Britská Konzervativní strana usilovně pracuje na své totální diskreditaci

Po sžíravé, obsáhlé kritice bývalého premiéra Borise Johnsona, který lhal parlamentu, se Johnson sám a hrstka jeho stoupenců neúspěšně pokusila trumpovsky příslušní parlamentní výbor, který tuto kritiku vydal, zdiskreditovat. Mezitím se objevilo video z prosince 2020, kdy po oznámení covidového lockdownu a zákazu jakýchkoliv shromáždění pracovníci ústředí britské Konzervativní strany se bez problémů v práci společně veselili:



Avšak hlavním důvodem propadu popularity britských konzervativců je katastrofální situace s drasticky zdraženými hypotékami:



Největší klrize, jíž čelí britští konzervativci, není disko tanec v ústředí Konzervativní strany během nejpřísnějšího covidového lockdownu, ale to, zda si lidé budou moci dovolit dál bydlet ve svých domech a bytech v důsledku drastického nárůstu úrokových měr hypoték, především v důsledku brexitu:



"The biggest crisis the Tories face is not disco dancing in Central Office during the strictest phase of lockdown; it is whether people can afford to stay in their homes."@RachelSJohnson says the Tory's 'biggest crisis' to tackle before the next election is mortgage rates. pic.twitter.com/x3yTlpnGCV