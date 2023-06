Co se nám děje před očima?

15. 6. 2023 / Pavel Veleman

Vidím zavírání ubytovny v Praze - Michli k 30.6. 3023. Tuto ubytovnu zajistil bývalý ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček. S jeho odchodem a nástupem nového vedení se však těsně před dovolenými, v hezkém počasí, potichu, tato životně důležitá ubytovna uzavře.





Lubomír Zaorálek na" mrtvém" sjezdu naprosto zničené nejstarší české levicové strany ´citoval George Orwella: "Nejtěžší je pochopit to, co se nám děje přímo před očima." Pro mne asi nejzajímavější věta celého sjezdu.

V mém oboru sociální práce je nejvíce vidět uzavřený kruh vlastně spokojených, smířených lidí v systému jednotlivých center, organizací, úřadů, institucí, který jim umožňuje snesitelný život za to, že již všichni společně několik desítek let budujeme sociální Potěmkinovy vesnice, které jako cvičené opičky předvádíme za účasti politiků veřejnosti.



Vše postavené na tupé poslušnosti vůči oligarchii, byrokracii, za stálého sepisování a opisování stovek zbytečných metodik, standardů, nařízení, psaní a vyplňování znovu a znovu toho samého do nepropojených elektronických systémů, účast na povinných školeních většinou s nulovou vypovídací hodnotou. Každý sociální pracovník musí ze zákona absolvovat 24 hodin ročně, což je zhruba 12 tisíc Kč na osobu, což platí organizace a školicí agentury rostou jako houby po dešti. To by bylo peněz pro městskou ubytovnu!





Zažil jsem školení, kde se losovalo o ceny lahví alkoholu, zažil jsem školení, kde hlavním motivem byl lístek na večerní volný vstup na koncert hudební skupiny Kabát, zažil jsem desítky a desítky stále dokola opakovaných úplně stejných vět školitele, zažil jsem školení fans club fanynek mladého školitele, zažil jsem ..





Těch opravdu přínosných školení jsem však zažil velmi málo. Úřady a obce platí tyto agentury, které zase dávají možnost dalšího výdělku třeba zaměstnancům MPSV nebo obci si přivydělat na těchto školeních. Kruh se uzavírá. A člověk s hrůzou sleduje, jak vlastně i ten malý koláč peněz určených pro sociální oblast se cestou spotřebuje na výstavbu a modernizaci nových a nových vesnic knížete Potěmkina.





A tak v současné chvíli, když sundám růžové brýle, vidím zavírání ubytovny v Praze - Michli k 30.6. 3023. Tuto ubytovnu zajistil pan bývalý ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček. S jeho odchodem a nástupem nového vedení se však těsně před dovolenými, v hezkém počasí, potichu tato životně důležitá ubytovna uzavře. Jsou zde klienti se špatnou mobilitou, dokonce i na invalidním vozíku, lidé opravdu staršího věku (na ulici se velmi rychle stárne a většina těchto klientů dříve prošla ulicí), s obtížnými zdravotními, psychickými problémy. A odpovídající umístění v nějaké pobytové službě? Nulová šance, protože kapacity ubytoven a Azylových domu jsou nejen v Praze úplně plné. A to nás ještě čeká hlavní nápor (ztráta bydlení u stále větší skupiny osob z důvodu chudoby a změna systému v ubytování občanů Ukrajiny…).





Všichni sociální pracovníci stále někam volají, potkáváme se tam mezi sebou, bezmocní, jako naši klienti. Dokonce už je vyhlášen tzv. stop stav v pořadnících. Zůstává možnost jen noclehárny (když máte štěstí), kde Vás však v 6.00 hodin ráno vyhodí a vezmou až v 20.00 hodin - a to nesmíte nadýchal žádný alkohol.





Představuji si jak u každého bytu kolem desáté hodiny večer - stojí policista a kontroluje občany, zda jsou zcela střízliví a v případě, že ne - nepustí je do bytu a musí spát na ulici ( to by bylo možná milion "spořádaných českých občanů najednou pod smrčkem"). A to nejsme na ulici, kde se skutečně bez alkoholu nelze obejít).





Prosím, udělejme tento experiment!





Pro úplnost dodávám, že o tomto problému se již mluví a přece jen se trochu mění k lepšímu.





Na tzv. loď "Hermes" (určité alibi pro každou politickou reprezentaci v Praze) nikdo z mých klientů jít nechce, bojí se násilí, štěnic, krádeží…A tak těch několik desítek zdravotně a psychicky zdecimovaných lidí 30.6.2023 se o holích přesune někde k lesíku, přes den se budou potácet po Praze, vystaveni agresivitě mladších kolegů a většinové veřejnosti.





Pro většinu z nich bude tato zima poslední. Proto se také ubytovna zavírá v létě, že? Potichu, bez novinářů, s bezmocnými sociálními pracovníky, kterým klienti říkají: Stejně nic nezmůžete, kapacity nejsou a já už to nějak dožiji…





A to nejsmutnější nakonec, na ubytovně panuje v této skupině osob vlastně pokora a smíření s odchodem zpátky na ulici a předčasným úmrtím. V současné ČR je to pro tento typ lidí vlastně vysvobození a oni se na něj vlastně těší….





Tak hezké léto u Jadranu s sousedem, panem Janouškem - přeji paní radní pro sociální oblast a bydlení v Praze. Milá paní Alexandro U. - užijte si to!





Červen 2023 - Praha









