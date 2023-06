Biden "věděl o ukrajinském plánu zaútočit na Nord Stream" tři měsíce před výbuchem

7. 6. 2023

Washington Post píše, že evropská zpravodajská služba informovala CIA o tom, že ukrajinská armáda plánovala útok na Nord Stream





Bidenova administrativa obdržela zprávu zpravodajské služby, že Ukrajina měla plán útoku na plynovody Nord Stream tři měsíce před tím, než podmořský výbuch vyřadil z provozu plynovodní spojení z Ruska do Německa, uvedl deník Washington Post.



Evropská zpravodajská služba sdělila CIA, že ukrajinská armáda plánovala útok s využitím malého týmu potápěčů, kteří podléhali přímo vrchnímu veliteli ukrajinských ozbrojených sil, uvedl list.



Šestičlenný tým podléhal přímo generálu Valeriji Zálužnému, konstatuje zpráva, aby se o operaci nedozvěděl prezident Volodymyr Zelenskyj.



Zpráva deníku Washington Post vycházela z rozsáhlejšího úniku tajných dokumentů, které sdílel jeden z příslušníků amerických ozbrojených složek na chatovací platformě Discord. Zprávy, které na internetu zveřejnil příslušník Letecké národní gardy Jack Teixeira, pocházely nejprve od evropské zpravodajské agentury, později byly sdíleny s USA a následně s Německem a poté je potvrdili bezpečnostní činitelé z řady zemí, uvedl Washington Post.



Zůstává sporné, kdo provedl útoky, k nimž došlo v září proti plynovodům Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltském moři mezi Ruskem a Německem. Řada evropských vlád podezřívá Rusko, zatímco Vladimir Putin obviňuje USA a jejich spojence. Ukrajina jakoukoli souvislost s útoky důrazně popírá.



Pokud jsou tyto informace pravdivé, vnesly by světlo do jednoho z nejtemnějších incidentů patnáctiměsíční ruské války na Ukrajině, v níž Ukrajinci bojují o přežití proti jedné z největších armád na světě.



USA a další zahraniční spojenci poskytli Ukrajině zbraně a další podporu, ale uvedli, že chtějí, aby byly zbraně použity k osvobození ukrajinského území, a obecně varovali před dalšími cíli, včetně civilní infrastruktury.



USA se však veřejně postavily proti novému projektu Nord Stream 2 a krátce před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 vyvíjely tlak na Německo, aby zastavilo jeho konečné schválení.



Zpravodajská zpráva sdílená se CIA byla vypracována v červnu 2022, uvedl list. Noviny popsaly spiknutí podobné tomu, které nyní zvažují němečtí vyšetřovatelé: šest mužů pod falešnou identitou vplulo na malém člunu do Baltského moře a s použitím potápěčského vybavení včetně zásob helia pro obzvláště hluboké ponory nastražili výbušniny, které rozbily plynovod.





Další podrobnosti se však mezi zprávou zpravodajské služby a verzemi útoku, které nyní zvažují německé orgány, liší. Zdrojem informací byla neznámá osoba z Ukrajiny.







