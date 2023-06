Rusko není "pravoslavný Írán". V něčem je ještě horší

9. 6. 2023

Mnoho komentátorů v Rusku v posledních několika letech tvrdilo, že Vladimir Putin je na cestě k přeměně Ruska v "pravoslavný Írán", ve kterém stát vnutí společnosti hodnoty této křesťanské denominace. Mnoho komentátorů v Rusku v posledních několika letech tvrdilo, že Vladimir Putin je na cestě k přeměně Ruska v "pravoslavný Írán", ve kterém stát vnutí společnosti hodnoty této křesťanské denominace.

Avšak nedávné kroky ruské vlády, jako jsou plány Dumy na zákaz operací směřujících ke změně pohlaví, něčeho, co ani Teherán nezakazuje, ale dokonce podporuje prostřednictvím systémy zdravotního pojištění, ukazují, že tyto analogie nejsou ani zdaleka správné, píše Alexandr Baunov.

Útoky na transsexuály ukazují, že Rusko není pravoslavným Íránem. V Íránu jsou operace změny pohlaví rutinní, protože íránská vláda je skutečně náboženská, vnucuje společnosti to, co náboženské texty říkají, ale připouští výklad u některých otázek, včetně operací změny pohlaví, kde základní texty mlčí.

V Íránu stát přivádí myšlenky z mešity ke dvoru, zatímco v Rusku jsou hodnoty obyvatelstva vnášeny do církve jako státní politika bez velkého ohledu na to, co říkají náboženské texty. V Íránu, je náboženství primární; v Rusku je ve skutečnosti druhořadé.

Tohle neznamená, že život v Rusku je obtížnější než v Íránu. Na rozdíl od Íránu homosexualita zde dosud nebyla kriminalizována; a je snazší být ženou, alespoň pokud jde o oblékání. Ale pokud jde o operace na změnu pohlaví, situace je jiná.

Pro tradiční Írán je otázka změny pohlaví okrajová a podléhá výkladu, pokud jde o náboženství. Ale pro pseudotradiční Rusko se ukazuje být centrální – ne kvůli náboženství, ale kvůli politickým cílům vůdců.

