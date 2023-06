Situace v separatistickém jemenském Hadramautu se přiostřuje

2. 6. 2023

Vzhledem k tomu, že válka koalice vedené Saúdskou Arábií proti Jemenu podporovaná USA trvá již osmým rokem, země zůstává rozdělena mezi tři hlavní soupeřící strany. Patří mezi ně "mezinárodně uznávaná" jemenská vláda, která je reprezentována Saúdy podporovanou Prezidentskou radou vedení (PLC). Další autoritou je de facto Vláda národní spásy (NSG) vedená Ansaralláhem ("Húsíi"), se sídlem v hlavním městě Sanáa. NSG, která je u moci, je od svého vzniku v roce 2016 uznávána pouze Íránem a jeho spojenci, přestože vládne přibližně 80 % jemenské populace, píše Omar Ahmed. Vzhledem k tomu, že válka koalice vedené Saúdskou Arábií proti Jemenu podporovaná USA trvá již osmým rokem, země zůstává rozdělena mezi tři hlavní soupeřící strany. Patří mezi ně "mezinárodně uznávaná" jemenská vláda, která je reprezentována Saúdy podporovanou Prezidentskou radou vedení (PLC). Další autoritou je de facto Vláda národní spásy (NSG) vedená Ansaralláhem ("Húsíi"), se sídlem v hlavním městě Sanáa. NSG, která je u moci, je od svého vzniku v roce 2016 uznávána pouze Íránem a jeho spojenci, přestože vládne přibližně 80 % jemenské populace,

Třetí frakcí je Jižní prozatímní rada (STC) podporovaná Spojenými arabskými emiráty. STC byla založena v roce 2017 a je impozantní separatistickou stranou s přidruženými milicemi, které kontrolují významnou část území jižního Jemenu. To zahrnuje Aden, který je považován za předpokládané prozatímní hlavní město PLC, stejně jako strategicky důležitý ostrov Sokotra a na ropu bohatý region Šabwa.

PLC založená v loňském roce a vedená Rašadem Al-Alímím a Aidarúsem Al-Zubajdím, šéfem STC, jako druhým ve velení, byla vytvořena s podporou Saúdské Arábie ve snaze zachránit slábnoucí dohodu s Rijádem. Cílem dohody z roku 2019 bylo spojit STC a vládu pod tehdejším prezidentem Abdrabbúhem Mansúrem Hádím dohodou o sdílení moci.

Nicméně kvůli rozsáhlé korupci a vnímanému nedostatku legitimity nemá jemenská vláda, včetně její poslední manifestace v podobě PLC, významný vliv jako realistický uchazeč o moc v Sanáa. Dokonce i STC, která se kvůli pohodlí spojila s vládou a má zastoupení v PLC, ji stále více považuje za neefektivní a prakticky zastaralou.

Uprostřed rostoucího tlaku na PLC a STC, poznamenaného častými ozbrojenými střety mezi jejich ozbrojenými frakcemi a milicemi, se objevila další výzva. Saúdská Arábie se v květnu zapojila do přímých schůzek s NSG v prezidentském paláci v Sanáa. Tento krok přichází po březnovém rozhodnutí Rijádu obnovit diplomatické vztahy s Íránem, jeho geopolitickým a ideologickým nepřítelem, jako součást iniciativy zprostředkované Čínou.

Probíhající jednání vyvolala spekulace, že království může být nuceno uznat legitimitu vlády v Sanáa, která se snaží "osvobodit" celou zemi od cizí okupace. Takové uznání by pro PLC představovalo vážnou výzvu, potenciálně by podkopalo její "autoritu" a zanechalo by ji odsunutou na stránky historie. Vyhlídka na odstavení PLC v tomto procesu na vedlejší kolej je stále pravděpodobnější s tím, jak se rozvíjí diplomatické úsilí.

STC se chopila příležitosti, vycítila blížící se politické zničení PLC a vystupňovala své vlastní ambice. Strana již dlouho hlasitě hovoří o svém cíli oživit nezávislý stát Jižní Jemen a nyní aktivně zintenzivňuje úsilí za tímto účelem. STC považuje současné okolnosti za příznivý okamžik k prosazení separatistické agendy a prosazení svých aspirací na autonomní Jižní Jemen.

Začátkem tohoto měsíce STC podepsala Jižní národní chartu vyzývající k "obnovení státu jihu s jeho politickými a geografickými hranicemi podle toho, co bylo před 22. květnem 1990," s odkazem na sjednocení Jemenu. Tomuto kroku, který byl úředníkem NSG Abd Al-Málikem Al-Adžrím označen za "naprostý puč" proti Jemenské republice, předcházely významné změny uvnitř STC, včetně dvou členů PLC. STC nyní zahrnuje tři z osmi členů PLC.

Jacob Sufyani z think tanku South24 byl citován listem National, jemuž řekl: "Tato změna posiluje STC politicky, vojensky a bezpečnostně, protože [SAE podporované] brigády obrů a STC - dvě nejsilnější orgány na jihu Jemenu - jsou sjednoceny."

Součástí strategie STC je podrobení Hadramautu, největšího jemenského governorátu, který také obsahuje asi 80 % ropných zásob země. Koncem loňského roku bylo oznámeno, že rada podporovaná SAE "se obává, že se v regionu schyluje k hnutí za nezávislost", i když to neznamená, že STC nemá místní podpůrnou základnu. Poté, co se STC snažila napodobit svůj relativní úspěch při vyhnání Saúdy podporovaných milicí Islah ze Šabwy, byla zaneprázdněna likvidací zbytků skupiny přidružené k Muslimskému bratrstvu v regionu Al-Wádí.

Z vojensko-strategického hlediska nevěstí situace pro mezinárodně uznávanou jemenskou vládu nic dobrého. Ocitá se v obklíčení a čelí ofenzívám na dvou frontách: V Maríbu na severu ozbrojenými silami spojenými s Húsii a v Hadramautu na jihu, kde stojí proti STC. Tato dvojí ofenzíva vyvíjí značný tlak na vládu, která se současně snaží bránit své zbývající pevnosti v severních i jižních regionech.

Jakmile Saúdská Arábie zjistí, že již není možné podporovat PLC politicky, její vojenská podpora pro ně se také začne bortit, což významně ovlivní pozemní válku. Ve skutečnosti se zdá, že to již začalo. V neděli Jemenská tisková agentura se sídlem v Sanáa oznámila, že Saúdská Arábie podnikla první kroky k obnovení svého spojenectví s Islahem tím, že "zbavila stranu všech jejích vojenských a politických pravomocí". Místo nich Saúdové nasadili asi 10 000 rekrutů z Dirá Al-Watan (Národní obranné síly), které byly zformovány na začátku roku a "jsou zcela financovány Saúdy a operují mimo řetězec velení jemenské vlády".

Saúdové údajně nejsou proti ambicím emirátů jako takových, pokud jde o autonomní Hadramaut, ale liší se v tom, jak to má být realizováno. Vzhledem k dlouhé pozemní hranici království sdílené s Hadramautem se však jedná o otázku národní bezpečnosti, a proto bude nutné prověřit jakékoli akce řízené SAE, pokud jsou v rozporu s jejich vlastními zájmy.

Hromadění jednotek v Al-Wádí vychází z konference v Rijádu, která se konala 25. května a které se zúčastnili političtí a kmenoví vůdci z Hadramautu, přičemž právo na sebeurčení bylo na pořadu dne, uprostřed obav místních obyvatel, že se STC pokouší ovládnout region. Týden předtím se vůdci "prominentních Hadrami" setkali ve městě Seijún, aby odmítli "jakékoli pokusy o anexi".

Nicméně obnovené boje by mohly velmi dobře vzplanout právě v Hadramautu, zejména proto, že Saúdové nezískali od STC bezpečnostní záruky, že nebudou znovu rozdmýchat střety během nasazení jimi řízených obranných sil.

Přímé rozhovory mezi Saúdskou Arábií a NSG vnesly do jemenského konfliktu novou dynamiku s potenciálními důsledky pro separatistické úsilí STC na jihu. Vzhledem k tomu, že význam jemenské vlády uznané OSN slábne a NSG v Sanáa získává legitimitu, STC vnímá příležitost prosadit se jako legitimní zástupce jižního Jemenu, přestože nemá monopol na to mluvit za všechny jižany.

Nicméně střety se Saúdy podporovanými silami a eskalující útoky Al-Kájdy na Arabském poloostrově (za poslední rok AQAP přesunula pozornost od Húsiů a vystupňovala útoky proti STC) představují významné výzvy pro aspirace STC, kromě závazku NSG zachovat územní celistvost "sjednoceného" Jemenu. Situaci dále komplikují zájmy STC v Hadramautu, regionu strategického významu a ekonomického potenciálu, pro všechny strany konfliktu. Hodnota Hadramautu je uznávána různými frakcemi a jeho osud, podobně jako osud širší země, je ohrožen fragmentací.

