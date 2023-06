Británie: Odvolací soud rozhodl, že rozhodnutí britské vlády posílat uprchlíky do Rwandy je nezákonné

30. 6. 2023

Rishi Sunak oznámil, že vláda bude usilovat o odvolání u Nejvyššího soudu.



Soudci odvolacího soudu rozhodli, že je nezákonné posílat žadatele o azyl do Rwandy k vyřízení jejich žádostí, a to v rozsudku, který přináší potenciální úder kladivem vládní politice.



Rozhodnutí následuje po čtyřdenním dubnovém slyšení proti rozhodnutí Vysokého soudu z prosince loňského roku, podle něhož by bylo zákonné posílat některé žadatele o azyl, včetně lidí připlouvajících na malých člunech, do Rwandy k vyřízení jejich žádostí místo toho, aby se jejich žádostmi o útočiště zabývali ve Spojeném království.



Soud dospěl k závěru, že Rwanda není "bezpečnou třetí zemí".

Soudci dospěli k závěru, že odeslání žadatelů o azyl do Rwandy by bylo porušením článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech.





Soud dospěl k závěru, že Rwanda není "bezpečnou třetí zemí".





Soudci dospěli k závěru, že odeslání žadatelů o azyl do Rwandy by bylo porušením článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech.







Podrobnosti v angličtině ZDE

"I když soud respektuji, s jeho závěry zásadně nesouhlasím," řekl Sunak. "Jsem pevně přesvědčen, že rwandská vláda poskytla ujištění nezbytná k zajištění toho, že neexistuje reálné riziko, že by žadatelé o azyl přemístění v rámci rwandské politiky byli neoprávněně vráceni do třetích zemí, s čímž pan vrchní soudce souhlasí."Dodal: "Politika této vlády je velmi jednoduchá: je to tato země - a vaše vláda - kdo by měl rozhodovat o tom, kdo sem přijde, nikoliv zločinecké gangy. A já udělám vše, co bude nutné, aby se tak stalo."V návrhu zákona o nelegální migraci, který nyní prochází parlamentem, se uvádí, že všem žadatelům o azyl, kteří přicházejí "nelegální cestou", by mohlo hrozit nucené vycestování do Rwandy.Labouristé však prohlásili, že vládní politika týkající se tzv. malých člunů překračujících kanál La Manche se nyní "zcela rozpadá". Stínová ministryně vnitra Yvette Cooperová uvedla, že program pro Rwandu je "neuskutečnitelný, neetický a vyděračský". Deportace každého jednoho uprchlíka do Rwandy má stát 169 000 liber.Ministryně vnitra Suella Bravermanová uvedla, že je rozhodnutím zklamaná, a dodala: "Britové chtějí zastavit malé čluny a tato vláda také." (Ve skutečnosti není imigrace pro většinu Britů problémem ani prioritou. Většina Britů je uprchlíkům nakloněna.) To jsem odhodlána splnit a neudělám od toho ani krok zpět." videoMezi těmi, kdo podpořili odvolání proti rozsudku, byla agentura OSN pro uprchlíky UNHCR, právníci, charitativní organizace a skupina žadatelů o azyl.Agentura UNHCR soudu sdělila, že Rwanda na svých hranicích porušuje lidská práva vůči uprchlíkům, včetně refoulementu - nuceného přesunu do zemí, kde jim hrozí nebezpečí -, vyhoštění a svévolného zadržování. Agentura pro uprchlíky uvedla, že britské ministerstvo vnitra nebude schopno zaručit bezpečnost žadatelů o azyl, kteří budou do této východoafrické země vyhoštěni.Sir James Eadie KC, právní zástupce ministra vnitra, však uvedl, že je přesvědčen, že rwandská vláda dodrží závazky dané v memorandu o porozumění, které obě země podepsaly.Deset žadatelů o azyl ze Sýrie, Iráku, Íránu, Vietnamu, Súdánu a Albánie, kteří se do Spojeného království dostali nelegální cestou přes kanál La Manche na malých člunech, podalo žalobu spolu s charitativní organizací Asylum Aid.Klíčovou otázkou, kterou soud řešil, bylo, zda je Rwanda schopna zajistit spolehlivé výsledky žádostí o azyl a zda existuje riziko, že žadatelé o azyl budou po příjezdu do Rwandy násilně vyhoštěni do svých domovských zemí, a to i v případě, že mají silné žádosti o azyl.