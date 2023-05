V Muskově firmě Tesla došlo k masivnímu úniku dat. Zákazníci posílají tisíce stížností na bezpečnost

27. 5. 2023

čas čtení 3 minuty

Uniklé soubory obsahují informace o zákaznících a zaměstnancích a stížnosti na asistenční systém pro řidiče



Společnost Tesla nedokázala dostatečně ochránit údaje zákazníků, zaměstnanců a obchodních partnerů a obdržela tisíce stížností zákazníků na asistenční pro systém řidiče jeho automobilů, uvedl německý deník Handelsblatt s odvoláním na 100 gigabajtů důvěrných údajů, které unikly.

Ve zprávě listu Handelsblatt se uvádí, že údaje o zákaznících lze nalézt "v hojném množství" v souboru dat označeném jako "Tesla Files".





Soubory podle Handelsblattu obsahují tabulky s více než 100 000 jmény bývalých a současných zaměstnanců, včetně čísla sociálního pojištění generálního ředitele společnosti Tesla Elona Muska, dále soukromé e-mailové adresy, telefonní čísla, platy zaměstnanců, bankovní údaje zákazníků a tajné údaje z výroby.











Únik těchto dat je v rozporu s nařízením GDPR.Úřad pro ochranu osobních údajů v Braniborsku, kde sídlí evropská továrna společnosti Tesla, charakterizoval únik dat jako "masivní"."Takový rozsah nepamatuji," uvedla braniborská úřednice pro ochranu osobních údajů Dagmar Hartgeová.Pokud by se takový únik dat prokázal, mohla by Tesla dostat pokutu až do výše 4 % svých ročních tržeb, což by mohlo činit 3,26 miliardy eur.S odvoláním na uniklé údaje noviny rovněž informovaly o velkém počtu stížností zákazníků na asistenční programy pro řidiče společnosti Tesla. Pibližně 4 000 stížností se týkalo náhlého zrychlení nebo brzdění.Německý odborový svaz IG Metall uvedl, že tato odhalení jsou "znepokojující", a vyzval společnost Tesla, aby informovala zaměstnance o všech porušeních ochrany údajů a podporovala kulturu, v níž mohou zaměstnanci otevřeně a beze strachu vznášet problémy a stížnosti.List Handelsblatt citoval právníka společnosti Tesla, který uvedl, že "nespokojený bývalý zaměstnanec" zneužil svého přístupu jako servisní technik, a dodal, že společnost podnikne právní kroky proti osobě, kterou z úniku podezřívá.Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů v pátek uvedl, že si je vědom možného porušení ochrany osobních údajů společnosti Tesla."Jsme si vědomi příběhu listu Handelsblatt a zabýváme se jím," uvedl podle agentury AP mluvčí úřadu pro dohled nad ochranou údajů v Nizozemsku, kde sídlí evropské ústředí společnosti Tesla.Agentura odmítla s odkazem na své zásady jakkoli komentovat, zda by mohla zahájit nebo zahájila vyšetřování. Nizozemskou agenturu informoval její protějšek v německé spolkové zemi Braniborsko.Handelsblatt uvedl, že Tesla nizozemské úřady o porušení předpisů informovala, ale mluvčí agentury AP uvedl, že si není vědom, zda společnost agentuře něco sdělila.Minulý měsíc zpráva agentury Reuters informovala, že skupiny zaměstnanců společnosti Tesla v letech 2019 až 2022 soukromě sdílely prostřednictvím interního systému zpráv někdy velmi invazivní videa a snímky zaznamenané kamerami v automobilech zákazníků.