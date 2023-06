Přibývají otázky ohledně konstrukce ponorky Titan

23. 6. 2023

čas čtení 6 minut





Lidé vyjadřují pochybnosti ohledně bezpečnostních standardů plavidla a nedostatečné certifikace, americké námořnictvo hlásí pravděpodobnou implozi



Probíhá vyšetřování ztráty ponorky Titan, o níž se předpokládá, že při nedělním ponoru na místo vraku Titaniku explodovala a zabila všech pět členů posádky. Narůstají otázky ohledně experimentální konstrukce plavidla, bezpečnostních norem a nedostatečné certifikace.



Naděje na nalezení živých mužů se rozplynuly ve čtvrtek, kdy americká pobřežní stráž oznámila, že dálkově řízené vozidlo (ROV) prohledávající mořské dno poblíž místa vraku Titaniku 645 km jižně od St John's v Newfoundlandu našlo trosky "odpovídající katastrofické likvidci této tlakové komory".

Probíhá vyšetřování ztráty ponorky Titan, o níž se předpokládá, že při nedělním ponoru na místo vraku Titaniku explodovala a zabila všech pět členů posádky. Narůstají otázky ohledně experimentální konstrukce plavidla, bezpečnostních norem a nedostatečné certifikace.Naděje na nalezení živých mužů se rozplynuly ve čtvrtek, kdy americká pobřežní stráž oznámila, že dálkově řízené vozidlo (ROV) prohledávající mořské dno poblíž místa vraku Titaniku 645 km jižně od St John's v Newfoundlandu našlo trosky "odpovídající katastrofické likvidci této tlakové komory".



Na palubě ponorky byli britský dobrodruh Hamish Harding, 58 let; francouzský veterán a průzkumník Titaniku Paul-Henri Nargeolet, 77 let; britsko-pákistánský podnikatel Shahzada Dawood, 48 let, a jeho 19letý syn Suleman; a Američan Stockton Rush, 61 let, spoluzakladatel společnosti OceanGate, která zničenou ponorku provozovala.



Admirál John Mauger z prvního okrsku pobřežní stráže USA uvedl, že vyšetřovatelé se pokusí zjistit, co se s Titanem stalo. "Vím, že existuje také mnoho otázek, jak, proč a kdy se to stalo. To jsou otázky, o kterých budeme nyní shromažďovat co nejvíce informací," řekl Mauger a dodal, že jde o "složitý případ", který se stal v odlehlé části oceánu a na němž se podíleli lidé z několika různých zemí.



Americké námořnictvo uvedlo, že zjistilo "anomálii",kdy zřejmě došlo k implozí Titanu, zatímco filmový režisér James Cameron prohlásil, že jeho zdroje pro hlubokomořský průzkum zaznamenaly "hlasitou ránu", která zřejmě znamenala okamžik, kdy osoby na palubě přišly o život.





Poté, co byla v neděli ráno poprvé nahlášena ztráta ponorky při její cestě k místu ztroskotání, analyzovalo námořnictvo své akustické údaje. Podle deníku New York Times pocházejí data z tajné sítě podmořských senzorů určených ke sledování nepřátelských ponorek.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Další odborníci z oboru a jeden z informujících zaměstnanců v roce 2018 vyvolali poplach a kritizovali společnost OceanGate za to, že se rozhodla neusilovat o certifikaci a provozovat lponorku jako experimentální plavidlo.



V roce 2019 společnost OceanGate uvedla, že se obává, že proces certifikace by mohl zpomalit vývoj a působit jako brzda inovací. "Přivádět externí subjekt ke každé inovaci předtím, než je uvedena do reálného testování, je pro rychlé inovace anathema," uvedla.



Ve čtvrtek Cameron vystoupil v televizi ABC News a řekl, že mnoho lidí v odvětví ponorek bylo společností Titan znepokojeno.



"Řada předních hráčů v komunitě inženýrů zabývajících se hlubinným ponorem dokonce napsala společnosti dopisy, v nichž uvedla, že to, co dělají, je příliš experimentální na to, aby to mohlo přepravovat cestující, a že to musí být certifikováno a tak dále," řekl.



"Oslavujeme inovace, že? Ale neměli byste používat experimentální vozidlo pro platící cestující, kteří sami nejsou hlubinnými inženýry," dodal.



Bývalý obchodní partner Stocktona Rushe, Guillermo Söhnlein, se však proti takovým tvrzením ohradil a trvá na tom, že dvojice při spoluzakládání OceanGate kladla bezpečnost na první místo.



"[Rush] se nesmírně angažoval v oblasti bezpečnosti," řekl Söhnlein britskému rádiu Times. "Byl také nesmírně pečlivý, pokud jde o řízení rizik, a velmi dobře si uvědomoval nebezpečí spojená s činností v hlubokomořském prostředí. Takže to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem v roce 2009 souhlasil, že s ním začnu podnikat."



Söhnlein uvedl, že je příliš brzy na to, aby se dalo říci, co se s Titanem stalo, a dodal, že je "složité se orientovat" při formulování globálních předpisů pro ponorky určené pro plavbu do velkých hloubek.



Cameron mezitím načrtl paralely mezi ztrátou Titaniku a Titanu a prohlásil, že oběma tragédiím předcházela ignorovaná varování. V případě Titaniku se kapitán vydal plnou parou přes Atlantik za bezměsíčné noci, přestože byl upozorněn na ledovce.



"A je to tu zase," řekl Cameron. "A na stejném místě. Teď tu leží jeden vrak vedle druhého vraku ze stejného zatraceného důvodu."



1

320

Podle prohlášení zjistilo anomálii "odpovídající implozi nebo explozi v obecné blízkosti místa, kde ponorka Titan operovala v době ztráty spojení". Námořnictvo, které tuto informaci nepovažovalo za definitivní, ji předalo pobřežní stráži, která pokračovala v pátrání po pohřešovaných mužích.Cameron - který sám absolvoval 33 ponorů k vraku Titaniku a tvrdí, že na lodi strávil "více času než svého času její kapitán" - uvedl, že o likvidaci ponorky věděl od začátku čtyřdenního pátrání. Řekl také, že jeho zdroje uváděly podobné informace o osudu Titanu."Během hodiny jsme dostali potvrzení, že došlo k hlasitému výbuchu ve stejnou dobu, kdy se ztratila komunikace s ponorkou," řekl ředitel agentuře Reuters. "Hlasitá rána na hydrofonu. Ztráta transpondéru. Ztráta spojení. Věděl jsem, co se stalo. Ponorka explodovala."Cameron se stal v 90. letech minulého století při výzkumu a natáčení svého oscarového filmu Titanic hlubinným průzkumníkem a je spolumajitelem společnosti Triton Submarines, která vyrábí ponorky pro výzkum a turistiku.V pondělí řekl svým kolegům v e-mailu: "Ztratili jsme několik přátel," a: "Právě teď je na dně na kusy."Po oznámení úmrtí osob na palubě Titanu Cameron řekl, že si přál, aby býval bil na poplach dříve, a dodal, že byl skeptický, když se dozvěděl, že společnost OceanGate vyrábí hlubinnou ponorku s kompozitním trupem z uhlíkových vláken a titanu."Myslel jsem si, že je to hrozný nápad. Přál bych si, abych se ozval, ale předpokládal jsem, že jsou chytřejší než já, víte, protože jsem s tou technologií nikdy neexperimentoval, ale prostě to znělo špatně už na první pohled," řekl Cameron agentuře Reuters.Příčina imploze Titanu nebyla stanovena, ale Cameron řekl, že předpokládal, že kritici měli pravdu, když varovali, že trup z uhlíkových vláken a titanu umožní delaminaci a mikroskopické pronikání vody, což časem povede k postupnému selhání.