17. 5. 2023 / Oldřich Maděra

šéfredaktor Britských listů, pan Čulík, vyhrabal můj téměř dva roky starý článek . V té době jsem byl zaměstnán několika soudy s ČEZem, takže jsem jen napsal, co se v tom neblahém kopci asi ukrývá a nechal jsem to být. Mezitím jsem byl odsouzen. Ten rozsudek pak byl ještě potvrzen Vrchním soudem v Praze, takže pro mou firmu to je konečná stanice. Zničili mi mou firmu. Mám zaplatit ČEZu a Českému státu celkem 3 523 290 Kč.

Ty peníze nemám. Musím dát firmu do insolvence a tak o ni v podstatě přijdu. No dobře. Byl jsem potrestán za to, že jsem chtěl stavět bezpečná vedení, které nebudou padat na dálnice a nebudou zabíjet lidi krokovým napětím. Dále jsem byl potrestán za to, že všichni o mně ví, že jsem chorobný neplatič úplatků, které přece všichni ostatní slušní a nekonfliktní lidé rádi platí. Dále jsem urýpaný pisatel článků na Britské listy a to bych si taky mohl odpustit.

Tak jsem si říkal, že v této nouzi požádám své spoluobčany o pomoc, aby mi umožnili si ty peníze vydělat a zaplatit ČEZu a státu ten dluh. Myslím si, že to by bylo fér.

Dnes jsem o tom všem znovu přemýšlel. Jak je vidět, tak touha po tom bohatství v tom kopci nedala ČEZu spát a proto vyslal potichu pana premiéra do Saska, aby tam podepsal zase nějaké to memorandum.

Myslím si, že po tom, co tato vláda předvedla za poslední měsíc, kdy stihla obrat o peníze důchodce, živnostníky, mladé rodiny s dětmi, zaměstnance, pijáky piva, čtenáře novin, odběratele elektrické energie, atd. v rámci kampaně přidejme bohatým, tak jsem se rozhodl, že trochu pomohu tomu, aby tu akci s Cínovcem odřídila veřejnost České republiky.

Jsem autorem mnoha projektů. Myslím si, že jestli něco umím, tak to je právě řízení projektů. Těch jsem udělal stovky v mnoha zemích a dělám je dosud. Můj web v Irsku je zde. Tam najdete reference na mé největší projekty a taky na to, co chci dělat nyní. Chci stavět obnovitelné zdroje a to hodně obnovitelných zdrojů. To také celkem dobře umím a neustále dělám.

Zde se nabízí projekt na podporu obnovitelných zdrojů za 172 000 miliard korun. Já bych ho rád odřídil ve prospěch veřejnosti České republiky. Potřebuji k tomu ale minimálně 1 000 podporovatelů. Pokud je seženu, tak jsem rozhodnut založit spolek s pracovním názvem:

NE

Ne, opravdu se nechceme již dále nechávat okrádat.

Ne, nevěříme ČEZu, že to napůl s tou australskou firmou nerozkrade.

Ne, nevěříme této vládě, že tomu nějakým způsobem zabrání.

Ne, ty peníze nepůjdou nikam, ale do státního rozpočtu, a to do korunky.

Ne, nevěříme ani jiným politickým stranám, že tento majetek nás všech nezašantročí.

Ne, nenecháme to nikoho řídit, kutat ani rozkrádat, pohlídáme si to sami.

Jak to tedy udělat? Hledám 1 000 občanů této země, kteří se nestydí za to, že jejich jméno bude zveřejněno a kteří mě / nás podpoří. Hledám 1 000 podporovatelů, kteří mi pomohou potvrdit, že my, jako zástupci české veřejnosti, pro ni uděláme tu špinavou práci.

My zajistíme, aby byl vytvořen státní podnik nebo sdružení podniků. Budeme pak tento subjekt dlouhodobě řídit třeba formou většinové účasti v jeho dozorčí radě.

Jediným cílem bude to ložisko smysluplně a co nejlépe využít a odvést všechny získané peníze do státního rozpočtu. Zároveň si vyhradíme právo, spolu s veřejností, spolurozhodovat o tom, k čemu ty peníze budou použity. Na prvním místě je úhrada státního dluhu, pak sociální platby rodinám s dětmi, důchodcům, odběratelům elektrické energie, pijákům piva, čtenářům novin atd.

Co budeme chtít od podporovatelů? V bodech, kde si nebudeme jisti, požádáme podporovatele o hlasování v dané věci. Proto by měl mít každý podporovatel e-mail, abychom na začátek ta hlasování dokázali nějak uřídit. Dáme termín na odpovědi a pak prostě spočítáme ano a ne a výsledek zveřejníme. Někdy jen podporovatelům a někdy celé veřejnosti. Dále budeme podporovatele i veřejnost informovat o stavu projektu.

Já a další dva mnou vybraní spolupracovníci budou na začátku a zřejmě i dlouhou dobu po tom, jedinými manažery této akce s platem 1 000 Kč za jednu hodinu naší práce. My založíme ten spolek podle občanského zákoníku. Budeme tomu věnovat každý tak max 10-20 hodin týdně, více ne. Ty peníze nechceme hned. Ty peníze vyfakturují některé z našich firem tomu subjektu, který začne těžit to ložisko. Pokud se to nepovede, tak jsme to vše udělali zdarma. To riziko přijímáme. Povedeme týdenní výkazy práce. Počty odpracovaných hodin budeme pravidelně zveřejňovat.

Aby to bylo pro nás na začátek nějak logisticky zvládnutelné, tak mi prosím pošlete e-mailem jeden řádek v Excelu s Vašimi údaji. Ideálně třeba několik osob naráz. Já to složím do archů a postupně nějak zveřejním. Zveřejníme jen jméno, příjmení a město/obec. Pokud dosáhneme alespoň 1 000 podporovatelů, tak tu akci spustíme, jinak budete zřejmě znovu okradeni.

