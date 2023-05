Proč afghánští uprchlíci žijí v nejistotě?

25. 5. 2023

čas čtení 5 minut

Jakmile americké ozbrojené síly 30. srpna 2021 dokončily své chaotické stahování z Afghánistánu, komentáře v amerických médiích se zaměřily na to, že Washington nedokázal ze země dostat osoby, jež s ním spolupracovaly, a to ani profesionálky - včetně členek parlamentu -, o nichž se předpokládalo, že jim hrozí nebezpečí ze strany nové vlády, píše Zoe Desch na webu Responsible Statecraft.

O rok a půl později se zdá, že Washington na tytéž lidi do značné míry zapomněl.

Někteří z nich zůstávají uvězněni v Afghánistánu, zatímco jiným se podařilo uprchnout do sousedních zemí nebo do Evropy; ale ani ti, kteří se dostali do Spojených států, nemohli nalézt stabilní zázemí, protože Kongres a Bidenova administrativa nepostupovaly dostatečně důsledně. Navzdory slibům, které byly dány Afgháncům, kteří často s velkým rizikem pracovali po boku amerických vojáků a civilních poradců, se jejich osud stal nejistým kvůli polarizující politice americké imigrační politiky.

Dokonce i Afghánci, kteří měli štěstí a získali v USA uprchlický status, se stále potýkají s překážkami, které jim brání plně se usadit v novém domově. Jejich humanitární status, na jehož základě jim byl povolen vstup do země, totiž vyprší již 30. září, ačkoli podle nedávného úniku informací má ministerstvo vnitřní bezpečnosti v úmyslu jim tento status prodloužit. To je sice vítaná zpráva pro mnoho uprchlíků, kteří čelí tíživé nejistotě, ale takové opatření nepřinese dlouhodobé řešení, jako je zefektivnění byrokratického procesu nebo zvýšení finančních prostředků pro agentury s mizivými zdroji, které mají za úkol zvládnout několik uprchlických vln.



Je zapotřebí legislativní náprava, ale Kongres nebyl schopen sebrat vůli k přijetí zákona, který by status Afghánců vyřešil - navzdory tomu, že zákonodárci po uspěchaném stažení Američanů v srpnu 2021 oboustranně deklarovali podporu novým uprchlíkům. Stále se projednává zákon o spojencích v Afghánistánu, který má zefektivnit proces získání trvalého právního statusu na cestě k občanství. Pokud tento zákon nebude přijat, budoucnost afghánských uprchlíků bude ponechána napospas rozmarům současné americké imigrační politiky.



Dokonce i uprchlíci žádající o zvláštní imigrační víza (SIV) - udělovaná Afgháncům, kteří pomáhali americké armádě - čelí dlouhým lhůtám a obávají se ztráty možnosti pracovat nebo dokonce deportace, pokud jim víza nebudou udělena včas. Uprchlíci žijí v mlze nejistoty i po příjezdu do svého nového domova

Pro osoby setrvávající v Afghánistánu je situace zjevně nebezpečná. Ale obstarání pasu, opuštění země a zaplacení různých výdajů (včetně podplácení tálibánských úředníků) představují pouze počáteční soubor překážek, kterým uprchlíci čelí. Ženám, které se Afghánistán pokoušejí opustit, je často bráněno v odchodu ze země jen proto, že je nedoprovází muž. Ti, kteří pomáhali americkým a spojeneckým jednotkám, se obávají odplaty ze strany Tálibánu nebo jiných extremistických skupin.

Pro afghánské spojence, kterým se podařilo uprchnout z vlasti v naději, že se nakonec dostanou do Spojených států, ale kteří v současné době žijí ve třetích zemích, je získání vstupních víz do USA - natož trvalého pobytu - zdlouhavý a nejistý proces. Například některé afghánské rodiny v Řecku (které jim povolilo vstup s tím, že se jedná o tranzitní cestu do USA nebo Kanady) měly problém dostat se na pohovor na americké velvyslanectví v Aténách. Přestože od jejich útěku uplynuly téměř dva roky, nemohou tyto rodiny využít řeckou sociální záchrannou síť ani získat pracovní povolení.

Někteří afghánští uprchlíci dokonce cestují do Latinské Ameriky, aby se odtud dostali na jižní hranici USA. Vzhledem k omezeným právním možnostem se tato cesta může zoufalým lidem zdát jako jediná alternativa. V roce 2022 zadrželi američtí pohraničníci na jižní hranici 2 132 Afghánců.

Mediální pokrytí jejich situace od druhé poloviny roku 2021 prudce pokleslo, částečně kvůli jiným globálním krizím, zejména válce na Ukrajině, jakož i následným uprchlickým vlnám, které zahltily přetížený imigrační systém.

V současné době se v USA nachází přibližně 77 000 přesídlených Afghánců, vedle 62 000 ukrajinských uprchlíků a 25 400 dalších uprchlíků různých národností.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který v roce 2021 oznámil, že na světě je více než 89,3 milionu nuceně vysídlených osob, svět nyní čelí největší uprchlické krizi od druhé světové války. Pokud se americká vláda bude i nadále spoléhat na současné neefektivní procesy, pak riskuje, že tyto Afghánce připraví o šanci na nový život.





Celý text v angličtině ZDE

0