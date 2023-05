Proč Betelgeuse září tak jasně a chová se tak podivně?

26. 5. 2023

čas čtení 4 minuty



Po "velkém stmívání" pulzuje nejbližší rudý obr dvakrát rychleji než obvykle a osvětluje podvečerní oblohu na jižní polokouli

Jedna z nejjasnějších hvězd na obloze se chová podivně, pulzuje z jasného stavu do stmívání dvakrát rychleji než obvykle a dává vědcům nebývalý pohled na to, jak hvězdy umírají.



Betelgeuze, nejbližší červený obr naší planetěi, se již dlouho chová tak, že se ve 400denních cyklech mění z jasnější na slabší. Od konce roku 2019 do začátku roku 2020 však prošla něčím, co astrofyzici nazvali "velkým stmíváním", protože nám výhled na hvězdu zakryl oblak prachu.





Podle astrofyzičky Andrey Dupreeové z Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics nyní září na 150 % své obvyklé jasnosti a cyklicky přechází mezi jasnějšími a slabšími místy v 200denních intervalech - dvakrát rychleji než obvykle. V současné době je sedmou nejjasnější hvězdou noční oblohy - o tři místa výše než obvykle, kdy je desátá nejjasnější.

"Teoreticky pravděpodobně nevybuchlo, ale teoreticky mohlo vybuchnout a my bychom to nevěděli."









Zdroj v angličtině ZDE

Na obloze jižní polokoule ji lze spatřit jasně zářící v podvečer na rameni souhvězdí Orion. Jak se budou dny na severní polokouli zkracovat, bude viditelná i tam.Očekává se, že Betelgeuse exploduje někdy v příštích 10 000 až 100 000 letech."Jednou z nejúžasnějších věcí na Betelgeuse je to, že sledujeme závěrečné fáze vývoje velkých hvězd, které se odehrávají téměř v reálném čase, což jsme dosud nikdy nemohli studovat do takové hloubky," říká Dr. Sara Webb, astrofyzička z Swinburne University of Technology v Austrálii.Pozorování jejího chování poskytuje důležité poznatky o chování červených obrů před explozí supernovy. Až nakonec exploduje, mohla by - v průběhu jednoho týdne - zjasnit natolik, že bude viditelná za denního světla a v noci bude vrhat stíny.Existují záznamy ze starého Egypta o tom, co vypadá jako výbuch hvězdy v podobě supernovy. Egypťané popsali, že se na obloze objevilo "druhé slunce", říká Webbová.Velké ztmavnutí bylo způsobeno tím, že hvězda vyplivla množství plynu a prachu: neboli to, čemu vědci říkají "povrchový výtrysk hmoty" způsobený "anomálně horkým konvektivním chuchvalcem".Tato hrouda měla několikrát větší hmotnost než pozemský Měsíc, říká Webb."Kdybychom od sebe odhodili jednu ruku, změnilo by to způsob, jakým se v našem těle pohybují síly. A podobná věc se stala i u nebohé Betelguese," říká Webbová."Takže od sebe odstrčila všechnu tu hmotu a teď se její jádro a stabilita stále snaží vzpamatovat."V článku, jehož je Dupreéová spoluautorkou s dalšími vědci z Harvardu a Kalifornské univerzity v Berkeley, se dochází k závěru, že bude trvat pět až deset let, než se Betelgeuse vrátí ke svým normálním 400denním cyklům."Od stmívání se křivky světla a radiální rychlosti Betelgeuze výrazně liší od její minulosti," píší autoři."Je to nové území," říká Webb. "Tohle jsme ještě neviděli."V řecké astronomii označuje Betelgeuze jedno z ramen v souhvězdí Orion, ale její jméno pochází z arabského bat al-jawzāʾ, což znamená "rameno obra".Domorodí Australané objevili cykly jasnosti a slabosti této hvězdy dávno před západními astronomy, kteří se až do roku 1596 domnívali, že hvězdy jsou "neměnné a neproměnné".V kosmologii kmene Kokatha Mula v jižní Austrálii označuje Betelgeuze pravou ruku a ohnivou magii lovce jménem Nyeeruna - jedná se o lovcovu ohnivou magii, kterou se snaží přemoci ochrannou starší sestru jménem Kambugudha. Jak obě postavy bojují, Nyeerunova ohnivá magie se rozjasňuje, pohasíná a opět se rozjasňuje.I když je velmi nepravděpodobné, že by Betelgeuse explodovala ještě za našich životů, "nevíme", říká Webbová.Vysvětluje, že to sledujeme v minulosti: světlo z Betelgeuze je staré více než 600 let.