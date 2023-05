Nový prezident Svazu průmyslu a dopravy o infrastruktuře v Česku

18. 5. 2023 / Boris Cvek

Nový prezident Svazu průmyslu a obchodu Jan Rafaj řekl v České televizi mnoho zajímavých věcí. V zásadě jsem měl pocit, že kdyby vláda zajistila tři hlavní priority, po nichž průmysl už mnoho let marně volá, nebyl by ani takový problém zvyšovat korporátní daně. Všechny tři priority jsou dlouho diskutované ve veřejném prostoru a prakticky nic se s nimi přesto neděje: 1. snadný přístup zejména vzdělaných lidí ze třetích zemí na náš pracovní trh, 2. infrastruktura, 3. přijetí eura. To, co pan Rafaj tvrdil o infrastruktuře, stojí za citování...

„U infrastruktury začněme tragédií silnic. Prostě Rakousko dotáhne dálnice na hranice a nepokračujeme dál. Polsko dostaví dálnici k Baltu, my nepokračujeme dál. Dvacet kilometrů dálnice z Brna na Vídeň? To je tragédie. Dočkají se toho mé děti? Severní dálnice: další tragédie. Rychlovlaky, o tom si tady budeme snít. (…) Nemáme tady odvahu, obecně v České republice, nemá odvahu dělat reformní změny. My jsme schopni udělat tady celou řadu salámových kroků, ale nejsme schopni dělat reformní kroky, na kterých se dohodneme s opozicí. (…) To stejné je s digitalizací. Mluvíme tady o e-governementu a co se v tom e-governmentu děje? My jsme zrušili pošty, tomu mělo přecházet to, že ten důchodce měl být naučený a měl mít všechny nástroje k tomu, aby si se státem vyřídil všechno z domu. A měly tady k tomu být masivní kurzy, aby prostě ti důchodci měli… Tohle měl být ten e-government. My chceme po vládě úsporu v rámci daňového balíčku, ale ten by ji krásně přinesl, kdyby digitalizovali.“



BC: Nejhorší na tom je, že člověk opravdu nevidí žádný horizont, kdy by se to mohlo změnit (dese let? padesát let? – a proč to tak vázne, kde je ten reálný důvod. Na rozdíl od pana Rafaje se „reforem“ ze strany českých politiků bojím. Více bych uvítal, kdyby se věcně a jasně hovořilo o tom, co je špatně a proč se to nemění a jak to tedy změnit. Svaz průmyslu a obchodu by do toho měl více zapojit média a veřejnost, zákulisní jednání a znalosti nikam nevedou.

Je nutné, aby veřejnost měla jasno, padni komu padni, a tlačila na efektivní změnu. Moderní vyspělá ekonomika je jediným realistickým řešením všech krizí, které nás tady pronásledují, od krize rozpočtu a financování veřejné sféry přes exekuce, politické problémy až po ekologickou krizi.

Osobně v tom představitelům průmyslu věřím mnohem více než politikům. Už dávno jsme měli mít euro, jak si to přeje průmysl, už dávno jsme měli být aktivním a integrálním členem Unie, jak si to přeje průmysl, už dávno jsme se měli zbavit idiotského strachu z migrace, jak si to přeje průmysl. Politici jsou naopak brzdou pro celou naši společnost i ekonomiku, a to včetně těch „prozápadních“, kteří se bojí jasně formulovat a prosazovat zájmy této země, o populistech nemluvě.

