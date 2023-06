Protiputinovští partyzáni ostřelovali ruské město sedm kilometrů od ukrajinských hranic

Ruští protiputinovští partyzáni oznámili, že provedli nálet na město Šebekino, které leží něco asi sedm kilometrů za ukrajinskou hranicí v Belgorodské provincii. Je to je druhý partyzánský útok na území Ruska během necelých dvou týdnů.



Ruský dobrovolnický sbor se sídlem na Ukrajině uvedl, že ostřeloval místní ruskou administrativní budovu, zatímco na místním kanálu Telegram byly zveřejněny dramatické záběry velkého bloku s několika požáry na střeše.

#Russia Telegram channels wrote about an alleged tank attack on a checkpoint near Shebekino in the Belgorod region of Russia. Fighters of the Russian Volunteer Corps published this video and announced the second phase of the offensive on the territory of Russia. pic.twitter.com/WSvbeCaIY3