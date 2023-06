Západní firmy se vyhýbají ruskému Davosu, jeho prestiž se vytrácí

16. 6. 2023

Každoroční akce, v jejímž čele stojí Vladimir Putin, je od invaze na Ukrajinu označována za "naprosto toxickou".



Západní firmy se téměř všeobecně vyhýbají každoroční události nazvané "ruský Davos", které předsedá Vladimir Putin. Je to jasným symbolem mezinárodní izolace Ruska po více než 15 měsících od jeho plné invaze na Ukrajinu.



Jeden z bývalých účastníků Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra (SPIEF) označil pozvání na toto fórum za "naprosto toxické" a přirovnal je k pozvání na každoroční sraz zločinecké organizace Spectre, kterou vedl úhlavní nepřítel Jamese Bonda Ernst Blofeld.



Stánky na akci nyní propagují možnosti investovat na územích východní Ukrajiny, která byla obsazena ruskou armádou. Na pódiu dostali prostor krajně pravicoví aktivisté včetně Alexandra Dugina. A zahraniční návštěvníci, kteří se akce zúčastní, byli vyzváni, aby si s sebou přinesli dolary a eura v hotovosti kvůli nefunkčnosti zahraničních kreditních karet v Rusku.



Některé ruské společnosti a významní podnikatelé se této události také vyhýbají, protože její prestiž a možnosti navazování kontaktů se vypařily. Patří mezi ně například největší ruská technologická společnost Yandex a řada podnikatelů s dobrými kontakty.



"Myslí si, že je to zbytečné a drahé," řekla Alexandra Prokopenko, bývalá úřednice centrální banky, která o letošním fóru napsala, že je to "Potěmkinova vesnice". "Vedle SPIEFu je spousta dalších věcí, takže se jim nevyplatí cestovat do Petrohradu a setkávat se tam se všemi lidmi, pokud to není výhodné pro jejich podnikání."



Ceny za účast nebo nákup stánku na této akci podle ní "raketově rostou" a zároveň mizí zahraniční delegace a další možnosti navazování kontaktů.



Jedním ze znaků pokleslého stavu fóra bylo, že Igor Sečin, šéf státní ropné společnosti Rosněfť, nedokázal na své výroční zasedání přilákat žádné přední osobnosti z oblasti energetiky.



"Před pěti lety chtěl mít na SPIEF přístup každý, protože tam byli všichni," řekla. "Byla to skvělá příležitost pro navazování kontaktů. Nyní je to zbytečné. S kým budou navazovat kontakty? Mohou se potkat na zasedání vlády, mohou se prostě setkat v Moskvě."



Poradce jednoho ruského oligarchy, který se letošního fóra nezúčastnil, napsal, že jeho šéf "se posledních několik let o účast na [SPIEF] nijak zvlášť nezajímal a ani na loňský ročník neměl v plánu jet".





Akce je považována za důležitou pro Putina, jehož prezidentská administrativa a bezpečnostní služby schvalují seznam potenciálních hostů každoročního fóra několik měsíců předem.







Organizátoři se snažili vyhnout zmínkám o ruské válce proti Ukrajině a zároveň vykreslit obraz ruské ekonomiky jako odolné vůči sankcím ze strany Západu.



Přesto se válka na Ukrajině na SPIEFu objevuje ve velké míře a řečníci slibují odměny za zničené tanky západní výroby, které používají ukrajinské ozbrojené síly.



Jako náhradu za západní delegace Rusko pozvalo představitele Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie, Indie a Číny.



Optimisté ve vládě připustili, že fórum bylo oslabeno, ale tvrdili, že ztrátu vztahů se Západem mohou nahradit tím, že se zaměří na Blízký východ a další regiony.



"Kolegové samozřejmě říkají, že věci jsou jiné než dříve, to je zřejmé," řekl úředník státní finanční instituce, který se SPIEF účastnil již podruhé. "Ale musíte se přizpůsobit nové realitě. Musíme hledat nové partnery, na Súdskou Arábii se hodně zaměřujeme a máme s nimi spoustu schůzek, jednáme o nových projektech a investicích. Řekl bych, že atmosféra je normální, ne příliš depresivní. Lidé o Ukrajině příliš nemluví."



Mnozí další se však podle Prokopenka domnívají, že se fórum stalo cvičením v sebeklamu.



"Z psychologického hlediska je dost těžké předstírat, že můžete pokračovat v běžném podnikání v zemi, kde probíhá horká válka na Ukrajině a válka se Západem," řekla Prokopenková.



Letos se na předběžném seznamu pozvaných účastníků objevil i šéf Googlu Eric Schmidt, uvedl list Financial Times. Když však byl tento seznam zveřejněn, Schmidt a další významní podnikatelé popřeli, že by se konference zúčastnili. Až bude Putin přednášet svůj každoroční hlavní projev, na pódiu se k němu připojí pouze alžírský prezident.



Financial Times informovaly, že krátce před letošním fórem Putin podepsal důvěrný dekret, který dává vládě mimořádné pravomoci kupovat západní aktiva v Rusku se značnou slevou, čímž fakticky připravuje půdu pro znárodnění zahraničních společností.



Je to na hony vzdálené fóru před rokem 2014, kdy se nadnárodní společnosti a ruské firmy ucházely o drahá partnerství nebo pořádaly okázalé večírky za účasti popových hvězd včetně Stinga, aby dokázaly, že jsou oddané ruskému trhu.



"Museli jste tam být, abyste ukázali, že jste seriózní hráč na trhu," řekl bývalý účastník. "Všechny nadnárodní společnosti se snažily být co nejvíc vidět v programu, na co největším počtu zasedání a říkat ty správné věci, které lidé z ruské vlády rádi slyší. Takže to byla skutečná soutěž, každý tam musel být."



Po anexi Krymu v roce 2014 se zahraniční společnosti staly opatrnějšími, uvedl tento člověk, ale i nadále se snažily být "pro Rusy co nejvíce viditelné a pro západní lidi co nejméně viditelné".



Od vypuknutí války však podle něj jakýkoli zájem Západu vyschl a mnoho Rusů přijíždí jen proto, aby ukázali, že akci nevynechávají. "Teď už tam jsou jen proto, aby si to odškrtli," řekl bývalý účastník.



