Intenzivní boje při útoku ukrajinských sil jižně od Záporoží

9. 6. 2023

čas čtení 7 minut



Údajně byla zahájena protiofenzíva, při níž velké ukrajinské síly útočí na ruské pozice



Ve čtvrtek zintenzivnily boje, které podle některých ukrajinských představitelů a západních analytiků znamenaly skutečný začátek kyjevské protiofenzívy. Podstatné ukrajinské jednotky útočily na ruské pozice na jihu země.



Do bojů proti ruským postavením jižně od Záporoží se zapojily tanky a obrněná vozidla dodávaná Západem a pěchota podporovaná dělostřelectvem. Přicházely zprávy o intenzivních bojích u města Tokmak, klíčového ruského logistického uzlu. Ve čtvrtek zintenzivnily boje, které podle některých ukrajinských představitelů a západních analytiků znamenaly skutečný začátek kyjevské protiofenzívy. Podstatné ukrajinské jednotky útočily na ruské pozice na jihu země.Do bojů proti ruským postavením jižně od Záporoží se zapojily tanky a obrněná vozidla dodávaná Západem a pěchota podporovaná dělostřelectvem. Přicházely zprávy o intenzivních bojích u města Tokmak, klíčového ruského logistického uzlu.



Na dotaz ohledně zpráv amerických médií o zahájení protiofenzívy odpověděl mluvčí ukrajinského generálního štábu: "Žádné takové informace nemáme. A anonymní zdroje nekomentujeme."





Ukrajinští představitelé nicméně trvají na tom, že oficiální oznámení o zahájení protiofenzívy neučiní, a varují před zaměřením se na jednu oblast s tím, že by se ofenzíva mohla postupně konat na mnoha místech.





"Komentoval bych to tak, že pokud Ukrajina dokáže rychle prolomit obranný pás nebo pásy, může se dostat za ruskou obranu a rozbít ji."





Podrobnosti v angličtině ZDE



0

208

Institut pro studium války, thinktank se sídlem v USA, který denně připravuje aktuální informace o válce, uvedl, že ve čtvrtek dospěl k závěru, že ukrajinská protiofenzíva začala."Aktivita na celé Ukrajině odpovídá řadě ukazatelů, že ukrajinské protiofenzivní operace probíhají na celém bojišti," uvedla tato instituce na Twitteru.Po dnech těžkého ostřelování ruské obrany ukrajinské jednotky údajně zintenzivnily úsilí o důkladné prolomení v sektoru Orihiv-Tokmak, který blokuje cestu do Ruskem okupovaného města Melitopol - klíčového cíle Kyjeva.Podle nepotvrzených zpráv byly do boje nasazeny tanky Leopard německé výroby a americká bojová vozidla pěchoty Bradley spolu s desítkami dalších obrněných vozidel.Ruský ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že ukrajinské síly ze 47. ukrajinské mechanizované brigády, čítající až 1 500 vojáků a 150 obrněných vozidel, podnikly "pokus o průlom", ale ruské síly zasadily útoku "preventivní úder", ačkoli ruští vojenští blogeři vykreslili mnohem nuancovanější obraz.Snímky, které zveřejnil ruský vojenský blogger Rybar, údajně ukazovaly ukrajinskou obrněnou techniku znehybněnou během útoku, ačkoli tato tvrzení ani tvrzení Šojgua nebylo možné ověřit.Vladimir Rogov, ruský okupační úředník v oblasti, rovněž řekl tiskové agentuře RIA Novosti, že ukrajinské síly vyvíjejí "maximální tlak" proti ruským pozicím v Záporožské oblasti.Rusko již dlouho očekávalo ukrajinskou ofenzívu v tomto směru a vybudovalo kolem této oblasti fronty několikaúrovňovou obranu včetně klikatých zákopů, dračích zubů a dalších překážek.Tvrzení, že Kyjev stupňuje úsilí v Záporožské oblasti, následovala po několika dnech silného ostřelování, kdy byly požáry viditelné na satelitním monitorovacím systému Nasa Firms.Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljar, která nepřímo potvrdila, že probíhá rozsáhlý útok, uvedla, že Rusko je "aktivní v obraně" v oblasti Orihiv v Záporožské oblasti.V rozhovoru pro ABC news dva ukrajinští představitelé, včetně zdroje blízkého prezidentovi Volodymyru Zelenskému, zřejmě rovněž potvrdili aktivní fázi ukrajinské protiofenzívy.Ačkoli podrobnosti o bojích zůstávaly nejisté, zdálo se, že ukrajinské úsilí se soustřeďuje na obec Robotne, dálnici Orihiv-Tokmak a před samotným Orihivem.Ruský vojenský bloggerský kanál War Gonzo na Telegramu vyvrátil dřívější tvrzení některých, že ukrajinské úsilí "vázne", s tím, že je stále "příliš brzy na to, aby se o tom dalo mluvit", a popsal "těžkou noc" pro ruské síly v okolí Orihivu."Z místa je hlášeno, že ve směru Orihiv-Tokmak se nepřátelská pěchota nadále přibližuje a snaží se získat opěrný bod. Nepřátelské dělostřelectvo a tanky stále intenzivně působí na naše pozice."Naše jednotky drží linii a nedovolují průlom fronty, ničí nepřátelskou živou sílu a techniku. Podle informací z terénu se našim bojovníkům podařilo vyřadit tank podobný Leopardu, ale zatím není možné s jistotou identifikovat zničenou techniku."Další ruské zdroje hovořily o útoku obrněnců a pěchoty na Robotne, přičemž ve čtvrtek bylo aktivní ukrajinské i ruské letectvo a byly hlášeny údery na samotný Tokmak.Jeden účet zveřejněný na Twitteru, údajně ukrajinským vojákem, popisoval, jak se vojáci snaží vyčistit cesty přes minová pole kolem Malého Tokmaku.Boje v Záporoží budou intenzivně sledovány, neboť tato oblast fronty je již dlouho považována za potenciální osu ukrajinského útoku směrem k Melitopolu, a to i proto, že samotný Tokmak je významnou železniční křižovatkou a ruským logistickým uzlem, který má klíčové komunikační linie s Mauripolem, Berďanskem a Krymem.Dalším cílem ukrajinského útoku na jih a východ z tohoto směru je již dlouho přerušení ruského "pozemního mostu" spojujícího oblasti okupovaného jihu a východu s Krymem.Dne 3. června Zelenskyj oznámil, že ozbrojené síly Ukrajiny jsou připraveny k dlouho očekávanému protiútoku."Nevím, jak dlouho to bude trvat," řekl listu Wall Street Journal. "Abych byl upřímný, může to jít různými cestami, úplně jinými. Ale chystáme se na to a jsme připraveni."Americký analytik Michael Kofman se vyjádřil k tomu, zda zničení přehrady Kachovka na začátku tohoto týdne může Kyjevu bránit v jeho úsilí: "Pokud je ukrajinským plánem prolomit [ruské] linie v Záporoží a postoupit k pozemním komunikačním liniím z Krymu nebo přerušit 'pozemní most', je nepravděpodobné, že by výsledné záplavy takové operaci bránily."Ben Barry, vedoucí pracovník pro pozemní válku v Mezinárodním institutu pro strategická studia, byl jedním z těch, kteří naznačovali, že protiofenzíva nyní začala."Od 4. června ukrajinské síly útočí podél frontové linie. Snaží se tak přimáčknout ruské síly na místo a sondovat slabiny."Pravděpodobně ji v tuto chvíli vedou hlavně brigády, které jsou již na místě. Není jasné, jestli už byla nasazena některá z desítky ukrajinských brigád vycvičených a vybavených pro protiofenzívu."Signálním indikátorem by bylo velké množství západních obrněných bojových vozidel, včetně tanků Leopard a Challenger 2, bojových vozidel pěchoty Bradley a Marder a obrněných transportérů M113."Ruští blogeři nyní hlásí, že Leopardy a Bradley útočí v Tokmaku v Záporožské oblasti. Pokud se to potvrdí, naznačuje to, že byla nasazena nejméně jedna ukrajinská útočná brigáda.""Rusko plánuje vést lineární obranné boje z linií zákopů, využívat pásy překážek a při tlaku ustupovat do hlubších obranných pozic."