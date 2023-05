Německá ekonomika se propadla do recese

26. 5. 2023

čas čtení 3 minuty

Inflace si vybrala těžkou daň na německé ekonomice, když spotřebitelé utrácejí méně za položky, jako jsou potraviny a oblečení. A aby toho nebylo málo, výhled na zbytek roku nevypadá o mnoho lépe. Inflace si vybrala těžkou daň na německé ekonomice, když spotřebitelé utrácejí méně za položky, jako jsou potraviny a oblečení. A aby toho nebylo málo, výhled na zbytek roku nevypadá o mnoho lépe.

Německá ekonomika v prvním čtvrtletí roku 2023 se ve srovnání s předchozími třemi měsíci mírně propadla, čímž spadla do technické recese, ukázala data zveřejněná ve čtvrtek.

Předběžný odhad ukázal, že hrubý domácí produkt (HDP) v prvním čtvrtletí stagnuje na nulovém růstu – což znamená, že Německo by jen o vlásek uniklo recesi. Obavy z recese však byly znovu vyvolány poté, co údaje zveřejněné na začátku tohoto měsíce ukázaly, že německá průmyslová výroba v březnu klesla více, než se očekávalo, a to kvůli slabému výkonu klíčového automobilového sektoru.

"Vyžádalo si to několik statistických revizí, ale nakonec německá ekonomika tuto zimu skutečně udělala to, čeho jsme se obávali, už od loňského léta," uvedl ekonom ING Carsten Brzeski ve zprávě klientům. "Teplé zimní počasí, oživení průmyslové aktivity, podpořené opětovným otevřením Číny a uvolnění třenic v dodavatelském řetězci nestačily k tomu, aby se ekonomika dostala z nebezpečné zóny recese."

Co ukázala data?

HDP za čtvrtletí podle údajů Spolkového statistického úřadu Destatis klesl o 0,3 %, po očištění o cenové a sezónní vlivy.

"Poté, co růst HDP na konci roku 2022 vstoupil do záporných hodnot, německá ekonomika nyní zaznamenala dvě po sobě jdoucí negativní čtvrtletí," uvedla prezidentka Destatisu Ruth Brandová.

Údaje za leden až březen následují po poklesu o 0,5 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022. Recese se obvykle definuje jako dvě po sobě jdoucí čtvrtletí kontrakce.

Inflace si v tomto čtvrtletí nadále vybírala svou daň na německé ekonomice, uvedl úřad. To se odrazilo ve spotřebě domácností, která po očištění cen a sezónních vlivů mezičtvrtletně klesla o 1,2 %. Spotřebitelé zaznamenali, že vysoká inflace narušuje jejich kupní sílu, což snižuje poptávku v ekonomice. I když se trend růstu cen v poslední době zmírnil, meziroční míra inflace ve výši 7,2 % zaznamenaná v dubnu byla stále poměrně vysoká.

Soukromé domácnosti utratily méně za jídlo, pití, oblečení, obuv a nábytek než v předchozím čtvrtletí. Také koupili méně nových automobilů, možná kvůli ukončení vládních dotací na konci roku 2022. Vládní výdaje se v prvních třech měsících roku také propadly.

Paprsek světla se objevil, pokud jde o investice, které v prvních třech měsících roku vzrostly po slabé druhé polovině roku 2022, čemuž napomohlo dočasné oživení ve stavebnictví v neobvykle teplém počasí.

"Mezičtvrtletní pokles HDP o 0,3 % je mnohem více v souladu s očekáváním na začátku roku, protože Německo bylo zasaženo jak vysokou inflací, tak rostoucími úrokovými sazbami," řekl DW Andrew Kenningham, hlavní ekonom pro Evropu v Capital Economics.

Zdroj v angličtině: ZDE

