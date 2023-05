Ruská agrese na Ukrajině: Gubernátor Belgorodu vyzývá obyvatele, aby se nevraceli do oblasti napadené protikremelskými partyzány

23. 5. 2023

čas čtení 15 minut

- Rusové začali stahovat jaderné zbraně z regionu Belgorod

Andriy Yusov of Ukrainian intelligence service:



Russians started withdrawing nuclear warheads from a storage facility in Belgorod region of the Russian Federation.



"There is even additional information regarding evacuation activities. Belgorod-22 facility, which is a nuclear… pic.twitter.com/NTjPLY33sy — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 23, 2023 - Gubernátor ruské oblasti říká, že není bezpečné vracet se do Grajvoronu poté, co byl včera napaden



- Představitel ruských partyzánů informuje, že je obyvatelé Belgorodu žádají o ochranu před Putinovou armádou: Representative of "Freedom for Russia Legion", callsign "Caesar", said Belgorod residents requested the Legion to conduct a peacekeeping operation in the region.



📹: Freedom pic.twitter.com/TRBTrTmcIW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 23, 2023 Belgorodský gubernátor Vjačeslav Gladkov právě zveřejnil aktuální informace na Telegramu. Vyzval obyvatele Grajvoronu, aby se nevraceli do svých domovů.Gladkov dodal, že v důsledku útoků "nedošlo k žádným úmrtím civilistů"."K dnešnímu dni nedošlo k žádným úmrtím civilistů. Ze strany orgánů činných v trestním řízení jsou prováděny všechny nezbytné akce. Čekáme na dokončení protiteroristické operace, která byla vyhlášena včera," napsal.Boje podél ruských hranic s Ukrajinou vypukly v pondělí poté, co se samozvané ruské partyzánské jednotky přihlásily k tomu, že poprvé za celou válku obsadily pohraniční vesnici na území Ruska.Legie Svoboda Ruska, která se označuje za protikremelskou domobranu usilující o osvobození Ruska od Vladimira Putina, uvedla, že překročila hranici a obsadila osadu Kozinka, přičemž vyslala jednotky do města Grajvoron v ruské Belgorodské oblasti.Záběry z nájezdu, údajně z pohraničního kontrolního stanoviště v Grajvoronu, ukazují oběti včetně ruského důstojníka ležícího tváří dolů v kaluži krve vedle ruských pasů a dalších dokumentů rozházených po podlaze. Na videozáznamu je rovněž vidět obrněná vozidla.Gubernátor Belgorodu Vjačeslav Gladkov uvedl, že poté, co se Grayvoron dostal pod ukrajinskou dělostřeleckou palbu, bylo zraněno osm lidí, informovaly tiskové agentury. Většina obyvatel oblast opustila, ale situace podle něj zůstává "napjatá".



- Jsme blíže než kdy předtím zatčení Vladimíra Putina pro válečné zločiny, ale USA musejí hrát svou roli. Více než dva miliony lidí podepsalo petici požadující Putinovo zatčení, píše bývalý labouristický britský premiér Gordon Brown ZDE





- Pavlo Kyrylenko, ukrajinský gubernátor Doněcku, jedné z okupovaných oblastí Donbasu, o níž Ruská federace tvrdí, že ji anektovala, oznámil, že v úterý ráno bylo zasaženo město Toretsk. Napsal:





"Rusko během uplynulého dne provedlo 20 raketových úderů na Dněpropetrovskou, Záporožskou a Charkovskou oblast, přičemž použilo řízené střely s plochou dráhou letu, balistické rakety Iskander-M a protiletadlové rakety S-300.

Podle Kremlu se zúčastní rusko-čínského podnikatelského fóra, navštíví petrochemický výzkumný ústav v Šanghaji a bude jednat se "zástupci ruských podnikatelských kruhů".





- Dvanáct severoevropských zemí se sešlo, aby projednalo posílení odstrašení a bezpečnosti na východním křídle NATO a posílení obrany Ukrajiny. Ministři obrany zemí Severní skupiny se v pondělí sešli v Polsku, kde se jednání, které polský ministr obrany označil za "velmi dobré", zaměřilo na koordinaci způsobů zajištění bezpečnosti zemí skupiny.





- Při ruském leteckém útoku na Dněpropetrovskou oblast bylo zraněno nejméně osm lidí a poškozeny desítky budov. Ukrajinské letectvo na Telegramu uvedlo: "Útok byl proveden 16 různými typy raket a 20 údernými drony Shahed-136/131." Dodalo, že protivzdušná obrana sestřelila 20 ruských dronů a čtyři řízené střely.



- Rishi Sunak a Keir Starmer v pondělí v britské Dolní sněmovně potvrdili svou podporu Ukrajině. Předseda labouristů rovněž poznamenal, že labouristé "[vítají] rozhodnutí našich partnerů o stíhačkách F-16", a prohlásil, že "ať už bude ve Spojeném království u moci jakákoli strana, britské odhodlání nepoleví". Budeme i nadále podporovat ukrajinskou armádu a její lid v jeho úsilí o svobodu, mír a spravedlnost".



- Organizace spojených národů v pondělí vyjádřila znepokojení nad tím, že ukrajinský černomořský přístav Pivdennyj od 2. května nepřijal žádnou loď v rámci dohody umožňující bezpečný válečný vývoz obilí a hnojiv. Mluvčí OSN Stephane Dujarric neuvedl, kdo nese vinu na tom, že do přístavu nedaleko Oděsy nejezdí žádné lodě.



- Ruský velvyslanec v USA varoval Washington, že jakýkoli úder na Krym by NATO mohlo považovat za úder na ruské území poté, co americký prezident Joe Biden prohlásil, že podpoří výcvik ukrajinských pilotů na amerických stíhačkách F-16.



- Nejvyšší diplomat EU navrhne další sankce proti Rusku v návaznosti na slib lídrů skupiny G7, že zintenzivní západní omezení možnosti Vladimira Putina vést válku na Ukrajině. Josep Borrell, šéf zahraniční politiky EU, uvedl, že doufá, že brzy předloží "konkrétní návrhy na provedení rozhodnutí G7 o nových druzích sankcí proti Rusku".







Zdroj v angličtině ZDE

0

378

"Dnes ráno Rusové zasáhli Toretsk - naštěstí bez obětí. Poškozena byla škola. Nepřítel použil letecké pumy."- Richard Dannatt, bývalý náčelník generálního štábu britských ozbrojených sil řekl v britské televizi, že podle jeho názoru existuje velká šance, že morálka ruské armády by se mohla zlomit, pokud by ukrajinská protiofenzíva zaznamenala zisky. Řekl divákům: "Neměli by zahajovat ofenzívu dříve, než budou připraveni. Zcela správně integrují zbraně a rady a vybavení a výcvik, který jim Západ poskytuje.Ale jsem si naprosto jistý, že v okamžiku, který si zvolí, a myslím, že ten čas se už docela blíží, a na místě, které si zvolí, a to je zcela na nich, si myslím, že mají šanci, pokud se jim podaří zasadit Rusům několik rozhodujících úderů, že by mohli mít významný účinek.To neznamená, že válka skončí během několika dnů a týdnů. Den D 6. června 1944 byl začátkem kampaně v Normandii, která však trvala poměrně dlouho.Myslím si však, že se dočkáme několika rozhodujících úderů, které by mohly být potenciálně velmiě úspěšné. Vezměte si to totiž z pohledu ruských vojáků. Většina z nich tam nechce být. Jsou špatně vycvičení, špatně vybavení, špatně oblečení, špatně vedení. Upřímně řečeno, jejich morálka by se mohla zlomit, a to je to, čeho Ukrajinci skutečně potřebují dosáhnout. Protože jakmile si voják, jakmile si armáda myslí, že je poražena, upřímně řečeno, je poražena."uvedl v úterý německý ministr obrany Boris Pistorius.Podle agentury Reuters dodal, že případný německý příspěvek by mohl být pouze menší, protože Německo samo žádné z těchto stíhaček vyrobených v USA nevlastní.prohlásila v úterý náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar.Napsala, že kyjevské síly dosáhly určitého pokroku "na křídlech severně a jižně od Bachmutu" a že ruské síly, které tvrdí, že obsadily samotné město, pokračují ve vyklízení oblastí, které kontrolují.S odvoláním na šéfa městské oblasti Romana Mročka píše:V Chersonu byla dočasně zastavena dodávka elektřiny v mikroobvodu Korabel. Energetici opravují záložní vedení poškozené ostřelováním ruských vojsk. Je možné přerušení dodávek vody. Po dokončení prací bude elektřina dodávána stabilně.Posluchačům řekl:"Je pro nás docela překvapivé, že ruským povstalcům a ruským partyzánům trvalo tak dlouho, než se začali aktivněji snažit zbavit teroristického režimu, který způsobuje smrt a zkázu na Ukrajině a který Rusko mezinárodně izoluje. Bylo zabito více než 200 000 ruských vojáků. Zřejmě bylo dosaženo bodu zlomu.Proč k tomu dochází právě nyní? Protože ukrajinské ozbrojené síly odhalily, že Rusko je papírový tygr. Odhalili jsme, že Rusko může a má být poraženo na bojišti. To je to, co na Ukrajině děláme.A jsme přesvědčeni, že to povzbudilo ruské partyzány a ty ruské občany, kteří doufají, že se něco změní, a nechtějí se podílet na tomto zločinu agrese.Rusy, kteří nechtějí být spojováni s tímto terorismem. Kteří nechtějí, aby jejich děti, víte, žily s touto věčnou hanbou a potupou kvůli tomu, co skupina lidí v Kremlu dělá Ukrajině a světu."Sak se distancoval od přímého zapojení Ukrajiny do akcí partyzánů, ale řekl, že mají podobné cíle:"Myslím, že cíl těchto aktivit byl včera formulován lidmi, kteří je provedli. Řekli, že chtějí demilitarizovat tuto část Ruska. Chtějí, aby válka odešla z jejich území.A to je vlastně v souladu s našimi cíli. Protože jsme přesvědčeni, že aby byla Ukrajina v bezpečí a aby byla v bezpečí Evropa, budeme muset poté, co porazíme Rusko na bojišti, všichni v určité formě vytvořit demilitarizovanou zónu v částech Ruska."Kromě toho Rusko provedlo 48 náletů s použitím bezpilotních letounů Šahed a na civilní i vojenské cíle zasadilo až 90 úderů s použitím raketových systémů s vícenásobným odpálením.Výsledkem ostřelování byl zatím neupřesněný počet zraněných civilistů a škody na obytných budovách, mateřských školách a další civilní infrastruktuře.Došlo k více než 30 bojovým střetům s ruskou armádou ve směrech Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdijivka a Marinka.Ukrajinská obrana sestřelila čtyři řízené střely Ch-101/Ch-555, jeden bitevní vrtulník Mi-24, 25 bezpilotních letounů Shahed a devět průzkumných dronů."Napsal:Pár byl převezen do městské nemocnice č. 2. Žena má střepinová zranění dolních končetin, stav traumatického šoku je těžký. Muž s poraněním břicha je ve středně těžkém stavu. Nyní jsou na oddělení urgentního příjmu pod přísným dohledem lékařů. Je jim poskytnuta veškerá potřebná lékařská pomoc.Zdá se, že úřady stále nezískaly situaci pod kontrolu. Asi před dvěma hodinami Gladkov vyzval obyvatele, aby se do oblasti nevraceli, a napsal to na Telegram:O situaci v Grajvoronské oblasti. Pokračuje čištění území, které provádí ministerstvo obrany spolu s orgány činnými v trestním řízení. Obyvatele budeme neprodleně informovat a já zveřejním na svých sociálních sítích, až bude [návrat] bezpečný.Během evakuačních opatření včera bohužel zemřela žena narozená v roce 1941. Nejupřímnější soustrast blízkým. S čímkoli budete potřebovat, samozřejmě pomůžeme. Chápu, že nikdo nemůže vrátit zpět milovanou osobu.Máme informace, že v těch osadách, do kterých nepřítel vstoupil, jsou dva zranění civilisté. Bezpečnostní složky se k nim zatím nemohly dostat. To je dnes ráno nejvyšší priorita. Doufám, že se nám je podaří co nejdříve evakuovat a dopravit do zdravotnického zařízení."A dále uvádí: "Totožnost partyzánů zůstává nepotvrzena, ale k odpovědnosti se přihlásily ruské protirežimní skupiny."Vysoký ruský představitel, který čelí sankcím Západu kvůli válce Moskvy na Ukrajině, navštívil v úterý brzy ráno Saúdskou Arábii a jednal se svým protějškem v království, informovala agentura AP s odvoláním na saúdská státní média.Návštěva ruského ministra vnitra Vladimira Kolokolceva v Rijádu se uskutečnila několik dní poté, co Zelenskij vystoupil na summitu Ligy arabských států, který se konal v pátek v saúdskoarabském přístavním městě Džidda u Rudého moře. Tyto návštěvy zdůrazňují, jak království a arabské státy Perského zálivu, které jsou tradičně bezpečnostními klienty USA, udržují své vztahy s Moskvou uprostřed války na Ukrajině.Státní Saúdská tisková agentura uvedla, že Kolokolcev se setkal se saúdským ministrem vnitra princem Abdulazizem bin Saúdem."Během zasedání projednali způsoby posílení cest bezpečnostní spolupráce mezi ministerstvy vnitra obou zemí, kromě toho diskutovali o řadě otázek společného zájmu," uvedla zpráva bez bližších podrobností.Wagner je ochoten pro takové transakce používat falešné dokumenty, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller novinářům na pravidelném brífinku."Existují náznaky, že se Wagner pokouší nakupovat vojenské systémy od zahraničních dodavatelů a směrovat tyto zbraně přes Mali jako třetí strana," řekl Miller."Zatím jsme nezaznamenali žádné náznaky, že by tyto akvizice byly dokončeny nebo realizovány, ale situaci pozorně sledujeme."Miller uvedl, že Washington uvalil sankce na řadu osob a subjektů, které podporují Wagnerovy vojenské operace, a řekl, že Spojené státy budou mít brzy k dispozici další informace."Zatímco většina milblogerů reagovala s poměrně různorodým znepokojením, obavami a hněvem, informační prostor se nespojil do jedné ucelené reakce, což svědčí především o tom, že útok ruské komentátory zaskočil," píše americký think tank.Ruský premiér Michail Mišustin přijel do Číny, uvedlo moskevské ministerstvo zahraničí, na návštěvu, během níž se setká s prezidentem Si Ťin-pchingem a uzavře řadu dohod o infrastruktuře a obchodu, píše agentura AFP.Ministerstvo uvedlo, že Mišustin v pondělí pozdě večer přiletěl do Šanghaje, kde ho na letišti přivítali velvyslanec Moskvy v Číně Igor Morgulov a nejvyšší diplomat Pekingu v Rusku Čang Chan-chuej.