Ruská agrese na Ukrajině: těžké boje na frontě poté, Kyjev hlásí první úspěchy v protiofenzívě; ICC zahájil vyšetřování katastrofy přehrady Kachovka

12. 6. 2023

čas čtení 10 minut

Za uplynulý den proběhlo 25 bojů, sděluje Ukrajina; zástupci mezinárodního trestního soudu navštívili Cherson, říká Zelenskyj







- Tři civilisté byli zabiti a 10 dalších zraněno poté, co ruské síly zahájily palbu na loď převážející evakuované osoby při povodních do Ukrajinou kontrolovaného města Cherson. Čtyřiasedmdesátiletý muž chránil svým tělem ženu před ruskou palbou a byl zasažen do zad, uvedla agentura Reuters. Dva z deseti zraněných byli policisté.

Nejvyšší ukrajinské vojenské velení v pondělí uvedlo, že jeho síly svádějí těžké boje v ohniscích fronty, den poté, co Kyjev prohlásil, že dosáhl prvních skromných úspěchů při znovuzískávání území od Ruska v rámci protiofenzívy.Během uplynulého dne proběhlo 25 bojů u města Bachmut a dále na jihu u Avdijivky a Maryinky, vše v Doněcké oblasti, ale také u Bilohorivky v Luhanské oblasti, uvedl generální štáb ukrajinských ozbrojených sil.Agentura Reuters rovněž sdělila, že Ukrajina v neděli oznámila, že její jednotky postoupily ke třem vesnicím v Doněcku: Blahodatne, Neskuchne a Makarivka.Ukrajina vydala toto video, které ukazuje záběry z osvobození Storoževe.Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar oznámila na svém kanálu Telegram osvobození Storoževe ukrajinskou námořní pěchotou.Jedná se o opravdu maličké místo, vesničku, za řekou Mokri Jaly od Blahodatného, která byla o víkendu znovu dobyta. Napsala:"Nad Storoževe opět vlaje národní vlajka a tak to bude s každou osadou, dokud neosvobodíme celou ukrajinskou zemi. Děkuji kontradmirálovi Mychajlovi Ostrogradskému, 35. samostatné brigádě námořní pěchoty.Pokračování ...Sláva Ukrajině!"Podle ruských vojenských bloggerů se nyní bojuje o Urožin na jihu, protože Ukrajinci se probojovávají od vesnice k vesnici, a to na obou stranách řeky. Ukrajinští představitelé sdělují, že Rusové vyhodili do povětří malou přehradu na řece Mokri Jaly ve snaze ztížit ofenzívu.