Nový morální kodex budování "ruského světa"

29. 5. 2023

čas čtení 2 minuty

Hrubost a nezdvořilost se šíří ruskou společností nikoli jako výsledek nějakého přirozeného a spontánního procesu, ale spíše jako součást vědomé politiky Vladimira Putina s cílem zničit tradiční kulturní prostor, protože širší kulturu považuje za hrozbu pro sebe a svou vládu, říká Vladimir Pastuchov. Hrubost a nezdvořilost se šíří ruskou společností nikoli jako výsledek nějakého přirozeného a spontánního procesu, ale spíše jako součást vědomé politiky Vladimira Putina s cílem zničit tradiční kulturní prostor, protože širší kulturu považuje za hrozbu pro sebe a svou vládu,

Tuto propagaci hrubosti považuje Kreml za jakousi dělostřeleckou přípravu k Putinově ofenzívě proti vůdcům kulturní komunity, z nichž mnozí jsou proti jeho válce na Ukrajině a dalším politikám.

Seznam schválených komunikačních standardů režimu není příliš rozsáhlý. Urážky, ponižování, chvástání se, závist a nenávist tvoří nový morální kodex tvůrce "ruského světa", soubor vlastností, které spíše ničí Rusko a ruskou kulturu, než aby je budovaly.

Taková hrubost sama o sobě má za následek aktivaci těch nejarchaičtějších struktur mozku, uvolnění těch nejprimitivnějších instinktů, které lidé mají, a podněcování těch nejpovrchnějších a často obscénních asociací, které se civilizovaní lidé naučili držet pod zámkem.

A to je důvod, proč je formální zdvořilost nejdůležitějším znakem rozvinuté společnosti, proč nehorázná hrubost ukazuje primitivnost společenského uspořádání, což je směr, který vláda a její média stanovily jako cíl a prostředek k dosažení cíle.

Státem propagovaná hrubost blokuje synapse v mozku běžného občana a zcela brání zpětným signálům z vědomí do podvědomí. A pokládá základy pro zničení kultury jako takové – nebo přinejmenším její nejúrodnější vrstvy.

Stručně řečeno, Putin provádí ten typ "cancel culture", na který si neustále stěžuje a obviňuje ostatní, že to dělají. V tom je mj. zásadní rozdíl mezi tím, co bolševici dělali před stoletím, a tím, co se dnešní národní bolševici s Putinovou pomocí pokoušejí udělat nyní.

Ti první s sebou přinesli odlišnou kulturu, ale přesto v sobě nesli jiskru, která vzplanula z ohňů evropského osvícenství. Jako taková to byla velmi zvrácená, ale moderní kultura. Současní vládci Ruska ale zapálili svou pochodeň od primitivního barbarství minulosti.

Obnovení schopnosti kultury reprodukovat se si vyžádá desetiletí intenzivního úsilí.

Zdroj v ruštině: ZDE

0