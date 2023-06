Na dvou místech v Anglii se zkušebně zavádí univerzální základní příjem ve výši 1600 liber měsíčně

6. 6. 2023

Program bude fungovat dva roky a jeho účastníci budou sledováni, aby se zjistilo, jaký vliv má na duševní a fyzické zdraví



V Anglii bude v rámci pilotního programu poprvé vyzkoušen univerzální základní příjem ve výši 1 600 liber (44 000 Kč) měsíčně.

Třiceti lidem bude po dobu dvou let každý měsíc vyplácena paušální částka bez jakýchkoli podmínek a budou sledováni, aby se zjistil vliv na jejich život.



Pro tento mikropilotní program byla vybrána dvě místa v Anglii: centrální Jarrow v severovýchodní Anglii a East Finchley v severním Londýně.



Will Stronge, ředitel výzkumu v thinktanku Autonomy, který plán podporuje, řekl o částce 1 600 liber: "Je to značná částka. Univerzální základní příjem obvykle pokrývá základní potřeby lidí, ale my chceme zjistit, jaký vliv má tento nepodmíněný paušál na duševní a fyzické zdraví lidí, ať už se rozhodnou pracovat, nebo ne.



"Naše společnost bude v příštích letech potřebovat nějakou formu základního příjmu, vzhledem k vřavě klimatických změn, technologického rozvratu a průmyslové transformace, která nás čeká. Proto je nyní tak důležité budovat důkazní základnu a zapojit veřejnost, aby byla půda pro zavedení na národní úrovni dobře připravena."



Zastánci tvrdí, že univerzální základní příjem (UBI) může zajistit určitou úroveň ekonomického zabezpečení pro každého. Považují jej za potenciální řešení nejistoty na trhu práce, zatímco jiní tvrdí, že je nákladný a podpora by měla být cílená.



V loňském roce Andy Burnham, starosta Velkého Manchesteru, řekl, že UBI je myšlenka, "jejíž čas nadešel", když hovořil o krizi životních nákladů. Burnham řekl: "Univerzální základní příjem položí pod každého pevný základ, aby měl zajištěný život."



Podobné pilotní projekty již probíhají v jiných zemích. Ve Walesu provozuje decentralizovaná vláda program, v jehož rámci vyplácí mladým lidem opouštějícím ústavní péči po dobu dvou let 1 600 liber měsíčně. Uvádí, že po skončení zkušebního provozu podá zprávu o jeho výsledcích.



V roce 2020 více než 170 poslanců vyzvalo vládu, aby zavedla univerzální základní příjem, který by "každému poskytl finanční podporu, kterou potřebuje k zajištění sebe a své rodiny" v době pandemie koronaviru.



Cleo Goodmanová, spoluzakladatelka iniciativy Konverzace o základním příjmu, uvedla: "Doufáme, že tento plán vyústí v první pilotní projekty základního příjmu v Anglii. V jedné z nejbohatších zemí světa by se nikdo neměl potýkat s chudobou, neměl by si vybírat mezi vytápěním a jídlem. Základní příjem má potenciál zjednodušit systém sociálního zabezpečení a řešit chudobu v Británii."



Bude přijata kontrolní skupina, které nebude základní příjem vyplácen, aby bylo možné sledovat její zkušenosti ve stejném období. Účastníci budou náhodně vybráni ze skupiny dobrovolníků, přičemž 20 % míst bude přiděleno osobám se zdravotním postižením.





Stronge uvedl: "Všechny důkazy ukazují, že by to přímo zmírnilo chudobu a zvýšilo blahobyt milionů lidí: potenciální přínosy jsou příliš velké na to, abychom je mohli ignorovat. Vzhledem k tomu, že nadcházející desetiletí budou plná ekonomických otřesů způsobených změnou klimatu a novými formami automatizace, bude základní příjem klíčovou součástí zajištění živobytí v budoucnosti."







Podrobnosti v angličtině ZDE

