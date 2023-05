Ukrajina: Protiofenzíva už začala

27. 5. 2023

Prezidentův poradce konstatoval, že zásobovací linie a sklady jsou již ničeny. Rozbíhají se předběžné operace



Předběžné operace, které mají připravit půdu pro protiofenzívu proti ruským okupačním silám, již začaly, uvedl poradce ukrajinského prezidenta.



"Je to složitý proces, který není otázkou jednoho dne, určitého data nebo hodiny," řekl Mychajlo Podoljak. "Jde o pokračující proces deokupace a určité procesy již probíhají, například ničení zásobovacích linek nebo vyhazování skladů za liniemi do povětří.



The time has come to take back what belongs to us. pic.twitter.com/sH1Yrggg8U — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) May 27, 2023



"Intenzita se zvyšuje, ale bude to trvat poměrně dlouho," dodal a předpověděl, že s tím, jak protiofenzíva nabírá na obrátkách, bude docházet k dalším vpádům ruských povstaleckých skupin do Ruska, jako byl například nájezd v Bělgorodské oblasti na začátku tohoto týdne.



Velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Valerij Zálužný v sobotu svým prohlášením na sociálních sítích vyvolal očekávání, že by se mohla blížit velká operace: "Nastal čas vzít si zpět to, co nám patří."



Zalužného prohlášení doprovázelo video, na němž se těžce ozbrojení ukrajinští vojáci připravují na boj za zvuků zlověstné hudby a vypravěče, který odříkává modlitbu vyzývající k síle "zničit" nepřátele Ukrajiny.



Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov řekl BBC, že tolik očekávaná protiofenzíva by mohla přijít "zítra, pozítří nebo za týden".



Danilov řekl, že Kyjev "nemá právo udělat chybu" v rozhodnutí, protože se jedná o historickou příležitost, kterou "nemůžeme ztratit".



Očekávání protiofenzívy podpořilo dlouhé období suchého počasí, stejně jako vpád ruských povstaleckých skupin podporovaných Ukrajinou do Bělgorodu, jehož cílem je pravděpodobně odlákat vojáky a techniku od ukrajinské fronty.



Podoljak popřel, že by ruské skupiny - Ruský dobrovolnický sbor a Legie Svoboda Ruska -, v jejichž řadách jsou krajně pravicoví extremisté, jednaly na příkaz Kyjeva. Uvedl, že jejich smlouvy v rámci ukrajinské zahraniční legie skončily, a mají proto status "občanů Ruské federace dočasně se nacházejících na území Ukrajiny".



Dodal však, že Kyjev nepodnikl žádné kroky k zastavení vpádu, neboť "hluboce sympatizujeme s jakýmikoli protestními hnutími v Rusku".



"Vzhledem k tomu, že v Rusku existuje autoritářský režim, jak můžeme bránit jeho vlastním občanům, aby proti tomu něco podnikli?" zeptal se.



"Čím dále Ukrajina směřuje k osvobození svého území, tím více takových incidentů uvidíme na území Ruské federace," předpověděl Podoljak. "Je to objektivní důsledek války vysoké intenzity, který ukáže, že Rusko nemůže provádět vojenské akce na Ukrajině a chránit své vlastní hranice.



"Vzhledem k tomu, že Rusko již prohrálo konvenční válku, důsledky této prohry se postupně přesunou na území Ruska a federální vláda nakonec ztratí kontrolu nad svým územím."



Modlitba, kterou lze slyšet na videu zveřejněném Zalužným, vyzývá k božímu požehnání ukrajinské pomsty.



"Jdu vyhladit nepřátele vlasti, vrahy mých bratrů, násilníky mých sester," říká se v ní, video ukazuje ukrajinské vojáky, kteří stojí v bojové výstroji v pozoru, nasedají na tanky Leopard a čekají s připravenými zbraněmi v lese.



"Ať je má ruka pevná, aby zabíjela nepřátele. Ať je mé oko jasné, aby zabíjelo nepřátele. Ať je má zbraň důvěryhodná, abych zabíjel nepřátele. Ať je má vůle ocelová, abych zabíjel nepřátele."





"Bože, náš nebeský otče," končí modlitba, "požehnej našemu rozhodnému útoku, naší svaté pomstě, našemu svatému vítězství."





Podrobnosti v angličtině ZDE



