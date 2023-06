Sedmnáctý pochod za zklidnění dopravy v Praze

21. 6. 2023

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva Kampaň za zklidnění pražské dopravy pokračovala pochodem, který se v úterý po páté hodině odpolední vydal z Florence na Mariánské náměstí. Začátek průvodu organizátorům zkomplikovala nepřítomnost policie. Průvod i přesto vyrazil na cestu. Úterního průvodu za zklidnění dopravy se zúčastnilo okolo padesáti lidí. Když se ukázalo, že policie nedorazí, účastníci se dohodli, že přesto vyrazí původní trasou a pro zajištění vlastní bezpečnosti zastaví dopravu v celé šíři vozovky. Dneska jdem bez policie, bude zábava. pic.twitter.com/KdIBWjLlxw — Poslední Generace 💟𝟯𝟬✌🐌 (@LastGenCZ) June 20, 2023





“Domluvili jsme se, že aby kolem nás nemohla auta nebezpečně projíždět, raději zabereme všechny pruhy. Také jsme předpokládali, že díky tomu některý ze řidičů zavolá policii, a ta pak dorazí na místo řídit dopravu. Tento předpoklad byl správný. Policie dorazila během několika minut, a tak se nevytvořila zbytečně velká zácpa. Po příjezdu policie se průvod stáhnul na část vozovky a auta projížděla okolo,” popsal situaci na dnešním protestu jeden z jeho organizátorů Michal Pech. “Je zjevné, že policie čekala poblíž, dorazili totiž na zavolání velmi rychle, a to včetně antikonfliktního týmu,” dodal.

Kampaň 30 pro Prahu pokračuje již třetí měsíc a Poslední generace si díky němu získala velkou pozornost. V posledních dnech se také vynořily spekulace o jejím financování z Ruska. Ty však aktivistická skupina rychle vyvrátila, když dala novinářům možnost nahlédnout do finančních dokumentů. “Ničím nepodložené obvinění ze sponzoringu Putinovým režimem proti nám vznesl na Twitteru majitel Seznamu Ivo Lukačovič. Mnoho dalších účtů včetně elitních novinářů a člověka pracujícího pro Úřad vlády šíření této dezinformace intenzivně podporovalo. My ale na ruský režim nejsme žádným způsobem napojení. Představa, že by Putin podporoval bezpečnější dopravu v České republice, mi přijde doopravdy úsměvná,” okomentovala události posledních dní tisková mluvčí Poslední generace Veronika Holcnerová.

Na příští týden Poslední generace chystá poslední pražský protest. Jedná se o pochod zakončený piknikem ve vozovce. První piknik proběhl již minulý týden v Brně, kde se ho zúčastnilo okolo osmdesáti lidí. V průběhu letních prázdnin kampaň pokračovat nebude, ale podle organizátorů na ni s největší pravděpodobností v září naváže další série protestů.

0