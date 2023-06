Británie patří mezi země s nejpozitivnějším vztahem k uprchlíkům, ukázal průzkum

19. 6. 2023

Průzkum přichází v době, kdy se britská vládní rétorika ohledně přistěhovalců stává stále toxičtější a přejímá krajně pravicová hesla





Britové patří mezi země s nejpozitivnějším postojem k uprchlíkům na světě, ukázal nový celosvětový průzkum, a to navzdory rostoucímu nepřátelství britské vlády vůči žadatelům o azyl.



Mezinárodní průzkum, kterého se zúčastnilo téměř 22 000 dospělých ve 29 zemích, ukázal, že Britové mají třetí nejnadšenější pohled na uprchlíky, hned po Španělsku a Novém Zélandu.





Studie společnosti Ipsos přichází v době, kdy se britská vládní rétorika ohledně migrace stává stále toxičtější. Premiér Rishi Sunak vsadil svou politickou důvěryhodnost na slib "zastavit lodě", což je narážka na zastavení plavby uprchlíků přes kanál La Manche a heslo, které převzala krajní pravice.



Průzkum provedený počátkem tohoto měsíce zjistil, že názory na uprchlíky se v posledních 12 měsících v porovnání s prudkým nárůstem podpory po invazi na Ukrajinu celkově zhoršily, ačkoli postoje ve Spojeném království jsou trvale pozitivnější než u většiny ostatních zemí, které byly předmětem průzkumu.



Z průzkumu vyplynulo, že 56 % Britů zastává názor, že uprchlíci jsou "pozitivním přínosem", zatímco v mezinárodním měřítku je to 45 %. Ve srovnatelných západoevropských zemích to bylo 39 % ve Francii a v Belgii tento podíl klesl na necelých 33 %.



Kromě toho více než polovina (54 %) Britů si myslí, že by uprchlíkům mělo být umožněno zůstat, zatímco celosvětově to bylo 40 %.



Vláda chce deportovat žadatele o azyl ze Spojeného království do Rwandy v domnění, že tvrdý postup vůči uprchlíkům by jí mohl pomoci zajistit nečekané vítězství konzervativců v příštích parlamentních volbách. Podpora uprchlíků ve Spojeném království však ve skutečnosti vzrostla v období, kdy ministři zesílili útoky na žadatele o azyl.



Průzkum zjistil, že 84 % britských respondentů souhlasí s tvrzením, že "lidé by měli mít možnost uchýlit se do jiných zemí, aby unikli před válkou nebo pronásledováním", přičemž v roce 2021 tento podíl činil 73 %.



Od roku 2021 britská vláda zahájila stále agresivnější rétoriku vůči žadatelům o azyl, přičemž ministryně vnitra Suella Bravermanová loni v listopadu prohlásila, že dochází k "invazi" migrantů přes kanál La Manche na jižní pobřeží Anglie.



Jejich útoky by mohly vysvětlit, proč se stále více lidí v Británii - spolu s Jihoafrickou republikou, Itálií, USA a Japonskem - domnívá, že se v jejich zemi s uprchlíky zachází špatně. Pro srovnání, průzkum zjistil, že lidé v Indonésii, Polsku, Peru a Německu se spíše domnívají, že s uprchlíky se v jejich zemi zachází dobře.



Podíl Britů, kteří souhlasili s tím, že Spojené království musí "zcela" uzavřít své hranice pro uprchlíky, činil 37 %, což je méně než 42 % v roce 2021.



Zjištění přišla po jednom z nejrušnějších týdnů pro přeplutí malých lodí do Británie v tomto roce, kdy bylo zjištěno 33 lodí s celkem 1 669 osobami, což jsou údaje, které následují po čtvrtečním varování, že ministerstvo vnitra nemá žádný zřejmý plán na ubytování nově příchozích.



Z dalších výsledků průzkumu vyplývá, že dvě třetiny Britů se domnívají, že žadatelům o azyl by mělo být umožněno pracovat - většina z nich na to v Británii nemá právo - během čekání na rozhodnutí, zatímco celosvětově je to 48 %.



Trinh Tu, výkonný ředitel pro veřejné záležitosti ve společnosti Ipsos UK, řekl: "Soucit veřejnosti s uprchlíky zůstává vysoký. Je však také zřejmé, že od roku 2022 vzrostl také názor veřejnosti, že uprchlíci nejsou autentičtíí, což vede některé lidi k podpoře politiky, která je v rozporu s jejich přáním, aby se uprchlíci úspěšně integrovali."



Za posledních deset let se počet mezinárodně vysídlených osob více než zdvojnásobil a loni poprvé překročil hranici 100 milionů, přičemž v polovině roku 2021 jich bylo 84 milionů.





Předpokládá se, že počty budou i nadále stoupat - podle odhadů agentury OSN pro uprchlíky bude letos nuceně vysídleno nebo se stane osob bez státní příslušnosti 117,2 milionu lidí, mimo jiné v důsledku rostoucího dopadu klimatické nouze a nárůstu konfliktů.







