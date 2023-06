HRW: Morální kolaps Evropské unie

20. 6. 2023

čas čtení 3 minuty

zdůrazňuje Andrew Stroehlein z organizace Human Rights Watch ve svém každodenním přehledu událostí.

S tím, jak se ukazuje děsivý rozsah hromadného utonutí migrantů u řeckých břehů z minulého týdne a jak je nejistá verze událostí řecké pobřežní stráže ve stále větším rozporu s popisem obětí, je potřeba nezávislého vyšetřování zřejmá,

Potřebujeme však vidět mnohem víc. EU by se měla zamyslet nad svou rolí v této další tragédii, které se dalo předejít, a ukončit svou politiku "nechat je zemřít". Měla by obnovit oficiální a aktivní pátrací a záchranné mise ve Středozemním moři. A členské státy EU by měly přestat kriminalizovat záchranu životů a přestat stíhat pracovníky humanitárních organizací.

Úřady - zejména v Řecku - musí také ukončit pomlouvačné kampaně a stíhání aktivistů pracujících s migranty nebo podporujících jejich základní lidská práva. OSN i Rada Evropy za to Řecko důrazně kritizují, ale útoky úřadů nepolevují.



Pronásledování významného aktivisty za práva Panayoteho Dimitrase, zakladatele a vedoucího Řeckého helsinského monitoru, je jedním z příkladů toho, jak hrozné věci se v Řecku staly.



Koncem května řecká média informovala, že tamní úřad pro boj proti praní špinavých peněz nařídil zmrazení Dimitrasova majetku, dokud nebude zahájeno vyšetřování údajného zneužití finančních prostředků souvisejících s činností jeho skupiny. Mainstreamová média, včetně vládou kontrolované aténské tiskové agentury, zveřejnila něco, co vypadá jako únik informací, v některých případech spolu s jeho fotografií.



Skutečnost, že úřady neposlaly Dimitrasovi žádné oficiální oznámení o jakémkoli vyšetřování, prohlubuje podezření, že případ je falešný a jde pouze o pomluvu. Jak uvedla Mary Lawlorová, zvláštní zpravodajka OSN pro obránce lidských práv, která se k případu vyjádřila: "úniky informací o takových vyšetřováních se běžně používají k očerňování obránců lidských práv."



Není to poprvé, co úřady po Dimitrasovi jdou. Koncem roku 2022 vznesly řecké úřady proti němu a dalšímu aktivistovi Tommymu Olsenovi nepodložená obvinění za jejich práci, kterou se snažili osvětlit porušování lidských práv, k němuž dochází na řeckých hranicích.



Zdá se, že EU je zde v naprostém morálním rozkladu. Ti, kdo jsou u moci, omezili pátrání a záchranu na moři. Kriminalizují záchranu životů na volném moři. A pronásledují ty, kteří se odváží poukázat na to, že zoufalí a bezmocní lidé, kteří se hromadně topí, jsou ve skutečnosti lidské bytosti s právy.

