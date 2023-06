Co pro mě znamená George Orwell

S Georgem Orwellem, od jehož narození dnes, 25. června, uplynulo sto dvacet let, jsem se poprvé setkal na gymnáziu, tuším někdy v patnácti. Učitel angličtiny, kterému jsme přezdívali Melounek, nám zadal číst román 1984. Jeho skutečné jméno si nepamatuju, jen to, že byl zrzavý a velmi mladý a patrně se nám snažil skrze seznámení s nejslavnější dystopií vštípit odpor k totalitarismu. (Možná mu ale šlo přece jen o něco jiného, protože jsem s ním četli i Huxleyho Konec civilizace.) Ten se na konci devadesátých let ztotožňoval s politickou levicí a celý antitotalitární narativ byl součástí svébytné post-disidentské varianty „whigovské historie“. V jejím rámci se Orwell vepsal do českého povědomí jako antikomunista (kterým byl) a autor dvou beletristických děl, která se u nás někdy četla bezmála jako románové verze Hayekovy Cesty do otroctví. Těžko se šlo více mýlit. Navzdory odpudivému Angsocu z jeho posledního románu zůstal Orwell do konce života přesvědčeným socialistou.