Zinscenovaný chaos: Skutečný odstrašující prostředek Ruska

25. 6. 2023

Prigožinova vzpoura vytváří politickou tříštivou bombu

Putin mrknul. Prigožin může řídit své neokoloniální zločinecké impérium z Běloruska. Někteří generálové budou propuštěni. Válka pokračuje. Takové je zdání. Ale jaká je podstata? ptá se Paul Mason.

V posledních 24 hodinách mě deprimuje neschopnost západních médií vyrovnat se s realitou ruského fašismu, kde je koncept zdání/podstata zásadním analytickým nástrojem.

To, co se zdá, a to, co se skutečně děje, se téměř vždy liší: pravda je obsažena ve faktech, ale není prezentována prima facie. Musíte analyzovat, rozeznávat signál od šumu, dešifrovat zprávu od signálu.

Co víme?





Co se tedy stalo? Začněme na úrovni toho, co je vidět.





Prigožin uspořádal vzpouru, aby svrhl vedení ruského MO. Byla jasně telegrafovaná, stejně jako její omezený záměr. Byla provedena v rychlosti, za použití klasické taktiky puče na místě a podařilo se jí ovládnout ruský informační prostor.





K její porážce by Putinovi stačilo postavit na řeku Oku jedinou armádní brigádu a použít ruské letectvo k bombardování rozjeté kolony Wagnerovy skupiny, když předtím vyřadil její protivzdušnou obranu. To však nebyl schopen udělat. Ani jeho zpravodajská služba zřejmě nedokázala o plánované vzoouře dostatečně varovat předem.





Putin neuspěl, protože i když se letectvo pokusilo Wagnera zastavit, utrpělo ztráty a údajně někteří piloti odmítli zaútočit. Neexistují žádné záznamy o vážnější mobilizaci armády a vojáci Rosvgardie na kontrolních stanovištích prostě nechali kolonu projet.





Místo toho Putin pravděpodobně uprchl ve velitelském letadle na Valdaj spolu s příslušníky moskevské elity a vyjednával s Prigožinem, čímž mu přenechal roli zprostředkovatele moci v tom, co bude následovat.





Mezitím četné vnitřní frakce deklarovaly své postoje: skupiny "Svobodného Ruska" na Ukrajině podpořily povstání, stejně jako Navalnyj; Kadyrov podpořil centrální vládu (ale nezaútočil na Rostov); "Klub rozhněvaných vlastenců" Igora Girkina zuřil nad paralýzou. Postavení FSB v rámci včerejších událostí zůstává neznámé.





Co nám navenek zůstalo, je oslabený autoritářský stát, který právě ukázal, jak blízko kolapsu by se mohl octnout, kdyby byl diktátor Putin odstraněn.





Putinův skutečný odstrašující prostředek





Zde se však blížíme k podstatě událostí: zinscenováním 24hodinového krachu ruská bezpečnostní elita - je jedno, zda náhodou, nebo záměrně - nastínila Západu svůj strategický argument:





"Rusko je stát, který nelze na Ukrajině porazit, protože v případě ponížení by se mohlo rozpadnout na válčící frakce jako v letech 1918-19, jenže tentokrát s jadernými zásobami ve hře."





Když se nad tím zamyslíte, je to mnohem silnější argument než ten, který obvykle předkládají němečtí pacifisté: "nepodporujte Ukrajinu, protože by nás Putin mohl odpálit atomovkou". Je to také silnější argument než ten, kterého se obvykle obávají západní zpravodajské služby: Putin svržen efektivnějším zastáncem tvrdé linie.





Je nepravděpodobné, že by Putin na Ukrajině použil taktické jaderné zbraně, protože ho Bidenova administrativa varovala, že pokud by tak učinil, USA by vstoupily do války konvenčními prostředky a ukončily by ruskou přítomnost na Ukrajině a v Černém moři. Jakákoli náhrada za tvrdou linii by čelila stejnému problému.





Katastrofický rozpad ruského státu - který se stal osudovým tématem v putinovských a krajně pravicových komentářích během Prigožinova povstání - je však reálnou možností.





Již dříve jsem zde psal, že ruská armáda má "styl selhání" - politizaci a rozpad. Stejně tak ruský stát.





Carské Rusko se během občanské války rozpadlo: dokonce i bílé armády se skládaly ze soupeřících územních a politických frakcí od liberalismu přes carismus až po protofašismus Alexandra Kolčaka.





Samotný Sovětský svaz se rozpadl mezi Vánocemi a Novým rokem 1991. Dokonce i uvnitř Ruské federace se centralizovaná moc rozpadla na mnoho let poté. Ruský styl selhání je frakční dezintegrace a my jsme právě dostali příležitost nahlédnout do její podoby v 21. století.





Hrozba, kterou může Putin od dnešního rána věrohodně házet na západní lídry, tedy není: "ustupte, nebo odpálím atomovku na Kyjev"; je to "ustupte, nebo se stát s jadernými zbraněmi může rozpadnout do válečnictví".





Všechny oči upřené na jadernou elektrárnu





V Kyjevě se mezitím vláda soustředí na bezprostřednější hrozbu: umístění výbušnin v Záporožské jaderné elektrárně. Šéf rozvědky Kyril Budanov včera v podrobném rozhovoru s Brunem Maçãesem pro New Statesman popsal nedávné ruské akce v elektrárně.





U čtyř ze šesti reaktorů umístili vozidla s výbušninami. A zaminovali chladicí jezírko - které nyní stojí vysoko nad korytem Dněpru po zaminování přehrady Nová Kachovka.





"Bez chlazení by se jaderné reaktory mohly roztavit za deset hodin až 14 dní. Rusko by podle něj dokázalo zvýšit napětí v přívodním vedení do elektrárny, což by přineslo jadernou havárii v dolní části tohoto časového rozmezí. Jak se Budanov vyjádřil během rozhovoru: "K urychlení katastrofy by mohly být použity technické prostředky."

Abychom pochopili Putinův záměr, musíme číst Prigožinovu vzpouru jako součást sledu událostí. Netvrdím, že vím, co si Putin myslí - ale mluví pouze prostřednictvím činů, takže je třeba tyto činy pečlivě "číst", i když mohou mít binární záměr:

Mobilizuje BRICS, aby Západu předložil mírový plán, který zřejmě zahrnuje zachování Krymu a neutralitu Ukrajiny (jeho celkový cíl).

Vyhodí do povětří přehradu Nová Kachovka, čímž odsoudí Cherson i Krym k dlouhodobé ekocidě.

To ponechává jadernou elektrárnu náchylnou k roztavení, pokud dojde k poškození chladicí nádrže. Již dlouho se proslýchá, a dokonce je signalizováno, že Putinův tah "eskalací k deeskalaci" bude zahrnovat zinscenovaný "teroristický útok" na elektrárnu.

Pak přichází vzpoura Prigožina

Je možné, že celá věc byla zinscenovaná, ve smyslu očekávaná a odehraná v rámci dohodnutých parametrů. Jak jsem napsal včera, šlo o "Kayfabe puč" - za použití performativního násilí, které používají profesionální wrestleři, i když jde o skutečnou krev.

Ale i kdyby to nebylo zinscenované ve spolupráci, Prigožinovo odstoupení na poslední chvíli mě přesvědčuje, že šlo o choreograficky připravenou demonstraci síly různých frakcí. Na rozdíl od mnoha západních komentátorů mě nepřekvapilo, jak představení skončilo.

Ale kdo si myslíte, že byl kýženým publikem? Ruský lid - určitě: potřebuje hrdiny a teď jednoho má. Od této chvíle je velký byznys s řízením ruského fašistického státu společným podnikem Jevgenije a jeho starého šéfa Volodi: podnikatelská elita se bude krčit před dvěma pány a nikdy si není jistá, kdo bude nakonec vládnout.

Ale hlavním divákem jsme byli my, Západ. "Podívejte se, co se stane, když vyhrajete," zněl podtext napsaný velkými písmeny pro geopoliticky hloupé.

To, s čím máme co do činění, je nihilismus.

Jak jsem napsal v knize Jak zastavit fašismus, je hluboce zakořeněn ve všech fašismech, ale zejména v jeho duginovské odrůdě. "K čemu je svět, když v něm není Rusko," jak se zeptal Putin v roce 2018, to je jen zdvořilou iterací Duginovy výhrůžky, že zničí modernitu, pokud Rusko nebude moci být velkým etnonacionalistickým státem.

Bude chvíli trvat, než si dáme dohromady, kde skutečně leží frakční zlomy a jak je to s Prigožinem doopravdy. Ale ať už jsou detaily jakékoli, širší obraz je jasný.

Rusko si v současné podobě nemůže udržet své místo v mnohostranném světovém řádu. Jeho status vyděděnce musí být dlouhodobě zvládnut.

Západ musí investovat nejen do vítězství Ukrajiny, ale do dlouhodobé bezpečnosti Ukrajiny a dlouhodobé stability Ruska. Musí v Rusku najít spojence a vypracovat pohotovostní plány - pokud možno s Čínou -, jak omezit škody na globální bezpečnosti, pokud by ruská elita skutečně implodovala.

Z krátkodobého hlediska je věc jasná: Putin nesmí být na pochybách, že odpálení záporožské jaderné elektrárny je tou poslední červenou čarou.

Zdroj v angličtině ZDE

