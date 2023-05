Většina světa považuje Henryho Kissingera za válečného zločince. Nikoliv však Spojené státy

27. 5. 2023

Henry Kissinger se v sobotu dožívá 100 let, ale jeho odkaz nikdy nebyl v horší kondici, píší Bhaskar Sunkara a Jonah Walters. Ačkoli mnozí komentátoři dnes hovoří o jeho "trýznivém a smrtelném dědictví", po desetiletí byl Kissinger oslavován všemi vrstvami politického a mediálního establishmentu.



Jako poradce pro národní bezpečnost a ministr zahraničí za Nixona a Forda se Kissinger stal jakousi popovou ikonou.



Kissinger pohrdal protiválečným hnutím, demonstranty hanlivě označoval za "vysokoškoláky z vyšší střední třídy" a varoval: "Právě ti lidé, kteří křičí 'Moc lidu', nebudou těmi, kdo převezmou vládu nad touto zemí, pokud se to změní ve zkoušku síly."







Pohrdal také ženami: "Ženy pro mě nejsou nic víc než zábava, koníček. Koníčku nikdo nevěnuje příliš mnoho času."



Kissingerova doktrína přetrvává dodnes: pokud se suverénní země odmítnou zapojit do širších amerických plánů, americký stát národní bezpečnosti rychle přikročí k podkopání jejich suverenity. To je pro USA obvyklý postup bez ohledu na to, která strana sedí v Bílém domě - a Kissinger, dokud žije, zůstává jedním z hlavních strážců tohoto statu quo.







Kissingerova schopnost učinit se populárním v obou amerických politických stranách byla proslulá. John McCain řekl: "Neznám člověka, který by byl ve světě více respektován než Henry Kissinger."Ve skutečnosti velká část světa Kissingera nenávidí. Tento bývalý americký ministr zahraničí se dokonce vyhýbá návštěvám několika zemí ze strachu, že by mohl být zatčen a obviněn z válečných zločinů. Například v roce 2002 po něm chilský soud požadoval odpovědi na otázky týkající se jeho role při státním převratu v této zemi v roce 1973. V roce 2001 poslal francouzský soudce policisty do Kissingerova pařížského hotelového pokoje, aby mu doručili oficiální žádost o výslech týkající se téhož převratu, během něhož zmizelo několik francouzských občanů.Přibližně ve stejné době zrušil Kissinger cestu do Brazílie poté, co se začalo proslýchat, že bude zadržen a donucen odpovídat na otázky týkající se jeho role v operaci Kondor, která v sedmdesátých letech minulého století sjednotila jihoamerické diktatury při vzájemném mizení jejich odpůrců v exilu. Argentinský soudce již Kissingera označil za jednoho z možných "obviněných nebo podezřelých" v budoucím trestním oznámení.Ve Spojených státech je však Kissinger nedotknutelný. Tam je tento jeden z největších řezníků 20. století milován bohatými a mocnými bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Kissingerova dvoustranická přitažlivost je prostá: byl vrcholným stratégem amerického impéria v kritickém okamžiku vývoje tohoto impéria.Kissinger, kterému byl cizí stud a zábrany, dokázal provést americké impérium zrádným obdobím světových dějin, kdy se zdálo, že vzestup Spojených států ke globální nadvládě je někdy na pokraji zhroucení.