Pilulka proti rakovině plic snižuje riziko úmrtí o polovinu

4. 6. 2023

Užívání léku osimertinib jednou denně po operaci snižuje pravděpodobnost úmrtí pacientů o 51 %, ukázaly studie



Pilulka užívaná jednou denně snižuje riziko úmrtí na rakovinu plic o polovinu, vyplývá z "bezprecedentních" výsledků desetileté celosvětové studie.



Užívání léku osimertinib po operaci dramaticky snížilo riziko úmrtí pacientů o 51 %, ukázaly výsledky prezentované na největší světové konferenci o rakovině.



"Před třiceti lety jsme pro tyto pacienty nemohli nic udělat," řekl doktor Roy Herbst, zástupce ředitele Yale Cancer Center a hlavní autor studie. "Nyní máme tento účinný lék.



"Padesát procent je velký úspěch u jakéhokoli onemocnění, ale rozhodně u onemocnění, jako je rakovina plic, které je obvykle velmi odolné vůči léčbě."



Studie Adaura zahrnovala pacienty ve věku od 30 do 86 let ve 26 zemích a zjišťovala, zda pilulka může pomoci pacientům s nemalobuněčným karcinomem plic, což je nejčastější forma tohoto onemocnění.



Všichni účastníci studie měli mutaci genu EGFR, který se vyskytuje přibližně u čtvrtiny případů rakoviny plic na světě a v Asii tvoří až 40 % případů. Mutace genu EGFR je častější u žen než u mužů a u lidí, kteří nikdy nekouřili nebo byli lehkými kuřáky.



V projevu v Chicagu Herbst uvedl, že tyto "vzrušující" výsledky dodávají obrovskou váhu dřívějším zjištěním ze stejné studie, která ukázala, že pilulka rovněž snižuje riziko recidivy onemocnění na polovinu.



Herbst, proděkan pro translační výzkum na Yale School of Medicine, uvedl, že se ukázalo, že pilulka "mění praxi" a měla by se stát "standardem péče" pro čtvrtinu pacientů s rakovinou plic na celém světě s mutací EGFR.



Někteří pacienti ve Velké Británii, USA a dalších zemích již mají k léku přístup, ale podle jeho slov by ho mělo využívat více pacientů.



Ne každý, u koho je diagnostikována rakovina plic, je testován na přítomnost mutace EGFR, což je třeba vzhledem k výsledkům studie změnit, uvedl Herbst. "To dále posiluje potřebu identifikovat tyto pacienty pomocí dostupných biomarkerů v době diagnózy a před zahájením léčby."



Podle výsledků studie léčba osimertinibem, známým také pod názvem Tagrisso a vyráběným společností AstraZeneca, po operaci "významně snížila" riziko úmrtí u pacientů s rakovinou plic. "Adjuvantní osimertinib prokázal bezprecedentní, vysoce statisticky významný a klinicky významný přínos pro celkové přežití pacientů," uvádí se ve zprávě.



Po pěti letech žilo 88 % pacientů, kteří po odstranění nádoru užívali denně tabletu, ve srovnání se 78 % pacientů léčených placebem. Celkově bylo riziko úmrtí u těch, kteří dostávali osimertinib, o 51 % nižší než u těch, kteří dostávali placebo.



Přínos pro přežití "byl konzistentně pozorován" při analýze všech podskupin studie, včetně pacientů s karcinomem plic v prvním, druhém a třetím stadiu. Chemoterapii podstoupilo 60 % osob ve studii a přínos osimertinibu pro přežití byl pozorován bez ohledu na to, zda byla předtím podána chemoterapie.



"Je těžké vyjádřit, jak důležité je toto zjištění a jak dlouho trvalo, než jsme se k němu dostali," řekl Dr. Nathan Pennell, odborník společnosti Asco, který se na studii nepodílel. "Ukazuje to jednoznačné, velmi významné zlepšení přežití."



Přibližně dvě třetiny z 682 pacientek ve studii tvořily ženy. Přibližně dvě třetiny pacientek také v minulosti nekouřily, což naznačuje, že pilulka funguje u kuřaček i nekuřaček s diagnózou rakoviny plic.



Angela Terryová, předsedkyně charitativní organizace EGFR Positive UK, která se zabývá rakovinou plic, uvedla, že tato zjištění jsou "velmi vzrušující" a "nesmírně významná".





"Pětileté celkové přežití 88 % je neuvěřitelně pozitivní zpráva," řekla. "Přístup k léku, jehož účinnost je prokázána a jehož vedlejší účinky jsou snesitelné, znamená, že pacienti si mohou být jisti a mohou si déle užívat dobré kvality života."







