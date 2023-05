Pozoruhodné. Český rozhlas zahájil stalinský hon proti nekonformním historikům

18. 5. 2023 / Jan Čulík

Rozhovorem Barbory Tachecí s Ivo Cermanem v Českém rozhlase se Česká republika pozoruhodně rychle posunula směrem k mentalitě autoritářského Maďarska či Polska. Je to, jako by v tom rozhovoru mluvil Kaczyński nebo Orbán.

Cerman v rozhovoru, v němž mu Tachecí nijak fakty neoponovala (ona je to sama antikomunistická ideoložka, která do veřejnoprávního rozhlasu vůbec nepatří) vytvořil falešnou, viruální realitu údajně "socialistických" pseudohistoriků, kteří prý zlehčují zločiny komunismu a "usilují o socialismus v ČR". Naprostý nesmysl.



" Je tady skupina historiků, která ohýbá dějiny. Jsou jako magma a vše zaplavují, varuje historik z opačného proudu Cerman":

https://www.mujrozhlas.cz/osobnost-plus/je-tady-skupina-historiku-ktera-ohyba-dejiny-jsou-jako-magma-vse-zaplavuji-varuje

"nedostatečně prý podporují liberální formu demokracie a ve svých dílech pro děti glorifikují socialismus"...

Takové bludy prosím vysílá vámi placený Český rozhlas. "Tohle vážně překračuje meze soudnosti," píše Radek Mokrý.



Snad nejzávažnější a stalinismus připomínající je latentní míra xenofobie v tomto "rozhovoru". Cerman historiky obviňuje, že přinášejí do českého prostředí v důsledku své "ideologické zaujatosti" "cizácké metody a zvyklosti".







Z podobných zločinů byli obviňováni oběti stalinských monstrprocesů v padesátých letech.





"Teď už mám opravdu strach," píše historička Muriel Blaive a dodává:





" Dosáhli jsme nové úrovně absurdity. Jazyk (slovník, tón) nám může připomínat jen... normalizaci. To, co se říká o Michalu Kopečkovi, Matěji Spurném, Kateřině Čapkové a Michalu Pullmannovi (a dalších), je zcela odtržené od reality, popisuje to svět, který prostě neexistuje.





Ale představa, že historici píší jen podle svého (údajného) politického přesvědčení, není nová taktika. Je také otevřenými dveřmi pro konspirační teorie.





A je to poprvé, co vidím napadaný Ústav pro soudobé dějiny. .





Co mi přijde opravdu nebezpečné, je to, že tato 'mocná skupina', která 'fandí socialismu' a 'relativizuje zločiny socialismu', je nyní údajně 'podporována ze zahraničí' a je 'anti-česká.'





Místo abychom si uvědomili, že právě čeští antikomunisté jsou v mezinárodních studiích o komunismu zastaralou podivností, je to nyní naopak: postupujeme po velmi kluzkém svahu, který brzy označí za viníky, kteří kazí naše české historiky, "cizince", a tito čeští historici jsou na nejlepší cestě stát se zrádci. Sám Ivo Cerman se považuje za oběť, protože je mu bráněno v publikování.





Polonizace/maďarizace české veřejné sféry (i ÚSTR) postupuje tedy rychlým tempem ."





