Sebeklam Západu

31. 5. 2023

čas čtení 6 minut

Západ klame sám sebe, pokud doufá v rychlé ukončení války na Ukrajině. Především musí důsledně provádět energetickou transformaci – jinak bezpečnost dodávek vždy zůstane bezpečnostním rizikem, píše Michail Chodorkovskij.

Konec války nastane pouze v případě, že Putin a jeho režim ustoupí z politické scény, což je pravděpodobně možné pouze prostřednictvím Putinova skonu. Potřeba sjednotit se proti agresorovi v zájmu všeobecné bezpečnosti však není jediným ponaučením z tohoto válečného roku.





Na jaře 2014 jsem se s velkou skupinou Rusů, zastupujících evropskou část ruské kulturní a společenské elity, vydal do Kyjiva, abychom vyjádřili naši solidaritu s Majdanem a náš nesouhlas s anexi Krymu. Mnozí z nás pak odletěli do Charkiva a Doněcka na setkání s rusky mluvícími občany Ukrajiny, kteří byli znepokojeni tím, co se děje.





V Doněcku jsem mimo jiné vedl rozhovor s vůdci těch, kteří zaútočili na regionální správu, včetně Denise Vladimiroviče Pušilina, současného šéfa "Doněcké lidové republiky". Od té doby je pro mě absurdní poslouchat ty, kteří stále nechápou, že destabilizace východní Ukrajiny a anexe Krymu byly od začátku kremelskou "zvláštní operací".





Je úžasné, že stále existují lidé, kteří nechápou, že Putin se v Rusku jednoduše neveze na vlně imperiální renesance. Tuto vlnu důsledně pohání sám za pomoci chytré propagandy a přímého financování od imperialisticky smýšlejících lidí.





Před námi národní patrioti. Represí přitom potlačuje hlasy příčetné části společnosti.





Putin již čtyřikrát použil válku k řešení domácích problémů (1999 v Čečensku, 2008 v Gruzii, 2014 a 2022 na Ukrajině) – války v Sýrii a virtuální anexi Podněstří, která se "nechytla" u veřejného mínění, nepočítám. Jeho hlavním cílem je udržet se u moci, i když v posledních letech došlo k posunu směrem k "odkazu". To znamená částečnou obnovu Říše a jejího vlivu.





Imperiální kontrola





Měli bychom si pamatovat, že ruské ultimátum z prosince 2021 nežádalo stažení z Ukrajiny, ale "NATO v rámci hranic z roku 1997". To byl požadavek, který vyvolal otázku obnovení imperiální kontroly nad pobaltskými zeměmi, Polskem, Českou republikou, Maďarskem a Balkánem. A vrátil do debaty osud východního Německa.





Nezávislá Ukrajina a její hrdinské ozbrojené síly se staly kamenem úrazu těchto imperiálních snů. Pokud by se Ukrajina vzdala, Západ by rok nebo dva po nastolení Putinovy ​​vlády našel v invazní armádě odvedené ukrajinské vojáky. Protože pro Putina je politická cena života pro Ukrajince nulová.





Vzhledem k tomu, že válka pro Putina je prostředkem k mobilizaci příznivců, prostředkem k udržení moci, je těžké očekávat dlouhodobý mír. Bez ohledu na to, jaké územní ústupky Ukrajina udělá. Jedinou zárukou zastavení aktivních nepřátelských akcí by byla rovnováha sil, přičemž každý úder by se setkal s protiúderem. Putin musí pochopit, že další cyklus nepřátelství, pokud k tomu dojde, nebude v jeho prospěch, protože ukrajinská armáda je bojeschopnější.





To bude možné pouze v případě, že Západ zaručí přímou podporu Ukrajině, a to prostřednictvím vojensky schopné koalice spojenců. Na těchto zárukách je třeba nyní zapracovat, protože pokud nedojde k dramatickým chybám na bojišti, existuje vysoká pravděpodobnost, že konflikt na podzim a v zimě 2023–2024 zamrzne, protože útočný potenciál obou stran bude vyčerpán.





Válka bude ukončena pouze tehdy, pokud Putin a jeho režim ustoupí z politické scény, což je pravděpodobně možné pouze s Putinovou smrtí. Nutnost postavit se jednotně proti agresorovi v zájmu veřejné bezpečnosti však není jediným poučením z letošní války. Pro řadu evropských zemí a zejména Německo má zásadní význam otázka energetické bezpečnosti.





Příjemci politiky Merkelové vůči Rusku





Nyní lze o Angele Merkelové slyšet mnoho a nelichotivých slov, protože dovolila Německu, aby bylo tak závislé na ruských dodávkách energie. Zdá se, že kritici jejich zahraniční politiky rádi zapomínají, že Německo mělo v důsledku této závislosti dodatečné příjmy ve výši 250 miliard dolarů. Bohužel tyto prostředky způsobily, že mnozí zapomněli na svou opatrnost. Snahy Kremlu využít energetickou závislost Evropy pro své vlastní zájmy pak vedly k mimořádně dramatické energetické krizi.





Obávám se, že lekce nebyly plně pochopeny. Populární představa, že větrná a solární energie umožní Německu zachovat si svůj průmysl, odklonit se od jaderné energie a stát se nezávislými na autoritářských státech, které dodávají fosilní paliva, je naprosto utopická. Tento koncept naopak povede (a již vede) k drastickému poklesu průmyslové konkurenceschopnosti – zatímco pravděpodobnost vojenské konfrontace je vysoká – a zároveň k masivním nákupům fosilních paliv od jiných autoritářských režimů.





Používání zkapalněného zemního plynu (LNG) umožňuje větší svobodu volby a je to bezpečné.





Je pozoruhodné, jak rychle byli němečtí specialisté schopni vybudovat vysoce výkonné LNG terminály. Problémem zřejmě nebyli inženýři a průmysl, ale byrokracie. Je to však fosilní palivo a nakupuje se na běžném trhu.





Klamná představa, že "pokud nekoupíme ropu v Rusku, vezmeme si značnou část jeho prostředků od Putina", ignoruje globální povahu moderního trhu s ropou. Jediný způsob, jak snížit závislost na těchto typech energetických diktátorů, je prostřednictvím energetického přechodu, který využívá všechny nebo alespoň většinu dnes dostupných technologií. LNG by pak bylo pouze dočasným řešením. To znamená spoustu práce, velké investice a spoustu času. Takže tato práce musí začít nyní.





Deindustrializace Evropy





Alternativou by bylo obnovení vztahů s Putinem. S tímto úžasným dodavatelem, který ví, jak chytit Západ za krk a kolik peněz vydělat (a zhýralý americký prezident Donald Trump by znamenal konec vojenské podpory pro Ukrajinu). Druhá alternativa, totiž úplná deindustrializace Evropy, by se jen stěží dala doporučit. Pokus o obnovení vztahů s Putinem by mimochodem stále vedl k tak vysokým cenám energií, že deindustrializace by byla nevyhnutelná.





Vítězství Ukrajiny, obnova jejích hranic, sesazení zhrzeného diktátora z trůnu, demokracie v Rusku – to jsou ušlechtilé úkoly pro nás všechny. Cesta k jejich zvládnutí by však mohla být delší, než bychom si přáli.





Zdroj v němčině: ZDE





0