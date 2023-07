V Británii má nyní téměř 13 milionů dospělých problémy s placením účtů, varuje charitativní organizace zabývající se dluhy

2. 7. 2023

Krize životních nákladů a rostoucí úrokové sazby způsobují, že se stále více lidí ocitá v pasti chudoby





Podle nové analýzy se počet britských domácností, které se potýkají s velkými dluhy, od roku 2017 zvýšil o dvě třetiny. Charitativní organizace Debt Justice, která vede kampaně proti nespravedlivému zadlužení, zjistila, že přibližně 12,8 milionu dospělých ve Spojeném království se dostává do prodlení s placením účtů nebo pro ně splácení představuje velkou zátěž. Vyzývá k naléhavým opatřením, která by zabránila tomu, aby lidé "uvízli v chudobě".

Zjištění přicházejí poté, co Bank of England minulý měsíc zvýšila úrokové sazby na 5 %, což je nejvyšší úroveň za posledních 15 let. Finanční trhy nyní očekávají, že banka do konce roku zvýší sazby až na 6,25 %.



Heidi Chowová, výkonná ředitelka organizace Debt Justice, řekla: "Vláda zavírá oči před kolosální dluhovou krizí domácností, která závratnou rychlostí pohlcuje miliony lidí.



"Musí zvýšit příjmy, posílit ochranu lidí v prodlení a odepsat nesplatitelné dluhy, aby každý, kdo to potřebuje, mohl začít znovu."



Průzkum Úřadu pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, FCA) zaměřený na sledování finančního života v roce 2017 zjistil, že 7,7 milionu dospělých ve Spojeném království bylo tehdy předluženo, což znamenalo, že tři a více měsíců nespláceli úvěrové závazky nebo pro ně účty představovaly velkou finanční zátěž.



V průzkumu z května 2022 se počet osob, které se ve Spojeném království potýkají s dluhy, zvýšil na 9,6 milionu a v lednu letošního roku na 12,8 milionu. Organizace Debt Justice tvrdí, že v době krize životních nákladů neexistuje dostatečná podpora pro lidi, kteří se potýkají s dluhy.



Sedmačtyřicetiletý komunitní pracovník z východního Londýna, který poskytl charitě vyjádření o dopadech dluhů, uvedl: "Můj zdravotní stav se začal zhoršovat a musel jsem podstoupit vážnou operaci. Poté jsem potřeboval volno, abych se zotavil, takže můj plat se ještě více snížil. Můj dluh začal narůstat a nakonec dosáhl 15 000 liber.



"Vzal jsem si kreditní karty a půjčky. Zkoušel jsem všechno možné, abych splatil narůstající dluh. Dostal jsem se do neřešitelné situace."



Jednou z možností pro lidi, kteří bojují s dluhy, je individuální dobrovolná dohoda (IVA), což je formální a závazná dohoda o splácení dluhů věřitelům po určitou dobu. V roce 2022 bylo v Anglii a Walesu registrováno 87 967 IVA, což je nejvyšší počet od roku 1990.



Objevily se obavy, že bezohledné společnosti se zaměřují na lidi s velkými dluhy, aby propagovaly IVA. Organizace Citizens Advice varovala, že některé firmy se "přiživovaly a vydělávaly" na lidech, kteří se potýkali s dluhy.



FCA minulý měsíc oznámila, že zakazuje společnostem přijímat poplatky za doporučení od poskytovatelů řešení dluhů. Zjistila příklady zákazníků ve finančních potížích, kterým byly doporučeny IVA, které by způsobily ještě větší škody.



Jednomu bezdomovci byla doporučena IVA v ceně 6 000 liber, ačkoli se mohl do roka zbavit dluhů za 90 liber pomocí příkazu k oddlužení, což je nízkonákladové řešení dluhů určené lidem s relativně nízkou úrovní dluhů.





Organizace Debt Justice varuje, že krize životních nákladů a vysoké úrokové sazby mohou lidi uvrhnout do pasti chudoby a v příštích letech brzdit ekonomiku. Chce, aby vláda vypracovala novou strategii řešení této krize, včetně zmrazení všech vystěhování a exekutorských zásahů při vymáhání účtů domácností.







Podrobnosti v angličtině ZDE

