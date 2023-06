Donald Trump je stíhán za porušení zákona

9. 6. 2023

čas čtení 7 minut

Bývalý americký prezident Donald Trump je stíhán za porušení zákona o špionáži a obstrukce ohledně dokumentů uložených v Mar-a-Lago. Je na příští týden předvolán k soudu



Federální žalobci obvinili Donalda Trumpa ze zadržování dokumentů národní bezpečnosti a maření vládního úsilí o jejich získání, podle mnoha lidí obeznámených s touto záležitostí je to historický vývoj, který pro bývalého prezidenta představuje dosud největší právní nebezpečí.



Přesná povaha obžaloby, podané u federálního okresního soudu v Miami, není jasná, protože zůstává utajena a ministerstvo spravedlnosti se k ní bezprostředně nevyjádřilo.

Trump potvrdil obžalobu na své sociální síti Truth Social ve čtvrtek odpoledne, krátce poté, co jeho právníci obdrželi e-mail od žalobců, kteří mu sdělili obvinění a vyzval bývalého prezidenta, aby se příští úterý dostavil na úřady v Miami.



Obvinění uvedená v předvolání zahrnovala: úmyslné zadržování informací o národní obraně, spiknutí za účelem maření výkonu spravedlnosti, utajení dokumentů, korupční utajení dokumentů, utajení dokumentů v rámci federálního vyšetřování, zapojení do plánu utajení a nepravdivá prohlášení, uvedli lidé obeznámení se záležitostí.





Trumpův právník Jim Trusty ve svém vystoupení v televizi CNN potvrdil, že prokurátoři na předvolání uvedli sedm obvinění. Trusty uvedl, že obvinění neviděl, ale dodal, že doufá, že by mohlo být odtajněno před Trumpovým prvním vystoupením u soudu.

Ze svého golfového klubu Bedminster v New Jersey se Trump proti obvinění ohradil v sérii příspěvků na sociální síti Truth Social. "Nikdy jsem si nemyslel, že je možné, aby se něco takového stalo bývalému prezidentovi Spojených států," napsal Trump a dodal: "JSEM NEVINNÝ ČLOVĚK!"





Trestní vyšetřování začalo loni v únoru, kdy Národní archiv vydal doporučení ministerstvu spravedlnosti poté, co v 15 krabicích, které Trump vrátil, objevil více než 100 utajovaných dokumentů smíchaných s prezidentskými záznamy.



Když ministerstvo spravedlnosti utajované dokumenty přezkoumalo, byli podle lidí obeznámených s vyšetřováním vrcholní představitelé odboru národní bezpečnosti znepokojeni, když zjistili, že některé z materiálů představují informace o národní obraně, které podléhají kontrole podle zákona o špionáži.



Problémem byl samotný objem a citlivost utajovaných materiálů v krabicích. Podle odhadu, který byl tehdy poskytnut Trumpovým právníkům, obsahovalo 15 krabic více než 100 dokumentů - více než 700 stran -, které měly potenciál ovlivnit národní bezpečnost.



Tento nález představoval pro ministerstvo problém, protože Trump po odchodu z funkce již nebyl oprávněn takové dokumenty uchovávat a úředníci se začali obávat, že by Trump mohl vlastnit další utajované dokumenty, které by rovněž byly materiály týkajícími se národní bezpečnosti.



Špionážní vyšetřování se zaměřilo na to, zda se Trump ve své kanceláři v Mar-a-Lago nechlubil materiály národní bezpečnosti, a vyslechlo několik svědků ohledně toho, zda Trump po odchodu z funkce lidem ukazoval utajované dokumenty, které si ponechal, i když k tomu již nebyl oprávněn.



Prokurátoři se také ptali svědků na dokumenty týkající se potenciální vojenské akce USA proti Íránu poté, co se Trump o takovém dokumentu zmínil na schůzce v Bedminsteru v červenci 2021, kde řekl, že nemůže ukázat určitý dokument, protože ho v době, kdy byl prezidentem, neodtajnil.



Za tímto účelem žalobci ukázali dokument o Íránu některým svědkům, kteří předstoupili před velkou porotu ve Washingtonu, a zeptali se jich, zda jim Trump nebo někdo jiný tento materiál někdy ukázal. Nebylo jasné, zda některý ze svědků potvrdil, že dokument viděl, uvedl jeden z nich.



Vyšetřování obstrukcí se mezitím zaměřilo na to, zda to, že Trump loni plně nevyhověl předvolání, zda to bylo úmyslným aktem obstrukce, protože si chtěl tajné dokumenty ponechat i po odchodu z funkce.



Loni v červnu našel mezitím odvolaný Trumpův právník Evan Corcoran ve skladu v Mar-a-Lago 38 tajných dokumentů a ministerstvu spravedlnosti řekl, že tam žádné další materiály nezůstaly - což bylo zpochybněno, když FBI o několik měsíců později zabavila dalších 101 tajných dokumentů.



Corcoran později svým spolupracovníkům řekl, že se cítí být uveden v omyl, protože se ptal, zda má v Mar-a-Lago prohledat i jiné prostory, například Trumpovu kancelář, ale byl odbyt. Corcoranovy poznámky také ukázaly, že Trumpovi řekl, že musí vrátit všechny tajné dokumenty, které má v držení.



Bývalý prezident se prý smířil s tím, že bude pravděpodobně obviněn poté, co prokurátoři minulý měsíc ustavili novou velkou porotu na Floridě, aby v případu získala důkazy, což jeho poradci považovali za znamení, že se případ dostal z Washingtonu do závěrečné fáze.Ale přestože Trumpovi právníci byli minulý týden informováni o tom, že bývalý prezident byl v rámci trestního vyšetřování označen za "cíl" - což je nejjasnější náznak toho, že se obvinění chystá -, zpráva o obvinění Trumpa a jeho nejbližší okolí zřejmě zaskočila.Trump strávil podvečer obvoláváním spojenců na Kapitolu, aby shromáždil podporu, a sledováním toho, kdo ho hájí v televizních zprávách, uvedla osoba blízká bývalému prezidentovi. Poté se vydal na večeři do golfového klubu a zahrál si na dýdžeje, když vybíral písně, které pouštěl.Exprezidentův tým také později zveřejnil krátké video, natočené den předem, v němž opět hlásal svou nevinu.Ve Washingtonu označil předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy obvinění za "temný den" v příspěvku na Twitteru, který nepravdivě naznačoval, že obvinění nevypracovala velká porota, ale Bidenova administrativa. "Republikáni ve Sněmovně reprezentantů poženou toto nestoudné zneuživání moci k odpovědnosti," dodal.Trestní obvinění v kauze dokumentů z Mar-a-Lago prohlubuje právní nebezpečí pro Trumpa, předního kandidáta na republikánskou nominaci v roce 2024, poté, co byl na začátku tohoto roku obviněn manhattanským okresním prokurátorem ze státních obvinění v New Yorku kvůli své roli v platbách za mlčení jedné pornografické herečce.Trump je rovněž nadále trestně vyšetřován kvůli svým snahám o zvrácení výsledků voleb v roce 2020.Prokurátoři již více než rok zkoumají, zda si Trump ve svém letovisku Mar-a-Lago na Floridě po odchodu z funkce vědomě ponechal tajné dokumenty a zda podnikl kroky k jejich utajení poté, co ministerstvo spravedlnosti vydalo předvolání k jejich vrácení.Podrobnosti v angličtině ZDE