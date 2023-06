Terorista Girkin-Strelkov komentoval Prigožinova poslední prohlášení

27. 6. 2023

Paul Mason:

Girkinova analýza je zmatená, ale přidává podrobnosti. Domnívá se, že Prigožin se snažil vytvořit podmínky pro převrat provedený někým jiným, ale "politický plán selhal". Když Putin uprchl, nemělo smysl pokračovat... naznačuje, že k zásadní změně moci již došlo.



Proč nebyla v Moskvě nasazena divize Džeržinského, ptá se... buď to Putin nařídil a bylo to odmítnuto; nebo to nenařídil. Pokud to druhé, bylo to na základě chybné kalkulace, nebo ze strachu? To stále nevíme... Pokud je toto současný postoj ruského etnonacionalistického militarismu, jsou v háji a vědí to. Domnívají se, že existuje frakce na vysoké úrovni, která velí, ale nevědí, kdo v ní je?"



Čím víc o Putinově projevu přemýšlím, tím víc mi vystupuje do popředí tato věta: "Prakticky celá ruská společnost..." couvla.



Do očí bijící sebeklam: podpořilo ho několik jednotek letectva a zaplatilo za to životem. A teď to ví i ruský lid.

Girkin:







"Znovu zopakuji své závěry. Byl to pokus o ozbrojené povstání s cílem odstranit Putina od moci. Konkrétně šlo o cíl spáchat státní převrat.



Celá vojenská operace byla dokonale provedena a připravena. Skutečná mistrovská třída. Kdo sloužil a ví alespoň něco o armádě, měl by pochopit, že nepřipravené jednotky takových výsledků nedosáhnou. Kdyby pochod nebyl připraven, skončil by v půli cesty kvůli nedostatku nafty a dalším věcem.



Pokusím se podat svou verzi tohoto pokusu o převrat.



Každý puč má mocenskou a politickou složku. Po začátku SMO bylo všem jasné, že jde o spiknutí a palácový převrat. Otázkou zůstávalo, kdo by ho mohl provést. Jak se ukázalo, Wagner byl ideálním ozbrojeným nástrojem. Došlo ke konfliktu s ministerstvem obrany. Existovala možnost připravit spiknutí bez obav z čehokoli, protože Prigožinova ochrana je dokonalá. A je tu i mnoho dalších faktorů.



Načasování bylo dokonalé. Ukrajinská ofenziva; všichni byli zaměstnáni řízením a obranou. Nikdo si nedokázal představit, že by někdo zahájil povstání. Vágner se vzpamatovával z Bachmuta. Všichni věřili, že PMC je téměř neschopná. Před námi byl víkend. Úředníci a vykonavatelé byli uvolnění. Někteří byli na dovolené. Administrativní budovy byly prázdné.



Trasa cesty. Donská trasa byla plná lidí, což bylo pro povstalce výhodné jako "živý štít". Navíc nejdelší dny. Prigožin skutečně přiznal, že Gerasimova málem zatkli včas, aby mohl opustit Rostov. Jsem si jist, že cílem bylo zatknout Šojgua a Gerasimova v Rostově. Obsazení Rostova byla vojensky kompetentní akce. Jak jsem již napsal, v Rostově nebylo možné provést operaci k zatčení Prigožina.



Wagnerovy jednotky nejen pochodovaly, ale prorážely k Moskvě. Jaké objekty měly obsadit? Tato otázka zůstává otevřená. Měly všechny možnosti zablokovat ministerstvo obrany, generální štáb, Lubjanku, PA a možná i letiště. Existují svědectví, že se v Moskvě a Petrohradě ráno objevily podivné skupiny, které se organizovaně pohybovaly v maskovacích uniformách jen tak po ulicích



Úder na základnu Wagner byl pro Prigožina "legitimním" důvodem k akci. To, co říkali o neochotě prolévat krev, byla lež. Ta se začala prolévat okamžitě. "Protest" byl lež. Kvůli tomu nebylo třeba letět do Moskvy. Stačilo dobýt Rostov. V takových případech se téměř okamžitě do Moskvy přiváží Dzeržinského divize. Kantemirovka a Tamanskaja byly v plné pohotovosti, ale žádný rozkaz k cestě do Moskvy neexistoval. Putin jasně nastínil, co se děje. Stejně tak Sobjanin.



Masy lidí s vlastními úkoly se měly objevit i v Petrohradě. GAZelle s penězi nebyla uložena jen na ulici. To se stává, když je třeba distr

