímo v krajích. Máme 10 krajů. Každý kraj 3000 MW, z toho si 2700 MW si vyrobí on sám. Podíl soláru extrémně vzroste a ten to může velmi dobře vybalancovat. Každý kraj bude mít pár velkých centrálních baterek a stovky až tisíce menších.

Na mezikrajový přenos zbude tak 300 MW, když moc. To obstarají 1-2 vedení 110 kV. Již dnes jich máme dostatek. Mohou se ještě doplnit, zasíťovat a přebudovat na dva až čtyři vodiče. Vyvstává otázka, co budeme přenášet a odkud kam? Pak nebude 220 kV a 400 kV systém vůbec potřeba. Přenos a zároveň i distribuci obstará 110 kV. Tak to kdysi bývalo, než se postavily uhelné elektrárny v Severních Čechách.

Podle mého názoru by stát měl vlastnit jen kombinovanou přenosovou a distribuční síť. Naopak zdroje by měly být soukromé. Velké zdroje zmizí. Nebudou potřeba. Vše zařídí menší, lokální zdroje.

Celkem mě zaujal tento budoucí model německé sítě:

Srovnávají tam současnou síť se sítí za pár let. Oni dokonce říkají, že pokud se to dobře udělá, tak 22 kV síť to zařídí vše. Kolik má spotřebu jedna vesnice se 100 domy? Je to víc než 14 MW? Asi ne. Navíc ta vesnice se bude přes kopec spojovat se třemi dalšími. To již máme 42 MW.Stejně si ta vesnice v budoucnu vyrobí 90-150% sama. Část své neergie bude naopak exportovat do větších měst.

Dejme tomu, že Praha se bude muset vždy napájet zvenku. Dejme tomu, že tam budeme muset dodávat nějaké 2 000 MW. Kolik je to vedení 22 kV? Asi 140. To není zase až tak nereálná představa. 140 kabelových vedení 22 kV ze všech směrů do Prahy asi dostaneme. Navíc to bude mít tu výhodu, že pokud spadne jede malý směr, tak ty ostatní to ani nepoznají. Blackouty prostě zmizí! Navíc je možné udělat třeba pět center okolo Prahy a dovnitř to táhnout supravodivými kabely 22 kV. To již také existuje a velká města budou v budoucnu napájena takto. Další výhoda je, že velké satelitní předměstí budou napájena přímo z blízkých zdrojů. Bude to logičtější a s menšími ztrátami.

Jden HV DC kabel směr západ. Jden směr jih. Jeden směr sever. Jeden směr východ. To k tomu, pokud budeme chtít velmi levnou energii z moří. HVDC rozvodna někde ve středu Čech a jedna na Moravě

Kapitáni české elektronergetiky o tom ještě ani nezačali uvažovat. Oni se zatím topí v jaderných reaktorech! Chá, chá! Nereálné, neufinacovatelné, neudržitelné proti soláru v kombinaci s bioplynem, vodou a větrem. No oni jsou to strojaři, stavaři, lékaři, ekonomové, učitelé, právníci, zemědělci, zubaři, rozumbradové a nula inženýrů elektroenergetiky.

