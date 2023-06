Kosovská ministryně zahraničí: "Západ nechce vidět ani slyšet"

23. 6. 2023

čas čtení 4 minuty

Donika Gërvalla-Schwarz požaduje, aby Západ změnil svou strategii, vyslal na Balkán další diplomaty a zaujal tvrdší postoj k Srbsku. Ptala se Adelheid Wölflová. Donika Gërvalla-Schwarz požaduje, aby Západ změnil svou strategii, vyslal na Balkán další diplomaty a zaujal tvrdší postoj k Srbsku. Ptala se

Od konce května chtějí čtyři zvolení starostové – Albánci – převzít úřad v obcích se srbskou většinou v severním Kosovu. Napětí výrazně vzrostlo. Srbští zločinci vážně zranili vojáky kosovských sil (KFOR). Západ vyzývá kosovskou vládu, aby podnikla deeskalační kroky.

STANDARD: EU hrozí Kosovu opatřeními, pokud se speciální policejní jednotka Rosu nestáhne ze severu Kosova. Co to znamená?

Gërvalla-Schwarz: To je vážná strategická chyba. Hrozby spojenecké demokracii založené na právním státu, která chrání právo a volené zástupce před násilnými zločinci, kteří používají ruční granáty proti vojákům KFOR, jsou fatálním signálem. To vyvolává eskalaci – a srbský prezident Aleksandar Vučić pokračuje v eskalaci: Srbské speciální jednotky vtrhly do naší země a unesly tři policisty. Tato otevřená agrese znamená červený poplach: Takto začal bývalý srbský prezident Slobodan Milošević své války v roce 1991. Již dlouho varujeme, že pokud nebude Vučić zastaven, dojde k úmrtím. Příklad zanechá svou stopu daleko za hranicemi regionu. Protože zpochybňuje principy a spolehlivost Západu globálně, jak slyšíme z jiných částí světa.

STANDARD: Za jakých podmínek bude Rosu stažena?

Gërvalla-Schwarz: Stejně jako ve Vídni, Štýrském Hradci nebo Linci se policie stáhne, když násilní extremisté již neohrožují právní stát a starostu. Žádný stát založený na právním státu nesmí tolerovat násilí a oblasti, kde neplatí zákony.

STANDARD: USA a EU vyžadují, aby starostové pracovali mimo své obecní úřady.

Gërvalla-Schwarz: Kosovo nemůže spáchat politickou sebevraždu ani kvůli svým nejbližším přátelům. Západ jako celek nesmí dovolit několika problematickým diplomatům, aby zatáhli region do války v nesvaté alianci s Putinovým zástupcem Vučićem. V každém případě budeme bránit naši zemi, protože bráníme právní stát a demokracii. Vučiće nelze zastavit penězi ani appeasementem, pouze křišťálově jasným postojem. EU ho nemá, protože není jednotná.

STANDARD: Jaká je role Kremlu v současné situaci?

Gërvalla-Schwarz: Kreml si zahrává se Západem, který vypadá jako náměsíčník. Varujeme již dlouho, ale mnozí západní partneři, včetně Rakouska, nechtějí vidět a nechtějí slyšet. Mluvit, dávat rady, to je to, co chtějí. Bohužel se věci pro Kreml vyvíjejí dobře.

STANDARD: Za jakých podmínek se mohou konat nové volby ve čtyřech obcích na severu se srbskou většinou?

Gërvalla-Schwarz: Rozhoduje o tom prezident podle zákona, ne aklamací. Západ musí nejprve zabránit Vučićovi znovu zasáhnout hrozbami a násilím v cizí zemi, aby si vynutil bojkot voleb. 17. března Západ zaručil, že v dubnových volbách nedojde k bojkotu. Výsledek je znám a nesmí se opakovat.

STANDARD: Jaký dopad mají nedávné události na dialog se Srbskem?

Gërvalla-Schwarz: Eskalace je výsledkem špatné strategie. Vysoký představitel EU pro srbsko-kosovský dialog Miroslav Lajčák často opakuje Vučićův postoj. To je fatální nejen pro mediaci; povzbuzuje to Vučiće k eskalaci. Situace je extrémně nebezpečná, na místě jsou dokonce i Wagnerovy jednotky. Má-li být eskalace zastavena, je naléhavě zapotřebí nová strategie, včetně nového personálu.

STANDARD: Vaše vláda slíbila, že zakročí proti korupci a zneužívání úřadů. Jaké jsou dosavadní výsledky?

Gërvalla-Schwarz: Náš boj proti korupci funguje. Stoupli jsme v protikorupčním indexu. Zlepšilo se také vnímání právního státu. Kromě toho máme rekordní příjmy z daní a cel.

Zdroj v němčině: ZDE

0