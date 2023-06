V Indii zahynulo při železničním neštěstí nejméně 280 lidí a 900 bylo zraněno

3. 6. 2023

čas čtení 3 minuty

Vozy nákladního vlaku pak narazily do dvou vagonů vlaku Howrah Superfast Express, který jel v opačném směru, což podle South Eastern Railway vedlo ke smrtelné hromadné nehodě.





Očekává se, že počet obětí železničního neštěstí za posledních téměř 20 let vzrosteNejméně 280 lidí zahynulo a asi 900 bylo zraněno poté, co se ve východoindickém státě Odisha srazily dva osobní vlaky - jde o nejsmrtelnější železniční neštěstí v zemi za téměř 20 let.Vlak Coromandel Express, který jezdí z Kalkaty v Západním Bengálsku do Čennaje v Tamilnádu, jel rychlostí 130 km/h, když se v pátek kolem 19. hodiny srazil se stojícím nákladním vlakem a vykolejil.