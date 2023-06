Chvála nerespektovaného "bojového taxíku"

28. 6. 2023

čas čtení 8 minut

Přilby byly zavedeny v 1. světové válce a snížily počet zabitých vojáků asi o polovinu tím, že chránily lebku proti většině střepin (většinou tříštivých granátů), napsal Sven Ortmann. Přilby byly zavedeny v 1. světové válce a snížily počet zabitých vojáků asi o polovinu tím, že chránily lebku proti většině střepin (většinou tříštivých granátů),

Ochranné vesty proti střepinám (hovorově "flakové vesty") byly zavedeny v korejské válce a měly podobný účinek nad rámec přileb tím, že chránily trup proti většině fragmentů.

Obrněný transportér (OT) byl vynalezen v 1. světové válce a představen ve 2. světové válce. Říkalo se také, že snížil počet zabitých v akci asi o polovinu. OT chránil proti silnějším střepinám (stále však ne všem střepinám) a také proti většině (ne všem) střelám. Dokonce i notoricky špatně pancéřovaný M3 Half-track představoval obrovské zlepšení oproti jakémukoliv nechráněnému vozidlu.

OT tak měly velkolepý efekt; bylo mnohem snazší a mnohem rychlejší přiblížit se k nepřátelským pěchotním pozicím v obrněném transportéru a ztráty byly menší než bez obrněných transportérů.

Modely OT s otevřenou střechou byly od roku 1950 následovány uzavřenými modely OT.

Vývojáři sil a vývojáři doktrín však nebyli spokojeni s pouhým OT. Obrněné transportéry byly již během 2. světové války vyzbrojeny podpůrnou palebnou silou nebo používány pro specializované účely, jako byl předsunutý pozorovatel, průzkum, ženijní týmy, rádiové vozidlo s delším dosahem, osvětlovací vozidlo nebo nosič protitankových děl. Výsledkem byla nevyhnutelně ztráta život zachraňující a boj urychlující chráněné transportní kapacity pěšáků.

Objevily se hlasy volající po přesunu pěchoty na místa vysazení do bojů uvnitř vozidla a byla upřednostňována modifikace konceptu OT na koncept BVP (bojové vozidlo pěchoty). Koncept mechanizovaných pěšáků používajících vlastní zbraně při jízdě na BVP ve zkoušce času tvrdě neobstál. V současné době mají BVP podobný pohyb a senzory jako tanky, i když používají spíše automatické kanóny a protitankové řízené střely než jedno silné velkorážné jednoranné dělo.

Náklady ošklivě vzrostly a BVP jsou tak drahá, že si jich nemůžeme dovolit dost na to, abychom přepravili dostatek naší pěchoty v BVP. Posun směrem k kolovým obrněným transportérům jako levnějšímu dopravnímu prostředku nebyl ušetřen obecného nutkání požadovat drahá vylepšení a automatické kanóny, jak je patrné u amerických vozidel "Stryker" (švýcarská konstrukce Piranha IV), která byla nejprve velmi drahá a dnes dostávají kanónové věže za cenu, která převyšuje náklady na samotný obrněný transportér.

OT mají ve srovnání s BVP určité výhody a nevýhody:

(+) nižší náklady

(+) vyšší kapacita sedadel (často asi 10 míst u obrněných transportérů, cca 7 u BVP)

(+) obvykle nižší hmotnost, tedy tendence k nižšímu měrnému tlaku

(+) obvykle jsou mnohem menší (zejména nižší)

(-) slabší senzory

(-) menší palebná síla

(-) střelec nedostává pokyny velitele

Pancéřová ochrana BVP a (těžkých) OT může být u trupu přibližně stejná, to závisí na požadavcích.

OT (aka "bojový taxík") je mnohem univerzálnější a odolnější než BVP.

Málokdo by s tím přímo souhlasil. Není BVP univerzálnější, protože má větší palebnou sílu? Nemá BVP lepší schopnost přežití, protože dokáže zničit hrozby a obvykle má lepší ochranu?

Pásový obrněný transportér má ve srovnání s BVP vynikající všestrannost

To je zřejmé, jakmile člověk odhlédne od specifikací a výkresů a přesune pozornost k tomu, jak se OT používají v bitvě.

APC má vynikající kapacitu nákladu a cestujících, a to je velmi užitečné.

Může přesunout pěchotu do boje.

Může vyzvednout pěchotu z boje.

Dokáže odvézt válečné zajatce z bojiště.

Dokáže odvézt civilisty z bojiště.

Může zásobovat vojáky v kontaktu s nepřítelem (teplým) jídlem.

Může jim dodávat nápoje.

Může jim dodávat munici.

Může jim dodávat baterie (a palivo).

Může jim poskytnout nástroje.

Může jim poskytnout ochranu před chladným počasím a noční vybavení.

Může přepravovat zařízení na střeše.

Důležitost schopnosti poměrně bezpečně přepravovat věci a lidi přes posledních pár kilometrů k frontě bývá podceňována. BVP má také přepravní kapacitu, ale mnohem menší - a nevyhnutelně by mělo nejméně dvoučlennou posádku během zásobovacích jízd, protože věž automatického kanónu je příliš lákavá, zatímco obrněný transportér by mohl velmi dobře vyložit střelce a riskantně zásobovat s posádkou pouze jednoho (nebo dokonce bez posádky).

Navíc BVP mají jen asi 2/3 přepravní kapacity obrněných transportérů a je pravděpodobnější, že budou míst spíše pevná než sklopná sedadla, což znamená, že se ztratí ještě větší objem pro přepravu. Pokročilý design OT by měl sklopná sedadla v podobě lavice a podlahu, která je vhodná pro tlačení nebo tahání palet.

OT a BVP lze uspořádat různými způsoby. Mohou být součástí určité čety pěšáků (velitel čety je pak velitelem BVP, obvykle sesedá s ostatními) nebo to může být podpůrný prostředek (jeden obrněný transportér nebo BVP může v bitvě přesouvat různé čety). Ta je obzvláště nepopulární varianta, protože je méně vhodná pro doktrínu rychlého útoku, která původně zplodila přístup "pěšáci střílejí zevnitř svého obrněného vozidla". Můžete být také rychlí při jízdě na obrněném transportéru na úrovni praporu, ale není to tak přirozené.

Většina misí z výše uvedeného seznamu je mnohem přirozenější pro neorganické obrněné transportéry (nepatřící k určité jednotce) než pro organické obrněné transportéry a BVP.

Oddělení pěchotních čet od jejich vozidel má však obrovské výhody.

Velitel čety nemusí při sesedání zaměstnávat svou mysl vozidlem.

Vozidlo se může skrývat mnoho kilometrů daleko, zatímco organické BVP by bylo drženo v blízkosti pěchotního boje.

Menší požadavky na výcvik pro sesednutí.

Nevýhodou je, že malá dvoučlenná posádka OT by musela provádět veškerou běžnou údržbu sama, ale to není v pásovém uspořádání tak hrozné a často mohou navštívit místo údržby v zázemí.

Pásový obrněný transportér má ve srovnání s BVP lepší odolnost

BVP by mohlo bojovat proti tankům se svými řízenými střelami (a samočinným kanónem), ale zbytečně by se tak vystavovalo palbě tanku. Tank můžete zničit přenosnou raketou vypálenou sesednutými pěšáky (nebo specializovanými jednotkami pancéřovníků).

BVP je stroj palebné podpory. Musí se vystavit v zorném poli nepřítele, aby poskytlo zmíněnou palebnou podporu. OT může být zneužit jako stroj palebné podpory (americký polní řád FM 7-7 to dokonce zmiňuje jako doktrinální), ale může být také omezen na 95 % transportní a 5 % útočné dopravy.

BVP nese uvnitř velké sekundární výbušné nebezpečí (munice pro automatické kanóny, protitankové řízené střely), neboť jinak nemá velkou výdrž, pokud jde o jeho palebnou sílu.

OT by měl lepší šanci na přežití i s menší ochranou než BVP jednoduše proto, že bude vystaven menším rizikům. To je obzvláště nehorázné, protože BVP obvykle nedosahují úrovně ochrany srovnatelné s tanky. Kombinace tank+OT by používala lépe chráněné tanky pro palebnou podporu, kterou by kombinace tank+BVP poskytovala do značné míry se svými BVP.

Považuji BVP za neuvážený a přeceňovaný koncept. Fanoušci BVP ignorují, že koncept BVP stále neplní své sliby.

Extrémně vysoké náklady na dnešní BVP (kvůli elektronice věže, která se rovná elektronice tanku) vedou ke slabé motorizované pěchotě - a v případě dlouhotrvajících válek to vede k tomu, že většina pěšáků postrádá chráněnou mobilitu, protože mírové výdaje byly promarněny pozlacenými BVP.

Koncept "bojového taxi" je podceňován, protože lidé plně nechápou důležitost dopravy na bojišti.

Zdroj v angličtině: ZDE

0