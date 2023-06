Ra: The Path of the Sun God - Pouť slunečního Boha

26. 6. 2023 / Jan Čulík

Dnes poprvé po téměř pětatřiceti letech zveřejňujeme na internetu kompletní experimentální animovaný film:









Co dělal Jan Čulík v dávné minulosti? Filmovou produkci a celou řadu dalších filmových prací mj. na celovečerním animovaném filmu Lesley Keenové Ra: The Path of the Sun God (Ra: Pouť slunečního Boha), Channel Four Television, 1990, 72 minut. Experimentální, silně atmosferický, hypnotický film, jehož výrobu financovala komerční kulturní celostátní britská terestrická televizní stanice, interpretoval složité, abstraktní koncepty staroegyptské mytologie (které často mají překvapivě mnoho společného s moderní kvantovou fyzikou) prostřednictvím originální vizualizace.

Film má tři části: "Úsvit" je příběhem zrození kosmu, který vrcholí vznikem Egypta. Druhá část, "Poledne", se věnuje narození posvátné iniciaci a smrti faraóna a třetí část, "Noc", sleduje pouť zemřelého krále podsvětím na jeho cestě k bohům žijícím v posmrtném světě.

Film, který se natáčel čtyři roky, dnes, po téměř pětatřiceti letech vypadá, jako by byl vyroben na počítači. Nic by nemohlo být dál od pravdy. Snímek vznikl ve zcela předpočítačovém věku, technikou kresby perem černou tuší na průhledné fólie, z nichž byly vyrobeny tiskařské negativy, ty byly zasvíceny zespoda a nasnímány 35 milimetrovou kamerou s nejrůznějšími barevnými filtry. Podobně jako při barevném tisku se mnohobarevný obraz skládal z mnoha opakovaných expozic, každá s jiným filtrem. V některých scénách film procházel kamerou až čtyřicetkrát. Mimo jiné je film poctou obrovské technické kvalitě pětatřicetimilimetrového filmu, protože při mnohonásobních expozicích se jednotlivé exponované barevné vrstvy proti sobě nezachvějí ani jednou. To, že byl film natočen na 35 mm formát, také zachovalo jeho technickou kvalitu.



Film v televizi Channel 4 objednala od nás tehdejší Commissioning Editor for Education Naomi Sargent Macintosh, dnes dávno mrtvá. Měla rodinné vazby na Československo a znala i české egyptology: egyptologie byla v Československu velmi významným výzkumným oborem. Film měl premiéru v roce 1990 na mezinárodním filmovém festivalu v Edinburku, kde vyvolal celou řadu nadšených recenzí.

Myslím, že je pozoruhodné, jak živý ten snímek vypadá dodnes. Je uchvacující nejen obrazově, ale i svou složitou strukturou, která při vysvětlování staroegyptské teologie používá množství sebecitací. Podívejte se. Nebudete litovat.

