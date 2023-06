Amazonský deštný prales: Více než 800 milionů amazonských stromů bylo za šest let vykáceno kvůli poptávce po hovězím mase

2. 6. 2023

Podle nového vyšetřování bylo za pouhých šest let v amazonském deštném pralese vykáceno více než 800 milionů stromů, aby byl uspokojen světový hlad po brazilském hovězím mase, a to navzdory hrozivým varováním o významu pralesa v boji proti klimatické krizi.



Vyšetřování založené na datech, které provedly Úřad pro investigativní žurnalistiku (TBIJ), deník Guardian, Repórter Brasil a Forbidden Stories, ukazuje systematický a rozsáhlý úbytek pralesa spojený s chovem dobytka.



Hovězí průmysl v Brazílii se důsledně zavázal, že se bude vyhýbat farmám spojeným s odlesňováním. Z údajů však vyplývá, že v blízkosti masokombinátů vyvážejících hovězí maso do celého světa bylo zničeno 1,7 milionu hektarů Amazonie.





Šetření je součástí projektu Bruno a Dom organizace Forbidden Stories. Navazuje na práci Bruna Pereiry, odborníka na domorodé národy, a Doma Phillipse, novináře, který byl dlouholetým spolupracovníkem deníku Guardian. Oba muži byli loni zabiti v Amazonii.



V letech 2019-2022 za tehdejšího prezidenta Jaira Bolsonara prudce vzrostlo odlesňování v celé Brazílii, přičemž hlavní příčinou je chov dobytka. Nová vláda Luize Inácia Luly da Silvy slíbila ničení omezit.



Výzkumníci z poradenské společnosti AidEnvironment použili satelitní snímky, záznamy o pohybu dobytka a další údaje a vypočítali odhadovaný úbytek lesů za šest let, mezi lety 2017 a 2022 na tisících rančů v blízkosti více než 20 jatek. Všechny masokombináty patří třem velkým brazilským provozovatelům a vývozcům hovězího masa - JBS, Marfrig a Minerva.



Aby výzkumníci našli farmy, které s největší pravděpodobností dodávaly na jednotlivá jatka, sledovali "nákupní zóny"; oblasti založené na dopravním spojení a dalších faktorech, včetně ověření pomocí rozhovorů se zástupci závodů. Všechny masokombináty vyvážejí do širokého okolí, včetně EU, Spojeného království a Číny, která je největším světovým odběratelem brazilského hovězího masa.



Výzkum se zaměřil na jatka ve státech Mato Grosso, Pará a Rondônia, které jsou důležitými hranicemi odlesňování spojeného s chovem dobytka. Je pravděpodobné, že celkový počet odlesnění na farmách zásobujících společnosti JBS, Marfrig a Minerva je vyšší, protože tyto společnosti provozují další závody i v jiných částech Amazonie.



Všechny tři společnosti uvádějí, že uplatňují přísné postupy dodržování předpisů, a to otevřeným a čestným způsobem, aby zajistily plnění svých cílů v oblasti udržitelného rozvoje.



Nestlé a německá masná společnost Tönnies, která dodávala maso společnostem Lidl a Aldi, patřily k těm, které zřejmě nakupovaly maso ze závodů uvedených ve studii. Na seznamu odběratelů se objevily také desítky velkoobchodních odběratelů v různých zemích EU, z nichž někteří zásobují stravovací podniky, které obsluhují školy a nemocnice.



Společnost Nestlé uvedla, že dva z těchto masokombinátů nejsou v současné době součástí jejího dodavatelského řetězce, a dodala: "Můžeme prověřit obchodní vztahy s našimi dodavateli, kteří nebudou ochotni nebo schopni odstranit nedostatky v dodržování našich norem."



Tönnies řekl: "Tyto brazilské společnosti zpracovávají mnoho tisíc zvířat ročně na vývoz," a prohlásila, že není jasné, zda je společnost příjemcem produktů ze závodů spojených s odlesňováním. Společnosti Lidl a Aldi uvedly, že přestanou prodávat brazilské hovězí maso v roce 2021, resp. 2022.



Část masa dodávaného do EU zřejmě porušuje nové zákony určené k boji proti odlesňování v dodavatelských řetězcích. Nařízení přijatá v dubnu znamenají, že výrobky dovážené do EU nemohou být spojeny s žádným odlesňováním, ke kterému došlo po prosinci 2020.



Alex Wijeratna, vrchní ředitel organizace Mighty Earth, která se zabývá ochranou práv, řekl: "Amazonie je velmi blízko bodu zlomu. Takže tyto údajel jsou velmi alarmující, protože Amazonie si nemůže dovolit ztrácet takové množství stromů ... má to celoplanetární důsledky."





Poslankyně Evropského parlamentu Delara Burkhardtová uvedla, že tato zjištění posilují potřebu rozsáhlejší legislativy v celosvětovém měřítku pro boj proti odlesňování: "Ničení Amazonie není jen brazilskou záležitostí. Je to také záležitost jiných částí světa, jako je EU, Spojené království nebo Čína, které odlesňování Amazonie dovážejí. Proto by spotřebitelské země měly přijmout zákony týkající se dodavatelského řetězce, aby zajistily, že maso, které dovážejí, je vyráběno bez vyvolávání odlesňování. Doufám, že nový zákon EU proti odlesňování z dovozu bude vzorem pro další velké dovozce, jako je Čína, který budou následovat."









